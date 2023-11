Guía de regalos para las fiestas 2023: Los mejores accesorios de juego

“`html

Cuando se trata de accesorios de juego, hay mucho para elegir que puede aumentar tu experiencia mientras la mejora de numerosas maneras. Y realmente eso es lo que se trata cuando estás buscando accesorios. Están destinados a mejorar la experiencia y hacer que quieras jugar más juegos. O simplemente disfrutar el tiempo que tienes más de lo que normalmente harías. Con las vacaciones acercándose, los accesorios de juego pueden ser regalos realmente geniales y si te estás preparando para comprar para esa persona especial en tu vida, o tal vez solo para familiares o amigos, nosotros te tenemos cubierto. Hemos preparado una guía integral sobre los mejores accesorios de juego disponibles. Tratando de asegurar que los jugadores en todas las plataformas estén incluidos, por lo que hay algo para todos. En algunos casos, los accesorios podrían ser utilizables en múltiples plataformas. Mientras que otros podrían ser específicos para una plataforma. Pero en su mayor parte, todas las plataformas deberían estar cubiertas. Dicho todo esto, puedes encontrar nuestras selecciones a continuación junto con algunas menciones honoríficas.

Mejor Accesorio para Nintendo Switch: The Nitro Deck. The Nitro Deck hace que jugar en modo portátil sea lo más cómodo que ha sido. Solo he tenido esta cosa por poco más de un mes y ya me encanta. Después de recoger el Nintendo Switch OLED de Tears of the Kingdom a principios de este año, pasé innumerables horas jugando tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom después de su lanzamiento. Gran parte de ello en modo acoplado pero también un poco en modo portátil. Mientras que jugar en modo portátil está bien, increíblemente conveniente y muy agradable, después de un rato puede comenzar a sentirse incómodo debido a la falta de ergonomía. Sostener los controladores joy-con durante horas para jugar tus juegos comienza a sentirse un poco como una tarea. Mira, me encanta el Switch pero está lejos de ser el más cómodo en modo portátil. Ingresa el Nitro Deck. Finalmente pude poner mis manos sobre uno de estos. Y ha transformado mi experiencia al jugar el Switch en su estado portátil. Sin embargo, diré que fue un poco difícil hacerlo funcionar inicialmente. Debes asegurarte de que la “comunicación con cable del controlador Pro” esté habilitada, lo cual hice. Pero la unidad aún no se emparejaba con mi dispositivo. Resulta que también quieres asegurarte de reiniciar tu Switch antes de intentar emparejar el Nitro Deck. Una vez que hice esto, todas las entradas funcionaron perfectamente. Con agarres ergonómicos grandes, botones traseros remapeables, gatillos y botones de gran tamaño y joysticks de Hall Effect de tamaño completo, el Nitro Deck es la única forma en que quiero jugar el Nintendo Switch en modo portátil. Lo que casi es una lástima considerando lo hermoso que es el Switch OLED de Edición Limitada de Tears of the Kingdom. Por desgracia, el Nitro Deck es demasiado bueno como para dejar de usarlo. ¿Mencioné que también hay un botón turbo? Bueno, sí. Así que si necesitaras o quisieras uno de esos por alguna razón, esto te lo da. También puedes cambiar los sticks si no te gustan los que vienen de fábrica en la unidad. Hay algunas opciones diferentes que obtienes. Personalmente me gustan los que vienen en la unidad ya que se sienten más cómodos. Pero algunos podrían preferir los protectores de los sticks que tienen más una parte superior abovedada. Y si obtienes los modelos de edición limitada, como el que está diseñado en el tema de un Game Cube, los protectores de los sticks se ven y se sienten como los sticks joy-con del controlador de Game Cube. Lo que es bastante excelente. Es digno de mencionar que los protectores de los sticks solo vienen con los modelos de edición limitada, que cuestan $90 en lugar de $60. Pero estos también vienen con un estuche para endulzar el trato. Ahora puede que te preguntes cómo se conecta el dispositivo a tu Switch y usa USB-C para una conexión de baja latencia rápida. Por lo que se enchufa al puerto USB-C en la base del Switch igual que lo hace la base. Esto normalmente ocuparía el puerto que podrías usar para mantener el Switch enchufado a la carga mientras juegas. Afortunadamente, el Nitro Deck también tiene carga a través de USB-C con un puerto adicional hacia la parte superior de su parte posterior. Así que aún puedes enchufarlo para cargar mientras juegas. Además, hay un soporte en la parte trasera que se usa para mostrar el Nitro Deck cuando no está en uso. Si te gusta ese tipo de cosas. Lo que realmente aprecié es que aún hay soporte de vibración. Por lo que no tienes que renunciar a eso si disfrutas de esas vibraciones hápticas en juegos. Desafortunadamente, el Nitro Deck no soporta el uso de Amiibos. Si los utilizas entonces tendrás que esperar y usarlos cuando tengas los controladores joy-con en uso. No es ideal. Pero personalmente creo que renunciar a la función de Amiibo por la configuración mucho más cómoda vale la pena. Y si realmente quieres usar los Amiibos puedes usarlos para cualquier juego que estés jugando. Luego cambia al Nitro Deck después de haber hecho lo que necesitabas. Cuando se trata de ello, el Nitro Deck es fácilmente el accesorio definitivo para los propietarios de Switch. Un imprescindible. Nitro Deck – Amazon.

Mención honorífica: Genki Convert Dock Mini. Jugar en el Nintendo Switch en su modo portátil es genial. Pero a veces solo quieres jugar en una pantalla más grande. ¿Okey, entonces solo ponlo en la base verdad? Claro, si estás en casa. ¿Pero qué hay si estás viajando o quieres jugar el Switch en una tele grande en una habitación diferente de donde está montada la base? El Genki Convert Dock Mini podría ser para ti. Este pequeño dispositivo tiene el tamaño de un pequeño adaptador de pared y tiene entradas para HDMI y USB-C, con un enchufe plegable para el adaptador de pared en el otro extremo. Por lo que puedes enchufar el adaptador a la pared para energía (tiene una salida de 20W), y luego puedes enchufar el HDMI a una tele o monitor y un cable USB-C al Switch. Y así, estás jugando tu Switch en una pantalla más grande sin necesidad de la base original. Este dispositivo es 20 veces más pequeño que la base original por cierto. Por lo que se adapta fácilmente a tu bolsillo o a una bolsa. Y con un precio de solo $50, también es considerablemente más barato que la base Convert Dock original. Genki Convert Dock Mini – Amazon.

Mejor Accesorio para PS5: Mando DualSense Edge. Las características pro y los módulos intercambiables de stick hacen de esto un accesorio imprescindible. En estos días, no faltan mandos pro para la PS5. Pero cuando se trata de eso, el DualSense de Sony es la mejor opción que hay. Para empezar, su mayor ventaja es que viene con módulos intercambiables de stick. Como alguien que ha lidiado con múltiples mandos teniendo deriva de stick, esta es una característica muy importante. No hay garantía de que tengas deriva en tus propios mandos. Pero en el caso de que lo hagas, es bueno saber que puedes reemplazar solo los módulos en sí mismos. Y no tener que reemplazar el mando completo. Estos módulos cuestan $20 cada uno. Por lo que eso ya es mucho menos costoso que reemplazar el mando completo que normalmente cuesta $70. Fuera de los módulos intercambiables de stick, el mando tiene un montón de otras características que hacen de esto un accesorio imprescindible. Las características pro no son absolutamente necesarias con juegos. Pero si juegas juegos como Call of Duty u otros juegos de disparos competitivos, definitivamente querrás las características pro. El DualSense Edge ofrece cosas como paradas de gatillo para menos tiempo de recorrido en los gatillos y botones traseros remapeables para un juego avanzado. Estas son ambas características realmente excelentes de tener. En mi experiencia personal, ambas son fundamentales para jugar Call of Duty en consola. Tener los botones traseros fue un gran beneficio debido a la capacidad de asignar los botones de la cara a la parte trasera donde algunos de tus dedos se sientan. De esta manera puedes mantener tus pulgares en los sticks. Esto realmente hace que sea mucho más fácil saltar y deslizarte por las esquinas. O puedes asignar los botones traseros a cambio de armas y recarga, lo que es inmensamente…

