Instagram comienza a probar la capacidad de controlar quién puede ver tus “me gusta”

Instagram planea introducir una nueva función de privacidad que permitirá a los usuarios seleccionar quién puede ver sus Me gusta en las publicaciones y los carretes. La capacidad de controlar quién puede ver tus Me gusta está destinada a mejorar la privacidad y, con suerte, mejorar la participación.

Un par de capturas de pantalla tomadas de una versión beta de Instagram confirman que la nueva función ofrecerá cuatro opciones diferentes entre las que los usuarios pueden elegir. A juzgar por las capturas de pantalla, solo podrás elegir una opción de las cuatro presentadas, a menos que Instagram decida cambiar las cosas para cuando la nueva función esté disponible para todos.

Sin embargo, las cuatro opciones a continuación ofrecen suficiente variación para permitir a los usuarios personalizar su configuración de privacidad según lo consideren necesario:Permitir a todos ver los Me gustaPermitir que las personas a las que sigues vean los Me gustaPermitir que los amigos cercanos vean los Me gustaNo permitir que nadie vea los Me gusta

Instagram está probando nuevas funciones todo el tiempo. Algunas nunca ven la luz del día, mientras que otras pasan por muchas iteraciones que, en algunos casos, cambian la forma en que originalmente funcionaban.Obviamente, es difícil decir cuándo exactamente saldrá la capacidad de controlar quién va a ver tus Me gusta en las publicaciones y los carretes, pero al menos sabemos que Instagram está trabajando en una función que realmente será útil para muchos de sus usuarios.