Israel elige un acto para Eurovisión mientras las campañas de boicot se agitan.

Hasta hace poco tiempo, la luz deslumbrante y los brillantes vestidos del concurso de canto debían servir de respiro después de otro día deprimente de noticias sobre rehenes en la televisión israelí.

Sin embargo, un estado de ánimo sombrío se cernía sobre la final de “Rising Star”, el programa que selecciona al representante de Israel para el Festival de la Canción de Eurovisión, mientras enfrentaba a cuatro jóvenes cantantes de pop el martes por la noche.

La ganadora de este año, Eden Golan, de 20 años, dedicó su actuación de “I Don’t Want to Miss a Thing” de Aerosmith a los más de 100 rehenes israelíes aún retenidos en Gaza. “No estaremos realmente bien hasta que todos regresen a casa”, dijo.

Como ganadora, Golan viajará a Malmö, Suecia, en mayo para representar a su país en Eurovisión, un espectáculo de gran calidad visto por decenas de millones de personas y decidido, en parte, por votación pública. No es un evidente símbolo de guerra. Pero a medida que aumentaba el número de víctimas civiles en Gaza, crecían las peticiones de prohibir la participación de Israel en el evento de este año.

Varias prominentes campañas lideradas por artistas argumentan que las recientes decisiones de excluir a Rusia y Bielorrusia sentaron un precedente y que Israel debería ser prohibido por violaciones de derechos humanos. Los funcionarios de Eurovisión rechazan esas comparaciones, pero cuando Golan se presente en Malmö, parece que muchos votantes estarán pensando en algo más que en su canto.

La campaña para excluir a Israel despegó en diciembre, después de que la Asociación de Compositores y Letristas de Islandia publicara una declaración en Facebook diciendo que la agresión de Israel en Gaza hacía que el país fuera incompatible con un evento “caracterizado por la alegría y el optimismo”.

Una petición en Islandia ha recogido alrededor de 10,000 firmas, equivalentes a casi el 3 por ciento de la población del país, pidiendo que Israel sea expulsado. Si se permite que Israel participe, dijo la petición, Islandia debería boicotear el evento.

En las últimas semanas, miles de músicos en Noruega, Dinamarca y Finlandia han firmado cartas similares. Y en una carta abierta sueca, cuyos signatarios incluían a la estrella del pop Robyn, se señaló que los organizadores de Eurovisión prohibieron a Bielorrusia en 2021 debido a la represión del gobierno a la libertad de prensa.

Al año siguiente, Rusia fue prohibida después de comenzar su invasión total de Ucrania. Permitir que Rusia permaneciera en la competencia “llevaría la competencia a desacreditarse”, dijeron los organizadores de Eurovisión en ese momento.

Los funcionarios de Eurovisión señalan que los casos de Israel y Rusia son diferentes. “Las comparaciones entre guerras y conflictos son complejas y difíciles y, como organización mediática no política, no nos corresponde hacerlas”, dijo Noel Curran, el director general de la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el concurso, en un correo electrónico.

“Entendemos las preocupaciones y opiniones profundamente arraigadas en torno al conflicto actual en el Medio Oriente”, dijo. Sin embargo, agregó, Eurovisión no es “un concurso entre gobiernos”.

Esta no es la primera vez que el conflicto entre Israel y los palestinos ha surgido en Eurovisión, al que Israel entró por primera vez en 1973 y desde entonces ha ganado cuatro veces. (Algunos otros países fuera de Europa, incluidos Azerbaiyán y Australia, también envían participantes al concurso.)

En 2019, activistas palestinos pidieron a los posibles participantes que boicotearan el espectáculo, que se celebraba ese año en Tel Aviv. Nadie se retiró, pero Hatari, una banda de electropop que representaba a Islandia, desplegó una bandera palestina durante la final, y durante un interludio de la competición, Madonna, una invitada especial, despertó controversia cuando dos de sus bailarines llevaban banderas israelíes y palestinas en sus espaldas.

Pero el debate sobre la participación de Israel nunca antes había sido tan acalorado, dijo Stefan Eiriksson, el director general de RUV, el radiodifusor público de Islandia. Eiriksson dijo that su país elegiría a su concursante de Eurovisión el mes próximo, también a través de un concurso televisado de canto. Pero será el ganador quien decida si participar en mayo o hacer caso a la llamada de dejar pasar la competencia de este año, dijo.

Entre los favoritos para representar a Islandia está Bashar Murad, un músico palestino que ha atraído la ira de los israelíes después de hablar en contra de la destrucción de Gaza en una entrevista de diciembre con Them, una revista en línea para la comunidad queer.

Si es seleccionado, las reglas de Eurovisión requerirán que Murad deje de hacer declaraciones políticas, aunque a veces los comentarios sobre Gaza hechos antes de que se eligiera a un participante han sido desenterrados y examinados minuciosamente. Bambie Thug, una cantante que representará a Irlanda, dijo al periódico Irish Examiner antes de ser seleccionada que Eurovisión no debería tener una regla para Rusia y otra para Israel. Y Olly Alexander, quien representará a Gran Bretaña, el año pasado firmó una carta abierta que describía las acciones de Israel en Gaza como “un genocidio”.

Después de que la BBC, que selecciona a la representante de Gran Bretaña, eligiera a Alexander en diciembre, la organización no gubernamental Campaign Against Antisemitism pidió a la cadena que reconsiderara su elección. Una portavoz de Alexander dijo que no estaba disponible para comentar y una portavoz de la BBC reafirmó que Alexander había firmado la carta antes de ser elegida como representante de Gran Bretaña.

Incluso si el conflicto en Gaza ha disminuido para mayo, es probable que siga desempeñando un papel significativo, dijo Dean Vuletic, quien ha escrito y editado libros sobre Eurovisión. Los votantes ven cada vez más el concurso como “un foro para hacer declaraciones políticas”, dijo: En 2014, mostraron su apoyo a las personas L.G.B.T.Q. votando por Conchita Wurst, una cantante y drag queen austriaca, y en 2022, los votantes apoyaron abrumadoramente a la actuación de Ucrania, Kalush Orchestra, como muestra de oposición a la invasión de Rusia.

Los fans de Eurovisión tienen una variedad de puntos de vista sobre el conflicto en Gaza, agregó, y mientras que algunos se negarán a votar por Israel, otros pueden anunciar su simpatía con sus votos.

Sin embargo, algunos fans israelíes están preocupados por lo que podría ocurrir en Malmö. Nir Harel, el presidente de OGAE Israel, la filial israelí de una red de clubes de aficionados a Eurovisión, dijo en una entrevista que la controversia en torno a la participación de su país era “frustrante y decepcionante”, especialmente porque “Eurovision es una burbuja, una burbuja amistosa, y la política no debería entrar en ella”.

En mayo, Harel dijo que espera que el público abuchee al participante israelí. “Por supuesto que estamos preocupados por eso”, dijo Harel, y agregó that también espera que muchos fans de Eurovisión no voten por la actuación de Israel, sin importar qué tan buena sea la canción de Golan.

Sin embargo, dijo que él y otros miembros de su club estarán allí en Malmö. “Ya tenemos nuestros boletos”, dijo Harel. “Cuando aterricemos en Malmö, somos fans de Eurovisión”, agregó: “Estaremos allí como fans de la concursante israelí, no como fans del gobierno de Israel. Apoyaremos a todos”.