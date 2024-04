Con ayuda de Shawn Ness

La gobernadora Kathy Hochul critica a Trump sobre los derechos al aborto.

Los legisladores se van, nuevamente, sin un acuerdo presupuestario.

Randall’s Island ha sido seguro para los migrantes, afirmó Adams.

Manifestantes arrestados afuera de la oficina de Hochul.

DÍAS QUE EL PRESUPUESTO ESTÁ ATRASADO: 9

HOCHUL HABLA SOBRE DERECHOS AL ABORTO: La gobernadora Kathy Hochul continuó sus esfuerzos esta mañana para ayudar a mantener al presidente Joe Biden en la Casa Blanca, apuntando a los comentarios recientes de Donald Trump sobre los derechos al aborto.

“¿Cómo sabes cuando Donald Trump está mintiendo? Cuando sus labios se mueven”, bromeó Hochul esta mañana en Morning Joe de MSNBC.

La gobernadora dio su primera reacción al anuncio del ex presidente Donald Trump el lunes de que apoya dejar la cuestión del aborto en manos de los estados.

Hochul prometió en el programa matutino que el anuncio de Trump será “un sacudón para la elección” y una victoria para Biden.

“Podríamos decir ‘¿Qué día realmente se perdió la elección [para Trump]?” Hochul dijo. “Puede que haya sido el día en que ocurrió el eclipse solar”.

Hochul cada vez ha asumido el papel de un candidato suplente de Biden en los últimos meses mientras continua defendiendo el mensaje pro-Biden en CNN y MSNBC. Su creciente apoyo a la reelección del presidente también coincide con el declive de la relación entre el alcalde Eric Adams — el autoproclamado “Biden de Brooklyn” — y el presidente.

“No sabremos con certeza los márgenes exactos, pero esto es un gran impulso para Joe Biden”, dijo la primera gobernadora del estado sobre la postura de Trump sobre el aborto. “Trump se metió en esto. Debería haberse mantenido callado porque ahora está antagonizando a todos”.

El anuncio del lunes de Trump sugiere que no buscará una prohibición nacional del aborto si es elegido, pero el ex presidente no descartó firmar una, tampoco. Tampoco dijo cuál es su postura sobre otros esfuerzos para limitar el acceso a la píldora de aborto, mifepristona.

Los comentarios de Hochul criticando a Trump — además añadió que se ha “acusado a sí mismo ante los ojos de las mujeres de toda América” — llegan cuando la versión de Nueva York de la Enmienda de Derechos Iguales, que tiene como objetivo consagrar los derechos reproductivos en el estado, está en la boleta en noviembre.

“En cada estado, el registro está allí”, dijo Hochul. “Cuando las personas tienen la oportunidad de expresar su posición sobre el aborto, están junto a las mujeres — a diferencia de Donald Trump”. — Jason Beeferman

SALIENDO POR UN TIEMPO, PERO NO POR MUCHO: Se están yendo de la ciudad, pero regresarán.

Los legisladores no se reunirán el miércoles por el Eid al-Fitr, una celebración del fin del Ramadán, en medio de un presupuesto estatal atrasado para el año fiscal que comenzó el 1 de abril.

“Esperamos que se apruebe una prórroga el jueves”, dijo la Líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, a los reporteros, añadiendo que la prórroga se extenderá hasta el martes de la próxima semana.

La Asamblea, por otro lado, se reunirá el viernes de la próxima semana para aprobar la prórroga ya que los bandos aún no han decidido sobre el plan de gasto de $233 mil millones que incluye medidas para abordar la escasez de vivienda del estado y abordar el robo minorista.

Después de aprobar la prórroga el jueves, Stewart-Cousins no espera que los senadores regresen hasta el comienzo de la próxima semana: “Estamos al principio del fin, pero el fin es duro”, dijo.

La líder ha utilizado esa frase antes. El 19 de abril de 2023, Stewart-Cousins dijo que los legisladores estaban “al principio del fin” del proceso de presupuesto.

Tomó 13 días desde ese punto hasta la aprobación final. Este año, los bandos están listos para recesos a partir del 18 de abril por dos semanas debido a la Pascua — así que el objetivo es llegar a un acuerdo antes de entonces, pero los días se acaban para cumplir con esa meta. — Jason Beeferman

FALTA DE ACUERDOS EN VIVIENDA: A medida que el presupuesto tiene un retraso de 9 días, los grupos progresistas todavía están protestando para lograr que sus demandas se incluyan en el presupuesto, incluido un acuerdo para garantizar vivienda asequible.

Ocho manifestantes fueron arrestados frente a la oficina de la gobernadora en el Capitolio durante una manifestación esta tarde.

“La movilidad económica y social depende de un gobierno, depende del liderazgo como [la presidenta de la Asamblea Carl] Heastie y [la Líder Mayoritaria del Senado] Andrea Stewart-Cousins para responsabilizar a un poderoso ejecutivo como la gobernadora Hochul, quien se está desincronizando con la gran mayoría de los neoyorquinos, para hacerla rendir cuentas”, dijo Jawanza James Williams, un director de VOCAL New York.

“Necesitamos que esos dos congresos, la Asamblea y el Senado, realmente representen a las personas que los eligieron”.

¿Qué significa eso? Para ellos, es lograr que se incluya la medida de causa justa de desalojo para proteger los derechos de los inquilinos y el programa de Vales de Acceso a la Vivienda en el presupuesto del estado en un esfuerzo por ayudar a combatir la falta de vivienda.

También quieren gravar a los ricos y a las grandes corporaciones.

Cea Weaver, director de la coalición Housing Justice for All, dijo que parece que Hochul parece estar más dispuesta a reunirse con ejecutivos inmobiliarios y donantes de campañas que con los inquilinos.

“Creo que hemos sido bastante claros durante meses de que no estamos casados con cada tilde o punto en nuestro proyecto de ley,” dijo Weaver, que fue uno de los arrestados. — Shawn Ness

SORPRESA EN EL CONFLICTO: El alcalde Eric Adams dijo que “nunca hubiera predicho” cuán pocos conflictos ocurren en Randall’s Island, donde la ciudad está albergando a unos 3,000 migrantes en condiciones que llamó “inhumanas”.

“Tres mil personas son colocadas en un entorno — muchas de ellas son jóvenes — y se les dice ‘no pueden hacer nada todo el día más que sentarse todo el día’”, dijo el alcalde hoy durante una conferencia de prensa fuera de tema. “Estoy asombrado de lo bien que lo están haciendo”.

En los últimos meses, Randall’s Island ha acaparado titulares por la violencia entre los migrantes alojados allí, y Adams prometió un “análisis completo” de las precauciones de seguridad del sitio en enero.

Hoy, le dijo a los reporteros: “Evidentemente, estamos haciendo lo correcto” al implementar medidas de seguridad como detectores de metales y toques de queda.

“No estamos viendo que surjan enfrentamientos todo el tiempo,” dijo Adams. “Estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo a personas decir, ‘Queremos esperar para finalmente tener nuestra oportunidad de alcanzar el sueño americano’.” — Irie Sentner

SILENCIO: Adams se negó a responder varias preguntas hoy relacionadas con revelaciones de que las autoridades federales están investigando actualizaciones gratuitas de vuelo que aceptó de Turkish Airlines y la retención de un abogado de defensa de celebridades por parte de la ciudad para representar al alcalde en un caso de acoso sexual.

El viernes, un informe en The New York Times indicó que investigadores del FBI y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York están investigando si un ejecutivo de Turkish Airlines dio a Adams el estatus de pasajero más alto ofrecido por la aerolínea, que es parcialmente propiedad del fondo soberano turco del gobierno turco.

Además, City Hall ha contratado los servicios de Alex Spiro, quien en el pasado ha representado a Elon Musk, Jay-Z y Alec Baldwin, en un caso de acoso sexual.

Adams, que no ha sido acusado de mala conducta por los fiscales y está enfrentando el caso de acoso sexual en un tribunal civil, se negó a entrar en detalles sobre cualquiera de los asuntos, diciendo que su equipo legal está manejando los casos mientras él se ocupa de la vida diaria de gobernar.

“He dicho esto una y otra vez — sigo las leyes,” dijo Adams en una rueda de prensa al ser preguntado sobre los detalles de la investigación federal que han sido publicitados.

“Tengo grandes abogados. Mi trabajo es dirigir la ciudad. Ellos se encargan de la revisión. Estoy satisfecho con lo que están haciendo mis abogados?. Y el proceso seguirá su curso.” — Joe Anuta

EMPRESIONES DEL CAUCUS SOBRE TEMAS ENERGÉTICOS: Garantizar la asequibilidad al tiempo que se toman medidas audaces para abordar la crisis climática que impacta desproporcionadamente a muchas de las comunidades que representan es una prioridad para el Caucus Legislativo Afroamericano, Puertorriqueño, Hispano y Asiático de Nueva York.

La asambleísta Michaelle Solages, demócrata del condado de Nassau y presidenta del influyente caucus, describió algunas de las formas en que los legisladores podrían respaldar esos objetivos en una entrevista el mes pasado con Playbook.

La pregunta central que enfrentan los encargados de formular políticas es cómo financiar los esfuerzos climáticos del estado mientras se evitan costos desagradables para los consumidores.

“Veo muchos grupos que dicen que estas leyes están dañando a los neoyorquinos. Están causando demasiado. Y es lamentable porque el costo de la crisis climática ya es alto en muchas comunidades, incluyendo las comunidades de color,” dijo Solages.

“Tenemos altos índices de asma. Cuando ocurren inundaciones, no podemos permitirnos reconstruir, y por lo tanto somos desplazados. Y a fin de cuentas, el costo es muy alto. Necesitamos asegurarnos de que estamos siendo inteligentes sobre la transición, pero tampoco tener miedo de ser audaces.”

Solages dijo que el caucus apoya la medida del Superfondo para el Cambio Climático, que busca cobrar a las empresas de combustibles fósiles por las emisiones históricas de los combustibles que vendieron, y un estándar de combustibles de bajo carbono para el sector del transporte.

Algunos grupos de justicia ambiental se oponen al estándar de combustible limpio, cuestionando si garantizaría una reducción rápida de las emisiones para las comunidades que defienden.

Solages lo ve como una política beneficiosa para los vehículos de gran tonelaje que estarán en las carreteras durante años y tendrá un menor impacto en los consumidores individuales.

“Al final del día, no costará a los consumidores,” dijo Solages. El estándar de combustible limpio en California ha aumentado los precios de la gasolina, aunque los defensores argumentan que no hay una correlación significativa entre los costos de los créditos de combustible limpio y los costos de la gasolina.

El NY HEAT, la medida legislativa para limitar las facturas de energía como un porcentaje del ingreso, pondría fin a los subsidios para nuevas conexiones de gas y ampliaría la autoridad de la Comisión de Servicios Públicos para desmantelar partes del sistema de gas, también es una prioridad del caucus.

Solages dijo que están instando a algún tipo de compromiso o resolución para lograr que se apruebe. El tema aún no se ha resuelto en las negociaciones presupuestarias.

“Este es el momento en que necesitamos instar a nuestros líderes a ser valientes respecto a la crisis climática y buscar maneras de asegurar que estemos haciendo una transición a lo eléctrico, pero también de no crear una situación desventajosa para los consumidores,” dijo Solages.

El caucus también apoya los $200 millones para los consumidores de bajos ingresos para ayudar con las facturas de servicios públicos. También respaldan más financiamiento para autobuses escolares eléctricos para ayudar a los distritos con los gastos iniciales. — Marie J. French

