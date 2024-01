¿Hay algún juego de Tetris para Mac?

Siempre me ha gustado Tetris, aunque nunca fui particularmente bueno en ello. Después de leer la historia la semana pasada sobre la trágica vida del co-creador de Tetris, Vladimir Pokhilko, sentí la urgencia de jugar por primera vez en años. Intenté buscar en la Mac App Store “Tetris”, esperando encontrar docenas de imitaciones de mala calidad, pero en lugar de eso, me sorprendió encontrar “Tu búsqueda no tuvo resultados”. Nada. (Hay una versión oficial de iOS de Electronic Arts, pero vamos, Tetris necesita botones reales).

Intenté buscar fuera de la Mac App Store, y hasta donde puedo ver, no hay un Tetris oficial para Mac, ni hay clones. Recuerdo que Quinn era un clon decente que jugué hace una década, pero según este informe de Boing Boing de 2006, el desarrollador recibió una orden de cesar y desistir de The Tetris Company y abandonó el juego. (Todavía puedes jugar en High Sierra, pero no es retina, y además, solo puedes descargar versiones no firmadas de sitios de descarga dudosos).

Así que hasta donde puedo ver, no solo no hay un Tetris oficial para Mac, tampoco hay juegos similares a Tetris. En la década de 1990, había varios juegos de Tetris realmente buenos para Mac. ¿Alguien recuerda Wesleyan Tetris? Era una versión divertida en la que el desarrollador, Randall Cook, criticaba groseramente tu juego.

Si The Tetris Company quiere proteger el nombre “Tetris”, está bien, pero creo que es una pena que no haya una buena manera de jugar al juego en un Mac hoy en día. Cada computadora debería tener una buena versión de Tetris.

★ Miércoles, 28 de marzo de 2018