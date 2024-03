Investigadores de la agencia de ayuda de la ONU denuncian abusos contra gazatíes en detención israelí.

Un informe inédito de la principal agencia de las Naciones Unidas para asuntos palestinos acusa a Israel de abusar de cientos de gazatíes capturados durante la guerra con Hamás, según una copia del informe revisada por The New York Times.

El informe fue compilado por la UNRWA, la agencia de la ONU que se encuentra en el centro de una investigación después de acusaciones de que al menos 30 de sus 13,000 empleados participaron en el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. Los autores del informe alegan que los detenidos, incluidos al menos 1,000 civiles liberados posteriormente sin cargos, fueron retenidos en tres sitios militares dentro de Israel.

El informe dijo que los detenidos incluían hombres y mujeres cuyas edades oscilaban entre los 6 y los 82 años. Algunos, según el informe, murieron bajo custodia.

El documento incluye testimonios de detenidos que dijeron haber sido golpeados, desnudados, robados, vendados en los ojos, abusados sexualmente y privados de acceso a abogados y médicos, a menudo por más de un mes.

El borrador del documento describe “una serie de malos tratos que los gazatíes de todas las edades, habilidades y antecedentes han informado haber enfrentado en instalaciones de detención improvisadas en Israel.” Tal tratamiento, concluyó el informe, “se utilizó para extraer información o confesiones, intimidar y humillar, y castigar.”

El informe se basa en entrevistas con más de 100 de los 1,002 detenidos que fueron liberados de regreso a Gaza a mediados de febrero. El documento estima que otros 3,000 gazatíes permanecen en detención israelí sin acceso a abogados. Sus hallazgos coinciden con los de varios grupos de derechos israelíes y palestinos, así como con investigaciones separadas de dos relatores especiales de la ONU, todos los cuales alegan abusos similares dentro de los centros de detención israelíes.

El Times no pudo confirmar en su totalidad las acusaciones en el informe. Pero partes de él coinciden con el testimonio de ex detenidos gazatíes entrevistados por The Times.

Uno de esos detenidos, Fadi Bakr, de 25 años, estudiante de derecho gazatí que proporcionó pruebas documentales de que había sido detenido en Israel, le dijo al New York Times que fue brutalmente golpeado durante toda su detención en tres sitios militares improvisados en Israel.

El Sr. Bakr dijo que fue capturado en la Ciudad de Gaza el 5 de enero y liberado a principios de febrero. Dijo que mientras estuvo detenido en un sitio de detención cerca de Beersheba, en el sur de Israel, fue golpeado tan brutalmente que sus genitales se pusieron azules y que aún había sangre en su orina como resultado.

El Sr. Bakr también le dijo a The Times que los guardias lo obligaron a dormir desnudo al aire libre, al lado de un ventilador que soplaba aire frío, y que ponían música tan fuerte que le sangraban los oídos. El Sr. Bakr dijo que fue liberado después de que el ejército parecía estar satisfecho de que no tenía vínculos con Hamás.

Israel ha dicho que las detenciones eran necesarias para encontrar e interrogar a miembros de Hamás después del ataque del grupo en el sur de Israel, que mató a unas 1,200 personas y llevó al secuestro de otras 250, según las autoridades israelíes. Israel afirma que cientos de miembros de Hamás han sido capturados.

Presentado con los hallazgos enumerados en un borrador del informe, el ejército israelí dijo en un comunicado que algunos detenidos murieron bajo custodia, incluidos aquellos que tenían enfermedades y heridas preexistentes, sin dar más detalles, y dijo que cada muerte estaba siendo investigada por la policía militar. El ejército dijo que todo maltrato estaba “absolutamente prohibido” y negó rotundamente cualquier acusación de abuso sexual, agregando que todas las “quejas concretas sobre comportamiento inapropiado se remiten a las autoridades correspondientes para su revisión.”

La declaración de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que la atención médica estaba disponible para todos los detenidos y que el maltrato a los detenidos “viola los valores de las FDI.”

El ejército dijo que sus soldados actuaron “de acuerdo con la ley israelí e internacional para proteger los derechos de los detenidos.” También dijo que ponía música solo a “bajo volumen” para evitar que los detenidos se comunicaran antes de los interrogatorios.

Los investigadores de la UNRWA entrevistaron a más de 100 detenidos que fueron liberados sin cargos a través del cruce de Kerem Shalom en la frontera de Gaza. Luego, sus hallazgos se compartieron con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La oficina de derechos humanos se negó a hacer comentarios. La UNRWA confirmó la existencia del informe, pero dijo que su redacción aún no se había finalizado para su publicación.

El papel de la agencia en su creación es probable que aumente la atención sobre las conclusiones del informe. Israel ha acusado durante mucho tiempo a la agencia de operar bajo la influencia de Hamás, adoctrinar a los gazatíes con propaganda antiisraelí y hacer la vista gorda a la actividad militar de Hamás, afirmaciones que la UNRWA niega.

Israel dice que al menos 30 empleados de la UNRWA jugaron un papel activo en el ataque liderado por Hamás a Israel o en sus consecuencias, una acusación que llevó a casi 20 países e instituciones a suspender su financiación, poniendo en duda el futuro de la agencia. La UNRWA despidió a varios de los empleados y otra rama de las Naciones Unidas abrió una investigación independiente.

Según el informe, los detenidos incluían personas con enfermedad de Alzheimer, discapacidades intelectuales y cáncer. El informe dijo que muchos habían sido capturados en el norte de Gaza mientras se refugiaban en hospitales y escuelas o mientras intentaban huir hacia el sur. Otros eran gazatíes con permisos para trabajar en Israel que quedaron varados y luego fueron detenidos en Israel después de que comenzara la guerra.

Según el informe, algunos detenidos dijeron a los investigadores de la UNRWA que a menudo habían sido golpeados en heridas abiertas, habían sido retenidos durante horas en posiciones de estrés dolorosas y habían sido atacados por perros militares. Muchos detalles coinciden con los relatos dados directamente al New York Times por detenidos liberados recientemente.

Tanto hombres como mujeres detenidos reportaron incidentes de abuso sexual, según el informe. Algunos detenidos masculinos dijeron que habían sido golpeados en sus genitales, según el informe. Algunas mujeres dijeron que experimentaron “toques inapropiados durante búsquedas y como una forma de acoso mientras estaban vendadas”, según el informe. Agregó que algunas reportaron tener que desnudarse frente a soldados varones durante búsquedas y se les impidió cubrirse.

Abogados de HaMoked, un grupo de derechos israelí, dijeron que lograron comunicarse brevemente con algunos gazatíes detenidos por teléfono, casi por casualidad, después de llamar a una base militar en Jerusalén y preguntar si los detenidos casualmente estaban en la base.

Bilal Shbair contribuyó a este informe desde Rafah, Gaza; Rawan Sheikh Ahmad desde Haifa, Israel; y Gabby Sobelman desde Rehovot, Israel.