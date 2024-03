Italia amplía el polémico programa para retirar a los niños de familias de la mafia.

ROMA – Italia ha non solo rinnovato ma anche deciso di ampliare un programma controverso per rimuovere i bambini dalle loro famiglie mafiose al fine di interrompere il ciclo di comportamenti criminali che vengono trasmessi alle nuove generazioni.

Il progetto “Libertà di Scelta” è in atto nella regione della Calabria – sede della potente ‘Ndragheta crime syndicate – dal 2012. Ora, sarà esteso alle regioni della Sicilia e della Campania, rispettivamente sede delle famigerate mafie Cosa Nostra e Camorra.

Lo scopo del programma è quello di allontanare i bambini dalla cultura mafiosa in cui sono nati e interrompere il ciclo generazionale di criminalità, dando ai bambini la possibilità di vivere una vita normale.

Le autorità possono rimuovere un bambino solo se possono dimostrare a un tribunale che sono fisicamente o mentalmente in pericolo a causa della criminalità della loro famiglia. Polizia e assistenti sociali poi irrompono senza preavviso e portano via il bambino. Le famiglie non hanno voce in capitolo.

Finora, sono stati rimossi 150 bambini dalle proprie famiglie e collocati in affido in luoghi segreti in tutto il paese. Trenta madri hanno scelto di unirsi ai loro figli, con sette che hanno anche accettato di fungere da testimoni per i pubblici ministeri.

“Questo è un momento storico nella lotta contro la mafia,” ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla firma del documento che estende il programma, a cui hanno partecipato cinque ministri del governo e la Conferenza Episcopale Italiana. “La lotta contro le mafie viene combattuta anche aprendo nuove strade a generazioni capaci di decidere liberamente quale futuro vivere.”

Roberto di Bella, fondatore del programma, ha dichiarato alla cerimonia di firma che durante i suoi 25 anni come giudice per i minorenni in Calabria, si è trovato a processare padri e poi i loro figli.

“Abbiamo processato ragazzi per aver cercato di uccidere le loro madri che volevano separarsi dai loro mariti mafiosi,” ha detto. Con il programma Free to Choose, ha aggiunto, “abbiamo cercato di cambiare le traiettorie di vita che altrimenti sarebbero state inevitabili.”

“Ci sono bambini che vengono addestrati a sparare a otto anni. Ci sono bambini che spacciano crack a otto anni,” ha detto Chiara Colosimo, capo della commissione parlamentare italiana antimafia.

Di Bella ha detto di essere stato contattato da alcune madri che chiedevano aiuto per salvare i loro figli dall’indottrinamento mafioso. Ha raccontato di aver ricevuto persino lettere da diversi boss della mafia ringraziandolo per aver dato ai loro figli una possibilità di vita diversa.

Ma il programma ha anche suscitato critiche, con alcuni che sostengono che persino i mafiosi hanno il diritto di essere padri.

Una crackdown, e l’evolversi del panorama mafioso italiano

L’Italia ha condotto un’enfatica operazione di crackdown sul crimine organizzato negli ultimi anni, che ha portato non solo a centinaia di arresti e processi, ma a un cambiamento dell’intero panorama mafioso.

A settembre, Matteo Messina Denaro, un genio criminale condannato per alcuni degli omicidi più efferati perpetrati dalla Cosa Nostra e considerato il n° 1 dei latitanti in Italia, è morto in un ospedale di prigione solo pochi mesi dopo essere stato catturato. Aveva trascorso decenni in fuga.

Una consorteria criminale a lungo ignorata con sede nella regione meridionale italiana della Puglia, conosciuta come Quarta Mafia, è emersa negli ultimi anni come la mafia più violenta del paese.

Uno dei leader del gruppo, con sede nella città di Foggia, è scappato da un carcere di massima sicurezza nel 2023 legando insieme lenzuola, ma è stato catturato in Francia a febbraio.

Le famiglie basate in e intorno a Foggia – sebbene meno sofisticate rispetto alla ‘Ndrangheta, la Camorra o le consorterie della Cosa Nostra – si dice che si basino sull’estorsione, gli attentati dinamitardi e le minacce per estorcere i residenti.

