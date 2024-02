Israel publica video que aparentemente muestra al líder de Hamas, Sinwar, en un túnel. (Translated to Spanish)

El ejército israelí ha publicado un video que supuestamente muestra al líder de Hamas, Yahya Sinwar, en un túnel subterráneo solo unos días después del mortal ataque del 7 de octubre en el sur de Israel.

“Visto: Yahya Sinwar huyendo y escondiéndose en su red de túneles terroristas subterráneos mientras los civiles de Gaza sufren sobre el nivel del suelo bajo el gobierno del terrorismo de Hamas. No hay túnel lo suficientemente profundo como para que se esconda en él”, escribió el ejército israelí en X, anteriormente Twitter.

La publicación incluía un video de quien el ejército dice que es Sinwar, el líder de Hamas, supuestamente responsable del ataque del 7 de octubre, siguiendo a sus familiares a través del túnel. El ejército confirmó en una conferencia de prensa que el video fue tomado debajo de Khan Younis días después del ataque.

El video muestra al hombre que el ejército israelí identificó como Sinwar caminando desde atrás, con su esposa y tres de sus hijos delante de él, confirmó el portavoz militar Daniel Hagari en una rueda de prensa. El rostro del hombre identificado como Sinwar no estaba claro y The Associated Press señaló que las afirmaciones del ejército no se pudieron verificar de forma independiente.

Hagari también prometió continuar la búsqueda de Sinwar hasta que el ejército lo capture.

El ejército israelí ha estado apuntando a Sinwar desde el ataque del 7 de octubre, que mató a alrededor de 1,200 personas y resultó en que unos 250 fueran capturados por militantes de Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reveló en diciembre que las fuerzas israelíes habían rodeado la casa de Sinwar en Khan Younis, diciendo en ese momento que “es solo cuestión de tiempo antes de que lo capturemos”, según The Associated Press.

Sinwar nació en un campo de refugiados en Khan Younis en 1962 y más tarde se convirtió en un miembro temprano del grupo militante Hamas, según AP. Aprendió hebreo fluido pasando años en prisiones israelíes, donde surgió como líder de otros miembros encarcelados de Hamas, señaló AP.

AP informó que más tarde fue liberado por Netanyahu junto con otros 1,000 prisioneros a cambio del soldado israelí Gilad Schalit en 2011, un movimiento por el que Netanyahu recibió críticas generalizadas.

The Associated Press contribuyó.

