Guía de regalos de vacaciones 2022: Mejores laptops para juegos

Los mejores portátiles para juegos

Cuando se trata de portátiles para jugar, hay mucho para elegir que puede brindarte lo que necesitas para disfrutar al máximo de los juegos. Y realmente, eso es lo que se reduce todo cuando estás considerando un portátil para jugar. ¿Disfrutarás jugando en una PC portátil? ¿Quieres algo suficientemente potente para jugar a los juegos en los ajustes más altos? Estas son grandes preguntas y cualquiera que sea la respuesta que decidas, te cubrimos con algunos excelentes portátiles para jugar que brindarán la experiencia deseada. Con las vacaciones acercándose, los portátiles para jugar pueden ser regalos realmente geniales y si te estás preparando para comprar algo especial para la persona en tu vida, o tal vez solo para algunos familiares o amigos (¡o incluso para ti mismo!), entonces esta lista te ayudará a reducir tus opciones. Hemos preparado una guía integral sobre los mejores portátiles para jugar disponibles. Tratando de asegurarnos de que los jugadores de todos los presupuestos tengan algo que puedan considerar. Dicho esto, puedes encontrar nuestras elecciones a continuación junto con algunas menciones honoríficas.

Mejor portátil para juegos económico: Acer Nitro 5 AN515

Un precio que muestra que ningún jugador debe quedarse atrás. Solo escuchar las palabras “portátil para juegos económico” puede hacer que a algunas personas se les pongan los pelos de punta. Pero te puedo asegurar que un portátil para juegos económico no es motivo de desprecio. De hecho, pueden ser bastante buenos. Realmente se trata de manejar expectativas y pensar en lo que realmente quieres de una experiencia de juego en portátil. O tal vez simplemente no tienes los medios para comprar algo caro y extravagante, lleno hasta el borde de componentes potentes y características adicionales. ¡Eso está totalmente bien! Y déjame decirte que jugar en un portátil para juegos económico no es una mala experiencia. Teniendo eso en cuenta, nuestra elección para el mejor portátil para juegos económico es el Acer Nitro 5 (específicamente el modelo AN515-58-57Y8). Tuve la suerte de probar esto por un tiempo para ver cómo se desenvuelve y me recuerda una experiencia mucho más agradable en mis primeros días de juego. Cuando era solo un jovencito que se sumergía en las aguas del juego en PC, tenía un portátil HP bastante económico. Podía jugar juegos como World of Warcraft y el ocasional título aleatorio que podría recoger en Steam. Pero de ninguna manera podía maximizar los gráficos. Y sin embargo, disfrutaba jugando en él de todos modos. Porque al final del día estaba haciendo lo que me gustaba. Con un portátil como el Nitro 5 las cosas son mucho mejores. Si bien, afortunadamente, cuesta un poco más de lo que pagué por mi portátil en esos días, aún está dentro de ese ámbito de no costar mucho en comparación con algunas de las otras opciones de esta lista. Además, está mucho mejor equipado para manejar juegos exigentes de hoy en día. Con una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti en su interior, más un procesador Intel Core i5-12500H para la mayoría de los procesos informáticos, el Nitro 5 ha sido más que capaz para jugar a 1080P con marcos decentes. Ahora seamos realistas. No, algunos de los juegos modernos de hoy no se verán tan bonitos y glamorosos como lo harían si hubiera algunos componentes más potentes aquí. Pero no te obsesiones con eso. Los juegos seguirán viéndose bien y, lo que es más importante, funcionarán sin problemas. Durante mis pruebas, a menudo noté que el portátil nunca terminaba de calentarse demasiado al tacto. Lo cual se debe en parte a la implementación de Acer en términos de refrigeración aquí. Y en parte al hecho de que no alberga una bestia de tarjeta gráfica y procesador que genere mucho más calor. Y con un buen manejo térmico, el Nitro 5 pareció funcionar continuamente bien durante períodos más largos. Por supuesto, aún recomendaría darle un descanso de vez en cuando. Pero ese es el caso con cualquier portátil para juegos. E incluso de escritorio. No lo dejes funcionando 24/7. Dicho esto, las temperaturas no parecen ser un problema aquí en absoluto. Al menos no lo fueron para mí. Aparte de las temperaturas, el Nitro 5 también cumple con tener una cantidad adecuada de puertos. Esto incluye ethernet en caso de que desees conectarte a tu internet doméstico con una conexión cableada. Además de múltiples puertos USB-A, USB Type-C y hasta HDMI 2.1 para esos dulces momentos de juego en una pantalla más grande. En resumen, esta es una elección realmente sólida para un portátil para juegos más asequible. Ya que no comprometerá la calidad a este precio. Y por alrededor de $800 (actualmente $780.99), hay poco de qué quejarse. Acer Nitro 5 AN515 – Amazon

Mención honorífica: Gigabyte Aorus 15

Por cerca de $200 más, puedes obtener un paso adelante hacia un portátil para juegos económico ligeramente más premium. Gigabyte ha estado en el juego de los portátiles para juegos durante años y fabrican algunas máquinas excelentes. Y este modelo en particular encaja perfectamente en la categoría de presupuesto con un precio de $999. Si bien no es tan asequible como nuestra elección principal para una opción económica, tiene algunos componentes realmente sólidos y una construcción de calidad. Sin mencionar un diseño estéticamente agradable. Ese dinero extra te brinda un avance a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 (que también te brinda acceso a características DLSS 3) y un nuevo CPU Intel de la 13ª generación. Obtienes la misma cantidad de almacenamiento a 512GB y una pantalla de 144Hz que también tiene el Nitro 5. Sin embargo, solo obtienes 8GB de RAM, mientras que el Nitro 5 tiene 16GB. En definitiva, ambos son buenas opciones si estás buscando obtener un portátil para juegos pero gastar menos dinero al mismo tiempo. Pero gastarás significativamente menos en el Nitro 5, lo que podría dejarte espacio para incluir algunos juegos para quien sea que el portátil sea un regalo. Gigabyte Aorus 15 – Best Buy

Mejor pequeño portátil para juegos: ASUS ROG Zephyrus G14

Pequeño pero poderoso, el ROG Zephyrus G14 es el sueño de un jugador en movimiento. Es posible que pienses que un portátil para juegos más pequeño es algo que debes evitar. Tal vez porque el hecho de que sean más pequeños significa que hay menos espacio para componentes potentes. Y por lo tanto, obtendrás un rendimiento más bajo en tus juegos y en general los disfrutarás menos. Si eso fue alguna vez una preocupación para ti, es hora de dejar esa preocupación a un lado. Los portátiles para juegos pequeños pueden ser igual de potentes que aquellos con pantallas más grandes. Y el ASUS ROG Zephyrus G14 es nuestra elección para el mejor portátil para juegos en factor de forma pequeño. Su pantalla de 14 pulgadas lo hace increíblemente portátil, ya que puede caber en casi cualquier mochila y muchos otros tipos de bolsas. Y como solo pesa alrededor de 3.6 libras, no se sentirá demasiado pesado si lo llevas todo el día. De ninguna manera es el portátil para juegos más ligero de su categoría de tamaño. Pero no está demasiado lejos y, probablemente, ofrecerá mejores opciones que resultarán en un mejor rendimiento. En el tiempo que tuve para echar un vistazo rápido al ROG Zephyrus G14 de ASUS, fue considerablemente potente para su tamaño. Sorprendentemente, tuve menos problemas con la disipación del calor de lo que esperaba. Otro testimonio del dominio de ASUS en la ingeniería de enfriamiento cuando se trata de portátiles para juegos. También puede ser difícil encontrar muchos portátiles para juegos en la categoría de pantalla de 14 pulgadas que sean tan delgados como el ROG Zephyrus G14. Y eso jugará un papel importante para cualquiera que necesite un portátil que sea fácil de transportar. Ya sea para la escuela, el trabajo o ambos. Personalmente, lo usé cuando viajaba a casa para visitar a mi familia y fue de gran ayuda. Ocupando casi ningún espacio en mi mochila de viaje y siendo relativamente ligero al moverse con él. Este modelo en particular funciona con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060. Aunque es posible obtenerlo con otras GPU de la serie 40. Esto habilita el acceso a DLSS 3 para mejoras de rendimiento mucho mejores en términos de velocidades de fotogramas sin degradar demasiado los gráficos. Lo que te permite ejecutar juegos en configuraciones más altas y obtener velocidades de fotogramas decentes y un rendimiento general. También vale la pena mencionar que la pantalla viene con una frecuencia de actualización de 165Hz, por lo que está bien equipada para manejar altas tasas de fotogramas donde…