El arrebato de Trump alarmó a los aliados de la OTAN

Donald Trump dijo durante el fin de semana que, mientras era presidente, dijo a los aliados de la OTAN que “animaría” a Rusia a hacer “lo que diablos quisieran” a países que no hubieran pagado el dinero que él afirmaba que debían a la alianza militar.

La declaración de Trump, hecha en un mitin de campaña en Carolina del Sur, parecía retratar a la OTAN como más una mafia de protección que una alianza. Dejó atónitos a muchos en Europa, donde las naciones han estado desarrollando capacidades militares en caso de que el apoyo de Estados Unidos resulte poco confiable.

Trump ha pedido desde hace tiempo que Estados Unidos abandone la OTAN y ha cuestionado el apoyo estadounidense a aliados extranjeros. Expertos en seguridad nacional de ambos partidos dijeron que tal pensamiento malinterpreta el valor de las alianzas para Estados Unidos.

Nunca antes un presidente estadounidense, incluso uno anterior que aspire a recuperar la Casa Blanca, ha sugerido que incitaría a un enemigo a atacar a los aliados estadounidenses. Si la afirmación de Trump es verdadera, su potencial reelección este año podría alterar fundamentalmente el orden mundial.

Posibles consecuencias: Abandonar a los aliados de la OTAN podría efectivamente finalizar el paraguas de seguridad que ha protegido durante mucho tiempo a amigos en Europa, Asia, América Latina y el Medio Oriente; también podría invalidar el valor de los acuerdos de seguridad mutua con países como Japón, Filipinas, Tailandia, Argentina, Australia y Panamá.

Una impactante sorpresa electoral en Pakistán

El partido del ex primer ministro Imran Khan sorprendió a Pakistán al obtener más escaños en el parlamento que cualquier otro, a pesar de los esfuerzos concentrados de militares del país para sofocar el apoyo a Khan.

El éxito de Khan fue la primera vez en la historia reciente de Pakistán que la estrategia política utilizada por el poderoso ejército del país durante décadas para mantener su control sobre el poder falló de repente.

El partido populista de Khan prevaleció en las urnas al depender de las redes sociales para evadir la censura estatal y aumentar la participación, al tiempo que se aprovechó de la insatisfacción de la juventud paquistaní con habilidades en internet. El partido de Khan ganó incluso después de que las autoridades arrestaran a cientos de sus seguidores y lo encarcelaran en los días previos a las elecciones. La represión pareció galvanizar el apoyo público hacia él.

Lo que sigue: Las acusaciones de interferencia militar se cernieron después de las elecciones, y Pakistán estaba al borde mientras miles de seguidores de Khan salieron a las calles a protestar, solo para ser recibidos con gases lacrimógenos y bastones policiales.

Podría parecer como el intercambio más desequilibrado de la historia: Pulau Rhun, una pequeña isla en lo que ahora es Indonesia, por Manhattan.

Pero en el siglo XVII, los Países Bajos creían que habían obtenido la mejor parte del trato al intercambiar islas con los británicos porque Rhun estaba cubierto de nuez moscada, una especia que en ese momento valía su peso en oro. Hay poco rastro de esa riqueza en la isla ahora.

Los adornos de la monarquía, en miniatura

Los visitantes del Castillo de Windsor, a las afueras de Londres, pueden maravillarse con los ornamentos de la vida real, entre ellos una corona engalanada de una pulgada de altura.

La pequeña corona, y otros objetos como un pequeño piano de cola con teclas que funcionan, fueron incluidos en una intrincada casa de muñecas hecha por Edwin Lutyens, un destacado arquitecto británico, para la reina Mary en 1924.

Cocinar: Este picante y ahumado chile es perfecto después de un largo día de esquí o de hibernación.

Ver: “The Taste of Things,” una elección del crítico de The New York Times, es un magnífico romance culinario ambientado en la Francia del siglo XIX.

Leer: El popular cómic africano “Aya” está lleno de héroes cotidianos.

Recuerdo: Solo una noche de privación del sueño puede dañar tu memoria a corto plazo.