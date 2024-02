Israel rescata a 2 rehenes de Hamas en la ciudad de Rafah en Gaza.

Algunos israelíes quieren que el gobierno acepte un acuerdo que libere a los rehenes restantes a cambio de poner fin al asalto israelí, temiendo que la ofensiva los ponga en peligro. El Sr. Netanyahu dijo en un comunicado el lunes que “solo la presión militar continua, hasta la victoria total, llevará a la liberación de todos nuestros rehenes.”

El Sr. Netanyahu dice que asegurar Rafah es crucial para el objetivo de Israel de poner fin al control de Hamás en Gaza. El domingo, prometió a los civiles un paso seguro hacia áreas del norte de Gaza, aunque no ofreció detalles.

El presidente Biden, después de reunirse en la Casa Blanca el lunes con el rey Abdullah II de Jordania, reiteró las preocupaciones estadounidenses sobre una invasión israelí en Rafah, diciendo que “no debería proceder” sin “un plan creíble para garantizar la seguridad y el apoyo de más de un millón de personas refugiadas allí.”

Llamando a los civiles allí “expuestos y vulnerables”, el Sr. Biden dijo, “Necesitan ser protegidos.”

Dijo que Estados Unidos también seguía trabajando en un acuerdo entre Hamás e Israel que liberaría a los rehenes restantes y detendría los enfrentamientos durante al menos seis semanas.

El rey Abdullah dijo que la guerra debe terminar.

“No podemos permitir un ataque israelí en Rafah”, dijo. “Ciertamente produciría otra catástrofe humanitaria.”

En una conferencia de prensa en Washington el lunes, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dijo que la administración Biden había comunicado sus preocupaciones sobre la invasión esperada al Sr. Netanyahu y otros funcionarios israelíes.

Pero el Sr. Miller se negó a decir qué acción podría tomar Estados Unidos si Israel no seguía su consejo. Cuando se le preguntó si la administración Biden estaba contenta con los resultados hasta ahora de sus esfuerzos para influir en la conducta de Israel en la guerra, dijo: “en muchos casos, no, absolutamente no lo estamos.”

Más de 28,000 personas en Gaza han sido asesinadas en la campaña militar de Israel, según funcionarios de salud del territorio. Israel dice que alrededor de 1,200 personas murieron en el ataque del 7 de octubre.

Las Naciones Unidas han advertido repetidamente que un avance en Rafah podría ser devastador para los civiles y empeorar la catástrofe humanitaria que ya se desarrolla en Gaza, donde la gente tiene escasez peligrosa de alimentos, agua potable y medicinas.

El lunes, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, sugirió que la ONU no participaría en los planes de evacuación de Israel. “No seremos parte del desplazamiento forzado de personas”, dijo el Sr. Dujarric. “Como está, no hay ningún lugar seguro en Gaza.”

La informe fue contribuido por Michael Levenson, Iyad Abuheweila, Abu Bakr Bashir, Yan Zhuang, Gabby Sobelman, Mike Ives, Matthew Mpoke Bigg, Farnaz Fassihi, Andrés R. Martínez e Isabel Kershner.