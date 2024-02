Para muchos ucranianos, es el décimo aniversario de la guerra.

Eran un ejército improvisado, luchando con bates de béisbol, cócteles molotov y escudos de madera contrachapada. Pero para los ucranianos, los manifestantes que se enfrentaron a la policía antidisturbios en la plaza principal de Kiev hace una década fueron los primeros soldados en una guerra que aún sigue hoy.

Los manifestantes formaron parte de la sublevación de Maidán en 2014, cuando los ucranianos salieron a las calles para protestar por la decisión del presidente Víktor F. Yanukóvich de renunciar a vínculos más estrechos con Europa y en lugar de eso, alinear más estrechamente a Ucrania con Moscú. En los últimos días violentos de la sublevación, la policía mató a más de 100 manifestantes.

Ahora, sus retratos adornan un muro de honor en el Monasterio de San Miguel y Dorado de Kiev. Están exhibidos primero, antes que los retratos de los soldados muertos en el conflicto en el este de Ucrania que sirvió como preludio a la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022. Y un museo dedicado a la sublevación en la calle identifica a los que murieron en la plaza como los primeros soldados muertos en la guerra con Rusia.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia tuvo lugar en dos fases, señalan los ucranianos. La primera fue hace una década, cuando soldados rusos cruzaron la frontera poco después de que el Sr. Yanukovych huyera al exilio, desencadenando la guerra en el este. Fue una intervención militar no reconocida por Moscú, envuelta en una nube de engaños y negaciones tan improbables que pocos fueron engañados. Pero, de todos modos, sirvió para frenar tanto la respuesta ucraniana como la internacional.

La guerra giró hace dos años hacia un esfuerzo descubierto por parte de Rusia de apoderarse de territorio militarmente y redibujar las fronteras europeas. Esta semana, mientras el mundo observa el segundo aniversario de la invasión rusa, los ucranianos recuerdan la ira y la determinación que impulsaron la sublevación de 2014.

“Siempre hemos estado luchando contra Rusia,” dijo el Capitán Oleh Voitsekhovsky, quien se unió al ejército justo después de protestar en la Plaza Maidan, luchó en la guerra en el este y sigue luchando hoy. Su visión de la historia ucraniana, dijo, es de una lucha continua contra Moscú. “A veces es caliente, a veces fría.”

En los últimos días de la sublevación de 2014, casi colapsa cuando los manifestantes ocupaban sólo unos cientos de yardas cuadradas de piedras de pavimento con hollín y habían recurrido a quemar montones de neumáticos para mantener encendida una gran fogata que detenía a la policía antidisturbios.

Los francotiradores de la policía dispararon contra la multitud, dejando cuerpos esparcidos en el pavimento en el centro de Kiev. La protesta terminó con los jefes del servicio de seguridad y los líderes de la protesta llegando a un acuerdo, y con la policía retirándose y abandonando la capital. Esta traición dejó al Sr. Yanukovych sin protección, y huyó al este de Ucrania, y luego a Rusia el 24 de febrero de 2014.

En un mensaje de video a la nación el martes con motivo del décimo aniversario de los tiroteos a manos de un francotirador, el presidente Volodímir Zelenski trazó una línea desde la sublevación de Maidán hasta la guerra de trincheras de hoy. Los ucranianos, dijo, lucharán “en las plazas, en las barricadas y hoy en el frente.”

Después de expulsar a Yanukóvich, muchos manifestantes creían haber asegurado la libertad de Ucrania. De hecho, la guerra no había hecho más que comenzar.

La respuesta de Rusia a Maidán fue un truco simple pero efectivo: desplegó soldados en uniformes sin insignia en la península de Crimea y los identificó como enojados locales o miembros de pandillas de motociclistas. El engaño era transparente, pero logró ralentizar la respuesta occidental en medio de discusiones sobre el origen de los supuestos soldados misteriosos.

Ucrania, aún tambaleándose bajo un presidente interino nombrado por el Parlamento, buscó inicialmente evitar una guerra.

El Capitán Yuriy Fedash de la marina ucraniana trató de rechazar los esfuerzos rusos de abordar y apoderarse de su barco en marzo de 2014 cuando recibió una orden de Kiev que simbolizaba la cautelosa primera respuesta de Ucrania: “‘No te rindas pero no dispare'”, dijo que le dijeron. Viendo que no había forma de resistir sin pelear, el Capitán Fedash desobedeció, dijo en una entrevista: ordenó a los marineros disparar tiros de advertencia desde una ametralladora pesada, levantando rociadas de agua de mar. Fueron algunos de los primeros disparos hechos por el ejército ucraniano en la guerra, pero no impidieron la eventual toma del barco.

Cuando hace dos años los tanques rusos cruzaron la frontera, aproximadamente 400,000 ucranianos ya habían luchado contra los rusos en el este de Ucrania. Al mantener años de guerra de baja intensidad en el este, Rusia, paradójicamente, había preparado al ejército ucraniano para rechazar un asalto en todo el país. Muchos veteranos, curtidos en batalla después de años en las trincheras, se unieron de nuevo al ejército.

“Esto fue decisivo”, dijo el Capitán Voitsekhovsky, refiriéndose a la forma en que los veteranos de la guerra en el este tomaron las armas contra la invasión rusa a gran escala. “Primero, estábamos motivados. Esto fue una gran y desagradable sorpresa para los rusos. Y teníamos experiencia de combate. No había que explicar nada. Tomamos las armas y no necesitamos ayuda.”

La sublevación de Maidán también resonó en los planes de guerra de Rusia.

En la invasión, Rusia buscó capturar rápidamente la capital con columnas de tanques, paracaidistas y comandos, con el objetivo de instalar un gobierno títere. Un plan identificado por funcionarios ucranianos habría reinstalado al Sr. Yanukóvich.

En las semanas previas a la invasión, abogados que luego huyeron a Rusia presentaron demandas poco notadas en un tribunal de Kiev impugnando una votación parlamentaria en 2014 que despojó a Yanukovych de sus poderes presidenciales. Las presentaciones legales habrían sentado las bases para su regreso. Agentes de la agencia de inteligencia interna de Ucrania, la S.B.U., confiscaron los servidores de la corte, en caso de que jueces corruptos o traidores publicaran un fallo legitimando el regreso de Yanukovych.

Con el tiempo, los intentos de Rusia de negar cualquier papel militar directo en Ucrania en 2014 enfurecieron a los ucranianos, y han amplificado su visión de una larga guerra contra Rusia.

Francia y Alemania habían concedido, durante las conversaciones de un acuerdo, un papel para las fuerzas pro rusas en negociaciones conocidas como el proceso de Minsk II. Fue, en esencia, una aceptación parcial de la negación rusa de haber invadido dos provincias orientales en 2014; esa aceptación retrasó durante años un enfrentamiento completo con las implicaciones del giro de Rusia hacia el expansionismo militar.

“Quería que alguien prestara atención a esta ilegalidad”, dijo el Capitán Fedash, el capitán de la marina, sobre la intervención no reconocida de Rusia. “Dejamos pasar el tiempo. No fueron castigados, así que continuaron.”

Ucrania ahora está a la defensiva a lo largo de toda la frontera de 600 millas, luchando con municiones menguantes y enfrentando una profunda incertidumbre sobre el futuro de la ayuda militar y financiera de su aliado más importante, Estados Unidos. Los ucranianos han luchado contra grandes dificultades en el pasado.

Sviatoslav Syry, quien fue golpeado por policías antidisturbios como estudiante manifestante en la plaza, fue elegido para un escaño en el Parlamento y ahora lucha en una unidad de artillería en el ejército ucraniano.

Los manifestantes de Maidán, le dijo a los medios ucranianos, se sintieron consternados cuando la policía antidisturbios asaltó repetidamente el campamento de tiendas en la plaza en redadas nocturnas. “Por la mañana, piensas que tal vez todo ha terminado,” dijo. “Pero por dentro, ya hay esta ira y este deseo de volver.”

Maria Varenikova contribuyó a este reportaje desde Kiev, Ucrania.