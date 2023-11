Informes indican que el Papa Francisco está retirando la residencia y salario del Cardenal Burke en el Vaticano.

Casi tan pronto como el Papa Francisco se convirtió en el líder de la Iglesia Católica Romana en 2013, Raymond Burke, un cardenal estadounidense, emergió como su principal crítico desde dentro de la iglesia, convirtiéndose en un antipapa de facto para los tradicionalistas frustrados que creían que Francisco estaba diluyendo la doctrina.

Francisco frecuentemente degradó y despojó al clérigo estadounidense de influencia, pero este mes, el Papa aparentemente finalmente había tenido suficiente, según un alto funcionario del Vaticano que habló bajo condición de anonimato. Francisco dijo en una reunión de altos funcionarios del Vaticano que pretendía sacar al cardenal de su departamento subsidiado por el Vaticano y privarlo de su salario como cardenal jubilado.

La noticia de un posible desalojo fue reportada por primera vez por el periódico italiano conservador La Nuova Bussola Quotidiana, que está cerca del Cardenal Burke y recientemente patrocinó una conferencia con el prelado criticando una reunión importante de obispos convocada por Francisco. El informe del periódico llega solo unas semanas después de que Francisco eliminara a otro crítico conservador vocal, Joseph Strickland, el obispo de Tyler, Texas, después de una investigación del Vaticano sobre el gobierno de su diócesis.

“Si esto es preciso, es una atrocidad que debe ser rechazada”, dijo el obispo Strickland en un tweet el martes. “Si es información falsa, debe ser corregida inmediatamente”.

El Vaticano no corrigió. Al ser preguntado sobre el informe el martes, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se negó a confirmarlo o desmentirlo, diciéndole a los reporteros que “no tengo nada en particular que decir al respecto”.

Dijo que las preguntas sobre el informe deberían dirigirse al Cardenal Burke. Un correo electrónico al secretario del Cardenal Burke no fue respondido.

Francisco informó a los jefes de las oficinas del Vaticano la semana pasada sobre su decisión de castigar al Cardenal Burke porque era una fuente de “desunión” en la iglesia, según The Associated Press, que basó su informe en un funcionario anónimo que asistió a la reunión. Otro funcionario le dijo a The A.P. que Francisco más tarde explicó que retiró los privilegios del Cardenal Burke porque los estaba usando en su campaña contra la iglesia.

Corriere della Sera, el principal diario de Italia, también confirmó el informe del posible desalojo con un prelado anónimo, quien le dijo al periódico que el papa tenía la intención de tomar “medidas de naturaleza económica y sanciones canónicas” contra el cardenal Burke.

Algunos conservadores han atribuido la actividad disciplinaria de Francisco al nuevo jefe de la oficina de doctrina de la iglesia, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. Pero los partidarios de Francisco afirman que había ejercido una paciencia prodigiosa con la crítica durante la última década, en aras de abrir debates saludables, pero que se desgastó a medida que las críticas se volvían ideológicamente cargadas y, según ellos, parecía tener la intención de dividir a una iglesia encabezada en una dirección que los tradicionalistas no apoyaban.

El Cardenal Burke se ha visto a sí mismo como un defensor leal de la ley doctrinal de la iglesia y de las tradiciones papales contra lo que él ha llamado la “confusión, error y división” causada por Francisco.

En los días previos a una gran asamblea de obispos y laicos del mundo que se habían reunido para discutir sobre algunos de los temas más sensibles de la iglesia, el Cardenal Burke y otros prelados tradicionalistas hicieron pública un intercambio de cartas con Francisco. En las cartas, expresaron graves dudas sobre la legitimidad de la reunión y urgieron a Francisco a cerrar la puerta a propuestas que creen que erosionarían la doctrina de la iglesia, incluida la bendición de uniones del mismo sexo.

Entonces, el Cardenal Burke se sentó recientemente en un escenario de un teatro de Roma y, en un foro patrocinado por La Nuova Bussola Quotidiana, arremetió contra una asamblea que tiene el “nocivo objetivo” de reformar la jerarquía de la iglesia con ideas radicales, seculares y modernas que incluían la inclusión de personas L.G.B.T.Q.

“Desafortunadamente, está muy claro que la invocación del Espíritu Santo por parte de algunos tiene como objetivo impulsar una agenda más política y humana que eclesiástica y divina”, dijo en ese momento.

Un favorito de Benedicto XVI, el Cardenal Burke, que anteriormente era más conocido por negar la comunión a John Kerry durante la campaña presidencial del político en 2004, ha chocado repetidas ocasiones con Francisco, incluso en la elección de vestiduras. A diferencia de Francisco, que prefería sacerdotes más modestos, el Cardenal Burke ocasionalmente usaba una larga cola de seda acanalada, guantes de terciopelo y brocados extravagantes que una vez llevaron a oficiales del Vaticano a pedirle que “suavizara un poco”.

En temas, los dos están muy en desacuerdo. El Cardenal Burke se opuso a la inmigración como una amenaza para los valores cristianos de Occidente, se opuso enérgicamente a la suavización de Francisco en temas relacionados con gais y leyes eclesiásticas, y se involucró en la política populista en Italia y en el extranjero. Se convirtió en un héroe para los “Rad Trads”, o los tradicionalistas radicales.

Para una facción vocal de católicos conservadores en los Estados Unidos, los movimientos para frenar al Cardenal Burke son una señal de que Francisco está reprimiendo desproporcionadamente a los disidentes a su derecha.

“Si está siendo desalojado de su apartamento, este es un acto malicioso”, dijo Michael Hichborn, presidente del Instituto Lepanto, una organización católica conservadora con sede en Virginia.

Otros observadores estadounidenses describieron al Cardenal Burke como un clérigo que ha utilizado consistentemente su gran plataforma, especialmente en los Estados Unidos, para socavar los objetivos de Francisco para la iglesia. Este año, escribió en el prefacio de un libro crítico de la reunión global más importante del papa sobre el futuro de la iglesia que el evento podría llevar al cisma.

“Esto es como acusar al presidente de sedición”, dijo David Gibson, director del Centro de Religión y Cultura de la Universidad de Fordham y comentarista de temas católicos. “Son los cargos más serios que uno puede lanzar contra el papa o cualquier católico”.

Durante la última década, el cardenal Burke, de 75 años, ha expresado dudas sobre el dominio del papa en la enseñanza de la iglesia y lo ha acusado de alejar a los conservadores que respetan la ley eclesiástica con su postura inclusiva.

Un admirador populista de los nacionalistas europeos y del ex Presidente Donald J. Trump, rara vez perdió la oportunidad de criticar la política del papa, especialmente su acogida de personas L.G.B.T.Q. y la inmigración.

El cardenal Burke se unió dos veces a otros cardenales conservadores para emitir una carta de “dubia” a Francisco, básicamente una lista de preguntas formales que cuestionan su visión. En 2016, después de que Francisco señalara un camino pastoral para que los católicos divorciados y vueltos a casar recibieran la comunión, el cardenal Burke y otros cardenales conservadores le enviaron una carta exigiendo aclaraciones. Francisco no respondió.

Francisco no le ha dado exactamente al Cardenal Burke un pase en el pasado.

El Papa trasladó al Cardenal Burke de su cargo en la poderosa oficina de la iglesia que ayuda a nominar a los obispos, un puesto que le otorgaba gran influencia en los Estados Unidos. En noviembre de 2014, Francisco removió al cardenal Burke de su cargo como jefe del tribunal más alto del Vaticano y en su lugar lo nombró a un puesto en su mayoría ceremonial para la orden religiosa eclesiástica caballeresca medieval católica, los Caballeros de Malta.

Durante la pandemia, Francisco parecía dirigirse al Cardenal Burke durante una rueda de prensa de 2021 a bordo del avión papal, cuando lamentó a los “negacionistas” de la vacuna entre los cardenales. Eso sucedió después de que el cardenal Burke repitiera una teoría de conspiración de que las vacunas Covid se estaban utilizando para implantar microchips “debajo de la piel de cada persona, de manera que en cualquier momento, él o ella puede ser controlado en cuanto a su salud y respecto a otras cuestiones, que solo podemos imaginar como un posible objeto de control por parte del estado”.

Poco antes de los comentarios de Francisco, el cardenal Burke contrajo el virus y fue colocado en un respirador en un hospital estadounidense.

A medida que la noticia sobre los aparentes comentarios del papa se extendía por el Vaticano, los conservadores expresaban sorpresa y consternación, mientras que los liberales sugerían que era cuestión de tiempo. Lo que estaba claro era que, ya sea si el Cardenal Burke permanecía en su apartamento o recibía su salario o no, probablemente no bajaría el tono.

“Eso no va a impedir que hable”, dijo el cardenal Peter Turkson de Ghana.