Guerra Israel-Gaza: Video muestra presuntos detenidos de Gaza “entregando armas” – lo que sabemos

Aún quedan algunas preguntas planteadas por las imágenes. Notablemente, el hombre está siendo apuntado con un arma y recibiendo instrucciones desde fuera de la pantalla, por lo que no está claro si está “surrendering” las armas o simplemente moviéndolas según lo indicado. Dado que ya está en ropa interior y no puede haberlas estado ocultando en su persona, es poco probable que las tropas israelíes no supieran sobre estas armas, lo que sugiere que esto puede haber sido actuado para la cámara, en lugar de ser un acto de rendición auténtico. Tampoco sabemos si él, o cualquiera de las otras personas en el video, tienen alguna relación con Hamas o el ataque del 7 de octubre.