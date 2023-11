Israel acusa a fotógrafos freelance de tener conocimiento previo del ataque del 7 de octubre.

El gobierno israelí acusó el jueves a fotoperiodistas independientes de varias de las principales organizaciones de noticias, incluido The New York Times, de ser “cómplices” en el asesinato y secuestro de soldados y civiles israelíes por parte de combatientes de Hamás, una acusación que The Times negó enérgicamente sobre su fotoperiodista independiente.

El gobierno se basó en un informe de un grupo de medios pro israelí, Honest Reporting, que desde hace mucho tiempo ha criticado a The Times y a otras organizaciones de noticias por su sesgo anti-israelí en la cobertura del conflicto con los palestinos.

“Estos periodistas fueron cómplices en crímenes contra la humanidad”, dijo el departamento de diplomacia pública de la oficina del primer ministro en un comunicado escueto. “Sus acciones fueron contrarias a la ética profesional”.

En su informe, el grupo señaló que seis fotógrafos con sede en Gaza, todos trabajando para The Associated Press y Reuters, fueron los primeros en documentar la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre. Los periodistas fotografiaron un tanque israelí que fue destruido en la frontera de la Franja de Gaza, poco después de que los militantes rompieran una valla y entraran en territorio israelí.

Dijo que uno de los fotógrafos, Hassan Eslaiah, tomó fotos de una casa ardiendo en Kibbutz Kfar Azza, un objetivo del ataque mortal de los militantes, mientras que otros dos documentaron a los combatientes de Hamás transportando a israelíes secuestrados de vuelta a Gaza. Estas impactantes imágenes fueron todas publicadas por The Associated Press, al igual que una foto de Reuters de una multitud llevando el cuerpo de un soldado israelí.

Si bien un cuarto fotógrafo de A.P. mencionado en el informe, Yousef Masoud, ha trabajado como independiente para The Times desde poco después de que comenzó la guerra, no estaba asignado al periódico la mañana del 7 de octubre, según un comunicado emitido por The Times. El Times rechazó las sugerencias de que tuviera conocimiento anticipado de los ataques o hubiera acompañado a los terroristas de Hamás, calificando las afirmaciones de “falsas y escandalosas”. También dijo que no había “evidencia de las insinuaciones de Honest Reporting” sobre el Sr. Masoud.

“Es imprudente hacer esas acusaciones, poniendo a nuestros periodistas en el terreno en Israel y Gaza en riesgo”, dijo el comunicado. “The Times ha cubierto extensamente los ataques del 7 de octubre y la guerra con imparcialidad, imparcialidad y un entendimiento duradero de las complejidades del conflicto”.

The Times dijo que había revisado el trabajo de Masoud para The Associated Press el 7 de octubre y determinó que “estaba haciendo lo que los fotoperiodistas siempre hacen durante los principales acontecimientos de noticias, documentando la tragedia a medida que se desarrollaba”.

En su revisión del trabajo de Masoud, los editores de The Times determinaron que la primera foto que transmitió a la A.P. —del tanque israelí destruido— fue tomada más de 90 minutos después de que comenzara el ataque, según un editor de The Times que habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto interno. Masoud le dijo a sus editores, dijo esta persona, que lo habían despertado en su casa en Khan Younis, en el sur de Gaza, por el sonido de los cohetes, poco después de las 5:30 a. m. del sábado por la mañana.

Masoud dijo que luego se desplazó hasta la frontera, donde vio que la valla había sido violada y que un tanque israelí había sido destruido. Les dijo a los editores de The Times, dijo la persona, que no se detuvo en Israel y no fotografió a los secuestrados o actos de crueldad de los combatientes de Hamás.

El furor en torno a los fotógrafos de Gaza es parte de una guerra informativa más amplia que se ha librado junto a la guerra real. Las afirmaciones y contrarreclamos, a menudo basados en imágenes manipuladas o desinformación, aparecen diariamente en sitios de redes sociales, con el objetivo de inclinar la narrativa pública en una dirección u otra.

Una afirmación de Hamás el mes pasado de que un ataque militar israelí había alcanzado el Hospital Árabe Al-Ahli en Gaza, matando a 500 personas, fue informada por The Times, la BBC, CNN y otras organizaciones de noticias. Las agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses luego sostuvieron que la explosión había sido causada por un cohete palestino desviado.

Un desafío adicional para las organizaciones de noticias occidentales que cubren la guerra es que sus corresponsales y fotógrafos tienen un acceso muy limitado a Gaza. Israel ha impedido que los periodistas ingresen al territorio excepto cuando los acompaña su ejército, y Egipto también ha bloqueado el acceso. Hamás, que controla Gaza, impone grandes restricciones a lo que los reporteros pueden cubrir. Como resultado, la mayoría de los medios de comunicación se basan en reporteros y fotógrafos locales que viven en el enclave.

Honest Reporting aseguró que se mantenía firme en su informe. “Si The New York Times puede defender el derecho de los fotoperiodistas a documentar las atrocidades del 7 de octubre”, dijo en un comunicado, “como observador de los medios, tenemos la responsabilidad de cuestionar el papel desempeñado por los fotógrafos ese día”.

The Associated Press también dijo que no tenía conocimiento previo del ataque. Pero dijo en un comunicado que ya no estaba trabajando con el Sr. Eslaiah, quien envió las fotos más tempranas y extensas del ataque.

Hubo otras señales de alerta sobre el Sr. Eslaiah. Posó para una foto besado por Yahya Sinwar, un líder de Hamás que ideó el ataque. Amit Segal, un periodista israelí, publicó un video en X, anteriormente conocido como Twitter, que afirmaba que mostraba al Sr. Eslaiah en Israel en una motocicleta llevando una granada.

El Sr. Eslaiah confirmó en una entrevista que le habían dado un paseo de regreso a Gaza desde Israel, pero dijo que no era la persona que llevaba la granada. Dijo que no tenía conocimiento anticipado del ataque y no tenía vínculos con Hamás, a pesar de la foto con el Sr. Sinwar. “Estoy muy preocupado y asustado”, dijo.

El Sr. Eslaiah sugirió que existe un doble estándar, y señaló que periodistas israelíes habían acompañado a las Fuerzas de Defensa de Israel a Gaza para cubrir su operación terrestre. “¿Por qué no se nos permite a nosotros y a ellos se les permite?”, dijo.

En un comunicado, CNN, que también ha empleado al Sr. Eslaiah, dijo: “Aunque hasta ahora no hemos encontrado razones para dudar de la precisión periodística de su trabajo para nosotros, hemos decidido suspender todos los lazos con él”.

De manera similar, Reuters dijo que “niega categóricamente que tuviéramos conocimiento previo del ataque o que hayamos incrustado periodistas con Hamás el 7 de octubre”.

La agencia de noticias dijo que adquirió las fotos de dos fotógrafos con sede en Gaza, con quienes no tenía una relación previa, y que habían sido tomadas “dos horas después de que Hamás disparara cohetes sobre el sur de Israel y más de 45 minutos después de que Israel dijera que los hombres armados habían cruzado la frontera”.

No es la primera vez que Honest Reporting ha planteado preguntas sobre un empleado independiente de The Times en Gaza. Soliman Hijjy, un cineasta independiente que recientemente contribuyó con un informe en video sobre el bombardeo del Hospital Árabe Al-Ahli, fue criticado por una publicación en Facebook en 2012 en la que compartía un meme que parecía alabar a Adolf Hitler. The Times se negó a discutir su caso, citando varios problemas, incluidos problemas de seguridad. En un comunicado a Honest Reporting el mes pasado, el periódico dijo que en 2022 había discutido este y otros mensajes problemáticos en redes sociales con el Sr. Hijjy y que este se había comprometido a adherirse a los estándares del periódico. The Times dijo que lo había hecho, entregando “trabajos importantes e imparciales con gran riesgo personal en Gaza durante este conflicto”.

Iyad Abuheweila contribuyó a este reportaje desde El Cairo.