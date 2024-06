El multimillonario inversor Bill Gates tiene el 87% de su cartera de $45 mil millones en solo 5 acciones.

Mientras algunos multimillonarios prefieren evitar el foco de atención, Bill Gates es de otra pasta. Es más conocido como el cofundador y ex CEO de Microsoft (NASDAQ: MSFT), la cual dirigió durante un cuarto de siglo, pero ha asegurado su lugar en la historia por su trabajo filantrópico y caritativo.

Gates actualmente tiene un patrimonio neto de $131 mil millones (hasta la fecha de esta escritura), lo que lo convierte en la novena persona más rica del mundo, según Forbes. Sin embargo, en un pacto hecho con Warren Buffett, Gates firmó The Giving Pledge y dice que planea donar “virtualmente todo” su patrimonio a causas benéficas en algún momento.

La Fundación Bill & Melinda Gates (pronto será Fundación Gates) es el vehículo creado para apoyar esas empresas benéficas. Su objetivo declarado es “crear un mundo donde cada persona tenga la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva”.

Con ese fin, la fundación ha distribuido casi $54 mil millones desde 2000, en su intento de abordar “los problemas más difíciles e importantes”, incluidas enfermedades y la pobreza en todo el mundo.

La confianza de la fundación tiene participaciones en docenas de empresas en su cartera, pero el 87% está compuesto solo por estas cinco acciones.

1. Microsoft: 35%

Los inversionistas no deberían sorprenderse de que las acciones de Microsoft sean la principal tenencia de la confianza, especialmente considerando que Gates estableció la fundación con una gran parte de sus tenencias personales. La Fundación Gates tiene aproximadamente 36.5 millones de acciones valoradas en $15.47 mil millones.

Pero esta no es la Microsoft de tu abuelo. Más allá del sistema operativo y el software heredados de la compañía, su Azure Cloud es el segundo proveedor de infraestructura en la nube y está creciendo más rápido y ganando participación de sus rivales en la nube.

Además de potenciar los resultados está Copilot, el asistente digital impulsado por inteligencia artificial (IA) de la compañía, que está profundamente integrado en los productos y servicios de Microsoft. Los analistas de Evercore ISI calculan que la IA generativa podría producir ingresos incrementales de $143 mil millones para 2027.

La confianza recibe ingresos confiables gracias al dividendo que Microsoft ha pagado consistentemente desde 2004 mientras aumenta su pago anualmente desde 2011. El aparentemente modesto rendimiento del 0.71% es una función de robustos aumentos en el precio de las acciones del 226% en los últimos cinco años, superando con creces los aumentos del 87% del S&P 500. Además, su índice de pago de menos del 25% garantiza que haya mucho espacio para el crecimiento del dividendo en los próximos años.

2. Berkshire Hathaway: 16%

La segunda mayor tenencia de la confianza es Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), gracias en gran parte a la promesa del multimillonario CEO Warren Buffett de donar su vasta fortuna a la caridad. En los 16 años hasta 2022 (la última vez que se proporcionaron detalles), las contribuciones de Buffett sumaron $36 mil millones. Como resultado, la confianza posee actualmente más de 17.3 millones de acciones de Berkshire valoradas en casi $7.1 mil millones.

La confianza de Berkshire incluye una diversificación instantánea gracias a los intereses comerciales de Berkshire Hathaway, que incluyen 67 compañías subsidiarias y participaciones en más de tres docenas más, lo que lo convierte en un vehículo de inversión atractivo hasta que se necesiten los fondos. El año pasado, Berkshire generó ingresos que crecieron un 20% interanual a $364 mil millones e ingresos netos de $97 mil millones.

Además, con un récord de $189 mil millones en efectivo y equivalentes en su balance, Berkshire es tan sólido como puede ser.

El año pasado fue un récord para la cartera de compañías de seguros de Berkshire, que incluye National Indemnity, GEICO, General Re, Berkshire Hathaway Reinsurance y Alleghany. En la misiva de fin de año de Berkshire, Buffett dijo que estas compañías “tuvieron un rendimiento excepcional el año pasado, estableciendo récords en ventas, flotación y beneficios por suscripción”. En total, sus subsidiarias de seguros representaron el 40% de los ingresos operativos de Berkshire, que fueron de $37 mil millones.

Esto subraya por qué las acciones de Berkshire siguen siendo una de las mayores tenencias de Gates.

3. Waste Management: 16%

Otra cosa que Buffett y Gates tienen en común es su aprecio por empresas aburridas con negocios predecibles y recurrentes. Es difícil encontrar un negocio que se ajuste mejor a esta descripción que la eliminación de desperdicios, basura y residuos – y nadie es más grande que Waste Management (NYSE: WM). Lo que es basura para uno es un tesoro para otro, o al menos así reza el dicho, lo que probablemente explique por qué la Confianza Gates tiene más de 35.2 millones de acciones valoradas en $7.1 mil millones.

La recolección de desechos y reciclaje son el pilar de su negocio, que continúa independientemente de la economía. Esto ayudó a la compañía a ofrecer resultados sólidos y márgenes más altos a pesar de la reciente desaceleración.

Waste Management también busca expandirse. La compañía anunció recientemente su intención de adquirir el proveedor de servicios de desechos médicos Stericycle por $7.2 mil millones. Esto ayudará a la compañía a ampliar su alcance en soluciones ambientales.

Su dividendo sólido y fiable es una ventaja para la confianza. Waste Management ha aumentado su pago de manera consecutiva durante 15 años, con un rendimiento actual del 1.5%. Y con un índice de pago de menos del 47%, hay mucho margen para que esos aumentos continúen.

4. Canadian National Railway: 15%

Gates y Buffett también comparten una apreciación por los ferrocarriles. Cuando Berkshire Hathaway adquirió Burlington Northern Santa Fe en 2009, Buffett ofreció un sólido argumento, diciendo que los ferrocarriles transportaban mercancías “de una manera muy rentable … lo hacen de una manera extraordinariamente respetuosa con el medio ambiente … [liberando] mucho menos contaminantes en la atmósfera”.

Dado su larga asociación y puntos de vista similares, no sorprende que la Confianza Gates posea 54.8 millones de acciones de Canadian National Railway (NYSE: CNI) valoradas en casi $6.97 mil millones.

Canadian National tiene la distinción de ser el único ferrocarril transcontinental en América del Norte, conectando la costa del Pacífico, la costa del Atlántico y el Golfo de México. Además, los ferrocarriles son cuatro veces más eficientes en combustible que los camiones por carretera, lo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 75%. A pesar de la debilidad reciente, la economía en mejora y el aumento del volumen en el tráfico ferroviario auguran bien para el éxito a largo plazo de la compañía.

Canadian National también paga un dividendo con un sólido historial, con pagos continuos desde 2011. Tiene un rendimiento actual del 1.9%, y su índice de pago del 38% es la definición de sostenible, con un gran potencial de crecimiento.

5. Caterpillar: 5%

El quinto mayor activo de la confianza es otra empresa icónica. Como el principal proveedor mundial de equipos de construcción y minería, Caterpillar (NYSE: CAT) ha estado en baja en los últimos meses debido a una economía incierta.

Sin embargo, la fortaleza de la compañía radica en la diversidad de sus líneas de negocio, que también incluyen turbinas de gas industriales, locomotoras diésel-eléctricas y motores diésel y de gas natural. La Confianza Gates posee más de 7.3 millones de acciones valoradas en más de $2.4 mil millones.

Aunque las ventas de Caterpillar están actualmente planas interanualmente, los controles de costos están aumentando los márgenes, lo que ayuda a aumentar su rentabilidad.

No olvidemos la sólida historia de dividendos de Caterpillar, que ayuda a aumentar los retornos de la confianza. La compañía ha pagado un dividendo cada año desde su formación en 1925, un pago trimestral cada año desde 1933, y aumentos cada año en los últimos 30 años. El dividendo tiene un rendimiento actual del 1.6%, y con un índice de pago de solo el 23%, hay muchas oportunidades para más aumentos.

Danny Vena tiene participaciones en Canadian National Railway y Microsoft. Motley Fool tiene participaciones y recomienda Berkshire Hathaway y Microsoft. Motley Fool recomienda Canadian National Railway y Waste Management. Motley Fool tiene una política de divulgación.

Billionaire Investor Bill Gates Has 87% of His $45 Billion Portfolio in Just 5 Stocks publicado originalmente por The Motley Fool