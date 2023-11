Estudio encuentra que el Galaxy S23 Ultra es el teléfono más popular para jugar.

Un estudio reciente realizado por el servicio de comparación de operadores inalámbricos ‘USwitch’ analizó los teléfonos más populares para juegos móviles, y encontró que el Samsung Galaxy S23 Ultra encabeza la lista. USwitch dice que llegó a esta conclusión encontrando los teléfonos más populares en el Reino Unido utilizando un servicio llamado CompareDial. Luego analizó las especificaciones de cada dispositivo, como el tamaño de la pantalla, la capacidad de la batería y la cantidad de RAM, y les dio a cada uno de ellos una puntuación del 1 al 10. Finalmente, tomó esas puntuaciones y dio a cada teléfono un promedio para determinar las clasificaciones.

Sorprendentemente, no hay ningún teléfono específico para juegos en la lista de clasificaciones. Y cuando hablamos de teléfonos para juegos nos referimos a dispositivos como el ROG Phone 7 Ultimate, o aquellos de marcas como RedMagic. Teléfonos que están desarrollados con características de juegos únicas y diseñados pensando en los jugadores móviles en primer lugar. En cambio, la lista de clasificaciones está poblada principalmente por dispositivos Samsung. Lo que podría no ser tan difícil de creer dado lo popular que es Samsung como marca.

De hecho, cuando se trata de los teléfonos más populares para juegos móviles, los 5 primeros lugares son todos de Samsung. Esto incluye el Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4, y Galaxy A23 5G en los lugares número 2, 3, 4, y 5 respectivamente.

el iPhone 15 Pro Max es uno de los teléfonos más populares para juegos

Aunque la lista está dominada por teléfonos Samsung, Apple también obtuvo un lugar. La parte interesante es que este es el único dispositivo de Apple. Y resulta ser el teléfono más reciente de Apple. El iPhone 15 Pro Max. Dado que Apple tiene un próspero ecosistema de juegos móviles, tiene sentido. Apple también anunció que llevaría algunos de los juegos más grandes de consola y PC de Capcom a móviles. No como puertos móviles, sino las versiones completas de esos juegos.

Dicho esto, Apple ocupa el sexto lugar. Los dispositivos restantes incluyen el Galaxy S23 Plus, el Galaxy Z Flip 5, el Galaxy Z Flip 4, y luego el Galaxy S20 FE 2022.

¿Es preciso este estudio?

Aquí está la cosa. La mayoría de estos dispositivos tienen especificaciones lo suficientemente decentes para juegos. Pero hay una cosa que vale la pena mencionar. Si bien estos podrían ser los teléfonos más populares en el Reino Unido según las compras, eso no significa necesariamente que se estén utilizando para juegos. También solo tiene en cuenta las compras en el Reino Unido. El estudio no tiene en cuenta ningún dispositivo comprado en regiones donde los juegos móviles son más populares. Según el informe de Sensor Tower llamado ‘The State of Mobile Gaming 2023’, las regiones más grandes para los juegos móviles son los EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, y Taiwán. Con todas las demás regiones agrupadas en la categoría “otras”.

El informe de Sensor Tower no menciona nada sobre especificaciones de dispositivos. Pero parece que debería ser importante incluir las regiones más grandes para juegos móviles en este tipo de estudio.