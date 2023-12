Israel extiende despliegue en el sur de Gaza ante creciente crisis humanitaria.

Las fuerzas israelíes están “expandiendo” sus operaciones en el área alrededor de la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, informó el viernes el ejército israelí, sin proporcionar detalles.

Se cree que los líderes de Hamás están escondidos en Khan Younis. El ejército israelí reportó haber encontrado explosivos en las viviendas de miembros de Hamás. Se dijo que se habían destruido edificios con explosivos. También encontraron varios túneles y armas.

Mientras tanto, el ejército israelí dice que encontró y destruyó uno de los escondites del líder de Hamás, Yehya al-Sinwar, cerca de la ciudad de Gaza, en la parte norte de la franja costera. Ahora se cree que al-Sinwar está en Khan Younis. El bastión de Hamás es actualmente también un punto focal de la ofensiva terrestre actual de Israel en la Franja de Gaza.

El ejército israelí dijo que sus operaciones tenían como objetivo asegurar el control de un área en las afueras de la ciudad, desde la cual se lanzó un ataque el 7 de octubre en el kibutz Nir Oz, directamente cruzando la frontera.

El ejército israelí ha instruido a los residentes de la ciudad a abandonarla con rumbo a Rafah hacia el suroeste, en la frontera egipcia, en medio de una crisis humanitaria creciente.

Casi toda la población de Gaza, alrededor de 2.2 millones de personas, actualmente depende casi exclusivamente de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) estimó recientemente que el 40% de los residentes de Gaza corren riesgo de sufrir hambruna.

El viernes, UNRWA pidió el acceso sin obstáculos y seguro de la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.

Pidió que se garantizara el suministro de suministros humanitarios a la Franja de Gaza para satisfacer las abrumadoras necesidades, incluido el combustible, los alimentos, las medicinas, el agua y materiales de higiene también para aquellos con necesidades específicas como mujeres, niñas adolescentes y personas con discapacidades.

El jefe de la UNRWA se opuso a las acusaciones recientes hechas por Israel de que los trabajadores de ayuda de la ONU no estaban cumpliendo con sus tareas.

Esto es “desinformación infundada”, dijo Lazzarini, agregando que “este no es el momento para intercambiar acusaciones y promover desinformación”.

El Ministerio de Salud controlado por Hamás en la Franja de Gaza dijo que 187 personas murieron en un día en nuevos ataques israelíes. Agregó que 312 palestinos resultaron heridos. Las cifras llevaron la cantidad de palestinos muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra a 21,507, y 55,915 otros resultaron heridos.

Las cifras no pudieron ser confirmadas, pero la ONU y otros observadores señalan que las cifras de la autoridad han sido creíbles en el pasado.

Horas después de que se publicaran las cifras, Sudáfrica acusó a Israel de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.

El caso, presentado ante la corte más alta de la ONU, exige que se ordene a Israel que cese sus ataques en Gaza, anunció la CIJ. Sudáfrica afirma que las acciones de las fuerzas armadas israelíes tienen un “carácter genocida”, ya que apuntan a la aniquilación de los palestinos en esta área, informó un comunicado de prensa de la CIJ sobre el caso.

Sudáfrica, que ha mantenido tradicionalmente buenas relaciones con los Territorios Palestinos, dice que basa su queja en la Convención de Genocidio de la ONU, que fue firmada tanto por Sudáfrica como por Israel.

Las decisiones de la CIJ son vinculantes, pero el tribunal no tiene poder para hacerlas cumplir. Sin embargo, puede llamar al Consejo de Seguridad de la ONU para que tome medidas al respecto.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lior Haiat, rechazó de inmediato y de manera decisiva la queja de Sudáfrica.

“Sudáfrica está cooperando con una organización terrorista que pide la destrucción del Estado de Israel”, dijo Haiat en X, y agregó que “Israel rechaza con disgusto la calumnia difundida por Sudáfrica”. y su aplicación con esta queja “a la CIJ.

La demanda “carece de base tanto factual como legal”, escribió, agregando que la CIJ y la comunidad internacional “deberían rechazar completamente las afirmaciones infundadas de Sudáfrica”.

El movimiento proiraní Hezbollah afirmó haber llevado a cabo al menos cinco ataques contra puestos israelíes cerca de la frontera libanesa, lo que provocó bombardeos aéreos y contraataques israelíes que hirieron a dos personas, informó una fuente de seguridad libanesa.

Hezbollah dijo en un comunicado que atacó una grúa que transportaba equipo de vigilancia en las Granjas Dovev, causando bajas.

El ejército israelí dijo que atacó a una célula terrorista de Hezbollah responsable del lanzamiento de misiles antitanque en la zona de Aitaroun y un lanzador de misiles utilizado para disparar hacia la zona de Bar’am en el norte de Israel el viernes. Agregó que los aviones de combate israelíes atacaron la infraestructura terrorista de Hezbollah en la zona de Wadi Hamul en Líbano.

Y en Cisjordania, cuatro peatones resultaron heridos en un presunto ataque con automóvil cerca de un asentamiento en Cisjordania, informaron los medios israelíes y el servicio de ambulancias Magen David Adom.

Los paramédicos atendieron a cuatro personas de unos 20 años. Todos estaban conscientes y uno estaba en “condición moderada”, dijo el servicio de ambulancias. Tres más resultaron ligeramente heridos, dijo. Los medios israelíes informaron que las víctimas eran israelíes.

“Soldados que operaban en la zona neutralizaron al terrorista”, dijo el ejército israelí. Según los medios, el conductor fue abatido a tiros. Inicialmente no hubo información sobre su identidad.

La situación ya tensa en Cisjordania ha empeorado significativamente desde el inicio de la guerra en Gaza después de la masacre de Hamas de unas 1.200 personas en Israel el 7 de octubre, la peor masacre en la historia de Israel.

People inspect a damaged building after an Israeli raid on Rafah in the southern Gaza Strip as battles continue between Israel and the Palestinian Hamas movement. Mohammed Talatene/dpa

People inspect a damaged building after an Israeli raid on Rafah in the southern Gaza Strip as battles continue between Israel and the Palestinian Hamas movement. Mohammed Talatene/dpa