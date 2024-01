Hyundai Motorsport crea su propio anuncio inspirado en GTA VI.

De todos los remakes del tráiler de GTA VI, este anuncio de Hyundai Motorsport que recrea el tráiler tiene que ser mi favorito absoluto. En un impresionante espectáculo de dedicación al mantenerse fiel al material original, Hyundai Motorsport ha logrado captar la atención tanto de los entusiastas del automovilismo como de los jugadores. Esos dos grupos no son necesariamente mutuamente exclusivos. Después de todo, las personas pueden tener múltiples pasatiempos e intereses.

Pero no es común ver a empresas fuera de aquellas más comúnmente vinculadas a los videojuegos lanzando anuncios relacionados con juegos. Mucho menos de esta calidad. Ahora, el anuncio no tiene nada que ver con GTA VI. De ninguna manera. Y por lo que podemos decir, Hyundai Motorsport no está vinculado a Rockstar Games a través de patrocinio o algo parecido. Esto parece haber sido simplemente una forma divertida para que Hyundai capte la atención de la gente. Y el fabricante de automóviles probablemente lo haya logrado y mucho más, sabiendo lo popular que seguramente será GTA VI, incluso años después del lanzamiento.

El anuncio de Hyundai GTA VI es una recreación bastante fiel

Ya ha habido algunos remakes realmente buenos del tráiler de GTA VI. Al menos dos de los que hemos escrito, incluido uno que se hizo completamente con LEGOs. Y aunque esos han sido muy bien hechos, lo que hace destacar a este de Hyundai es que es una acción en vivo con personas reales del equipo de rallies de Hyundai. En su mayor parte, recrea la mayoría de las escenas muy bien también. Y tiene un cierto nivel de comedia. Vale la pena verlo si todavía no lo has visto. E incluso si lo has hecho, sigue siendo divertido verlo por segunda o incluso tercera vez. Porque es tan entretenido.

Se espera que GTA VI se lance en 2025, por lo que el juego todavía está bastante lejos. Para un juego que genera tanta emoción dentro de la comunidad de jugadores, un lanzamiento en 2025 dejará mucho tiempo para más proyectos geniales como este de Hyundai Motorsport. Aquí está la esperanza de que todos sean igual de buenos.