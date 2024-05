Inteligencia artificial general a más de 10 años de distancia: CEO de Baidu

“

El cofundador, CEO y presidente de Baidu, Robin Li, asiste al espectáculo Viva Technology en el Parc des Expositions Porte de Versailles el 22 de mayo de 2024 en París, Francia. Viva Technology, el mayor espectáculo tecnológico en Europa pero también en un formato digital único, durante 4 días de reconexión y relanzamiento gracias a la innovación. El evento reúne a startups, CEO, inversores, líderes tecnológicos y todos los actores de la transformación digital que están moldeando el futuro de Internet.

Chesnot | Getty Images

PARÍS — Robin Li, CEO de una de las mayores empresas tecnológicas de China, Baidu, dijo que la inteligencia artificial más inteligente que los humanos está a más de 10 años de distancia, incluso cuando la figura destacada de la industria, Elon Musk, predice que emergerá muy pronto.

La inteligencia artificial general, o AGI, se relaciona ampliamente con la IA que es tan inteligente o más que los humanos.

El jefe de Tesla, Musk, dijo este año que es probable que AGI esté disponible para 2026. El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo en enero que AGI podría desarrollarse en un futuro “razonablemente cercano”.

Li, cuya empresa Baidu es uno de los principales actores de la IA en China, señala que esto no es realista.

“AGI todavía está bastante lejos. Hoy, mucha gente habla sobre AGI, [y] están diciendo … probablemente esté a dos años de distancia, probablemente, ya sabes, a cinco años de distancia. Yo creo que está a más de 10 años de distancia”, dijo Li durante una charla el miércoles en la conferencia VivaTech en París.

“Por definición, AGI es que una computadora o IA puede ser tan inteligente como un humano, ¿verdad? O a veces … más inteligente. Pero queremos que una IA sea tan inteligente como un humano. Y los modelos más potentes de hoy están lejos de eso. Y ¿cómo se logra ese nivel de inteligencia? No lo sabemos.”

Li llamó a un ritmo más rápido en el desarrollo de la IA.

“Mi temor es que la tecnología de IA no esté mejorando lo suficientemente rápido. Todos están sorprendidos de lo rápido que la tecnología ha evolucionado en los últimos años. Pero para mí todavía no es lo suficientemente rápido. Es demasiado lento”, dijo.

Crecimiento de la IA

El año pasado, Baidu lanzó su chatbot ChatGPT llamado Ernie, basado en el mismo modelo de lenguaje grande de la compañía.

Las empresas chinas, incluidas Baidu, Alibaba y Tencent, están invirtiendo fuertemente en sus propios modelos de IA, al igual que sus contrapartes estadounidenses.

Li dijo que hay una gran diferencia entre el desarrollo de la tecnología en Estados Unidos, en comparación con China. En Estados Unidos y Europa, las empresas se centran en “crear el modelo de base más poderoso y más avanzado”, según Li. Pero en China, señaló que el enfoque está en las aplicaciones de la tecnología.

A pesar de esto, el CEO de Baidu dijo que no hay una “aplicación estrella” en este momento para la IA.

“Hoy, en la era móvil, tienes aplicaciones como Instagram, YouTube, TikTok. Los usuarios activos diarios están en el orden de, como, unos cientos de millones a mil millones de usuarios, ¿verdad? Y para aplicaciones nativas de IA, aún no vemos eso. No lo vemos en Estados Unidos. No lo vemos en China. No lo vemos en Europa”, dijo Li.

“¿Cuál es la forma correcta para las aplicaciones nativas de IA? ¿Qué tipo de … aplicaciones nativas de IA podrán llegar a la marca de los 100 millones de usuarios?”

