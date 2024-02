Incendio forestal en la costa de Chile causa al menos 64 muertos y deja cientos de desaparecidos

Después de que devastadores incendios forestales barrieron la costa del Pacífico de Chile, las autoridades informaron el domingo que al menos 64 personas habían muerto y cientos seguían desaparecidas. Advirtieron que el número de muertos podría aumentar exponencialmente.

“Esa cifra va a subir, sabemos que va a subir significativamente”, dijo el presidente Gabriel Boric el domingo, describiendo los incendios en la región de Valparaíso como el peor desastre en el país desde un devastador terremoto en 2010 que dejó más de 400 muertos y 1.5 millones desplazados.

Miles de hogares fueron destruidos en los incendios, que barrieron por las colinas costeras hacia el balneario de Viña del Mar a partir del viernes, impulsados por fuertes vientos.

Los incendios ocurrieron mientras muchos estaban de vacaciones en Viña del Mar y arrasaron los asentamientos en las colinas donde muchos residentes de edad avanzada no pudieron escapar.

Omar Castro Vázquez, cuya casa fue destruida en el asentamiento de El Olivar, dijo que su vecino de 80 años murió en el incendio.

“Fue más como una bomba nuclear que un fuego”, dijo el Sr. Castro, de 72 años. “No quedó nada”.

La destrucción en Valparaíso se produce mientras docenas de incendios están ardiendo en el centro y sur de Chile, en medio de lo que los funcionarios han dicho que son temperaturas más altas de lo normal para esta época del año.

Varios países de Sudamérica también han luchado por contener incendios forestales. En Colombia, los incendios estallaron en varias partes del país en las últimas semanas, incluida la ciudad capital de Bogotá, en medio de una temporada de tiempo seco.

Los bomberos también han estado combatiendo incendios en Ecuador, Venezuela y Argentina.

El fenómeno climático cíclico conocido como El Niño ha causado sequías y altas temperaturas en varias partes del continente, creando condiciones que según los expertos son propicias para los incendios forestales.

Al amanecer del domingo, las bandas de humo se aferraban a las laderas sobre Viña del Mar. A lo largo de la carretera hacia la costa, bancos de tierra y puentes estaban carbonizados y tocones de árboles humeaban en las laderas. Los vehículos calcinados yacían en las carreteras.

Señales anticipadas apuntan a órdenes de evacuación defectuosas, lo que según algunos residentes podría haber contribuido al número de víctimas.

Fotografías publicadas en X, la plataforma social antes conocida como Twitter, mostraron largas filas de coches quemados que al parecer fueron consumidos por las llamas mientras la gente intentaba irse, lo que generó comparaciones con la fallida evacuación durante el incendio del año pasado en Lahaina, en Maui, Hawái.

El Sr. Castro Vázquez, de El Olivar, dijo que los residentes huyeron a una plaza local cuando un aviso en sus teléfonos celulares llegó alrededor de las 6 p.m. del viernes. Después de eso, no recibieron más instrucciones sobre tener que huir, dijo.

Dijo que el humo negro se cernía sobre una colina desde unos jardines botánicos al otro lado de la colina, y que en cuestión de minutos su comunidad estaba envuelta en altas llamas naranjas.

Otro residente, Andrés Calderón, de 40 años, dijo que varias personas del vecindario no querían salir de sus hogares por miedo a los ladrones.

El viernes, recibió la alerta, se metió en su coche y condujo entre el humo tan denso que dijo que tuvo que encender los faros.

“Fue como entrar en el infierno”, dijo el Sr. Calderón. “No podía ver, el viento casi me lleva fuera de la carretera. Solo seguí conduciendo.”

El domingo, la zona densamente construida se había reducido a escombros. A los lados de la carretera se acumulaba chapa ondulada y escombros amontonados, todo ennegrecido y oliendo a humo.

El Sr. Castro, un estibador jubilado, dijo que había perdido todas sus pertenencias, documentos y una parte de su pensión, que había retirado en efectivo.

Los residentes se ayudaban mutuamente a quitar escombros y aparatos quemados de las casas. Algunos llevaban guantes de moto, otros guantes de jardinería.

“No he llorado, no lo he asimilado. Solo me concentro en limpiar mi casa y la de mi vecino”, dijo. “Estamos destrozados.”

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dijo en una conferencia de prensa el domingo por la mañana que hasta el sábado por la noche, 372 personas estaban desaparecidas. Dijo que los funcionarios se asegurarían de que los cuerpos de las personas que murieron en los incendios fueran removidos lo más rápido posible.

“Son nuestros vecinos, son nuestra familia, son nuestros amigos, son personas de Viña del Mar. Eso mueve a la población”, dijo. “La gente está viviendo la peor situación”.

Natalie Alcoba colaboró desde Buenos Aires.