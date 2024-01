Habilita esta función ahora para que Google Maps para Android funcione cuando estás en un túnel

Conducir dentro de un túnel a menudo es un problema para aquellos que utilizan una aplicación de GPS para ayudarles a navegar debido a la imposibilidad de que las señales penetren en el túnel. Podrías pensar que esto no importa realmente en un túnel, ya que no hay mucho que hacer dentro de uno excepto seguir la carretera. Pero existen otras razones, como señala Google en una página de soporte. Por ejemplo, mantenerse conectado en un túnel permite que los servicios de ubicación funcionen, aumenta la seguridad del conductor y ofrece al conductor una mejor visibilidad de lo que está sucediendo dentro del túnel en tiempo real. Waze, propiedad de Google, se conecta con balizas Bluetooth dentro de túneles en ciertas ciudades como “Nueva York, Chicago, París, Río, Bruselas, Oslo, Sídney, Boston, Ciudad de México y más”. Google dice: “El programa de balizas de Waze proporciona una navegación fluida a los conductores bajo tierra donde las señales GPS no llegan”. Y ahora Google Maps también admitirá balizas Bluetooth según SmartDroid (a través de 9to5 Google). La función está desactivada de forma predeterminada, pero vamos a contarte cómo habilitarla ahora mismo. Primero, para ser claros, esta función solo está disponible en teléfonos Android y no se puede utilizar con Google Maps para iOS. Así que desde tu teléfono Android, abre Google Maps. Toca el icono de perfil redondo a la derecha de la barra de búsqueda en la parte superior del teléfono. Eso abre un menú y luego debes tocar en Configuración > Ajustes de navegación y desplazarte hacia abajo hasta la sección de Opciones de conducción y buscar balizas Bluetooth de túnel y activarlo.

Para usar las balizas Bluetooth de túnel en Google Maps para Android, debes habilitar la función.

La lista dice: “Escanear balizas Bluetooth de túnel para mejorar la precisión de la ubicación en túneles”. Una vez que habilites la función, deberás permitir que Google Maps “encuentre, se conecte y determine la posición relativa de los dispositivos cercanos”. Parece ser que esta función ha estado disponible para algunos usuarios de Android desde el pasado octubre, pero recientemente se ha encontrado en más dispositivos Android.

Sigue las instrucciones del párrafo anterior para habilitar la función y si ves la lista titulada “Balizas Bluetooth de túnel”, significa que tienes la función disponible para Google Maps. Aparece en mi Pixel 6 Pro con Android 14 QPR2 Beta 3.

Si conduces a menudo por túneles y utilizas un teléfono Android, es posible que quieras tomarte un momento para habilitar esta función.