Humane anuncia asociación estratégica con SoftBank para transformar la experiencia de IA en Japón.

Esta asociación, como parte de una oportunidad de inversión estratégica, verá a SoftBank convertirse en el proveedor exclusivo de telecomunicaciones de Ai Pin en Japón, aprovechando los servicios de primera clase de SoftBank y los atractivos puntos de contacto con el cliente para llevar Ai Pin a un nuevo mercado. SoftBank y Humane también explorarán la posibilidad de llevar CosmOS a otros dispositivos móviles y trabajarán juntos en un ecosistema sin aplicación de servicios de terceros y experiencias de usuario impulsadas por la inteligencia artificial en Japón.

Al combinar la sólida base empresarial de SoftBank y la amplia base de suscriptores con los avances de Humane en inteligencia artificial, esta colaboración creará una nueva categoría de dispositivo y ofrecerá un sistema operativo completamente nuevo para la región. Representa un avance significativo en la tecnología de inteligencia artificial para los consumidores japoneses.

Imran Chaudhri y Bethany Bongiorno, cofundadores de Humane: “Asociarnos con SoftBank nos permite llevar nuestra visión de experiencias más intuitivas y fluidas directamente a los consumidores japoneses. Esta colaboración es un testimonio de nuestro compromiso compartido con la innovación y de redefinir los límites de lo que la IA puede hacer por nuestra vida cotidiana.”

Yoshiaki Adachi, Vicepresidente, Jefe de la División de Productos, SoftBank Corp: “SoftBank Corp. se ha dedicado a mejorar las experiencias de los clientes mediante la utilización de tecnologías de IA para facilitar el crecimiento sostenible de nuestro negocio de telecomunicaciones. A través de nuestra asociación con Humane Inc., estamos seguros de que la fusión de la tecnología de IA de Humane con nuestra experiencia en áreas como redes móviles avanzadas, IoT y computación en la nube y IA tiene un gran potencial para enriquecer la vida diaria de las personas. Continuaremos nuestros esfuerzos para acercar la tecnología de IA a nuestros clientes.”

Acerca de Humane:

Fundada por Imran Chaudhri y Bethany Bongiorno en 2019, Humane está creando tecnologías y plataformas para la era de la inteligencia. Su primer producto, el Humane Ai Pin, permite al consumidor llevar consigo el poder de la IA en todas partes. Se han asociado con Microsoft, OpenAI, Qualcomm Technologies, Inc y T-Mobile en su misión de ofrecer la próxima era de computación móvil personal, que estará impulsada por la IA.

Contacto de prensa de Humane: [email protected].

Acerca de SoftBank Corp.:

Guiados por la filosofía corporativa del Grupo SoftBank, “Revolución de la Información – Felicidad para todos”, SoftBank Corp. (TOKIO: 9434) opera negocios de telecomunicaciones e IT en Japón y a nivel global. Basándose en su sólida base empresarial y en el atractivo número de puntos de contacto con el cliente, SoftBank Corp. está expandiéndose a campos no relacionados con las telecomunicaciones siguiendo su estrategia de crecimiento “Más allá del Operador”, mientras continúa desarrollando su negocio de telecomunicaciones. Además, aprovechando al máximo el poder de la IA, 5G/6G, IoT, Twin Digital, soluciones de Red No Terrestre (NTN), incluida la Estación de Plataforma de Alta Altitud (HAPS) para telecomunicaciones estratosféricas, y otras tecnologías avanzadas, SoftBank Corp. tiene como objetivo ser “una empresa que proporciona infraestructura social de próxima generación esencial para el desarrollo de una sociedad digital”. Para obtener más información, visite https://www.softbank.jp/en/.