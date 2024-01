Guerra entre Israel y Hamas y Crisis en Oriente Medio: Actualizaciones en Vivo

Israel intentaba demoler parte de un vecindario palestino en su plan de crear una zona segura entre Gaza e Israel cuando alrededor de 20 soldados israelíes murieron el lunes en una explosión, según tres funcionarios israelíes y un oficial israelí involucrado en las demoliciones.

La explosión del lunes ocurrió después de que los militantes gazatíes dispararan hacia un tanque que custodiaba una unidad israelí que había estado colocando explosivos dentro de edificios palestinos en la frontera de Gaza con la intención de demolerlos, según un informe proporcionado por el ejército israelí el martes. En el tiroteo, los explosivos estallaron, matando a muchos de los soldados en el interior, dijo el ejército.

Israel quiere derribar muchos de los edificios palestinos cercanos a la frontera para crear lo que describen como una “zona de seguridad”, según los tres funcionarios, que hablaron anónimamente porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el tema.

Dos de los funcionarios dijeron que el objetivo de Israel era crear un margen de hasta aproximadamente seis décimas de milla a lo largo de toda la extensión de los aproximadamente 36 kilómetros de frontera entre Israel y Gaza. En su punto más estrecho, el territorio tiene menos de cuatro millas de ancho.

Su intención es hacer que sea más difícil para los militantes repetir un ataque como el del 7 de octubre, en el que murieron y fueron secuestradas aproximadamente 1,400 personas según estimaciones israelíes, y que provocó la evacuación de decenas de miles de residentes del sur de Israel. Uno de los objetivos de la guerra de Israel es crear condiciones que persuadan a los evacuados israelíes de que es seguro regresar a casa. Algunas de las áreas demolidas están a pocos cientos de yardas de vecindarios israelíes que fueron atacados.

Cuando se le preguntó sobre la creación de una zona de amortiguamiento, el ejército dijo que sus fuerzas estaban “localizando y destruyendo infraestructuras terroristas incrustadas, entre otras cosas, dentro de edificios”, lo que dijo que era necesario para implementar un plan de defensa para el sur de Israel.

El portavoz principal del ejército, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo en un informe el martes que los soldados que murieron habían estado involucrados en una operación para “crear las condiciones de seguridad para que los residentes del sur regresen a sus hogares”.

La idea de una zona de seguridad cobró tal impulso en el discurso israelí que el Departamento de Estado se pronunció en contra en diciembre, porque reduciría efectivamente el tamaño de Gaza, un proceso que la administración de EE. UU. se opone.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, repitió esa objeción el martes, cuando fue preguntado en una conferencia de prensa de la Casa Blanca sobre los movimientos de Israel para crear una zona de amortiguamiento. “No queremos ver el territorio de Gaza reducido de ninguna manera”, dijo el Sr. Kirby. “No apoyaremos eso”.

Sin embargo, el secretario de Estado Antony J. Blinken, hablando durante una visita a Nigeria, dijo que Estados Unidos estaba abierto a una zona de amortiguamiento temporal, aunque solo para permitir que los israelíes que habían huido de sus hogares a lo largo de la frontera de Gaza después del 7 de octubre regresen.

“Si hay necesidad de disposiciones transitorias para permitir que eso suceda, eso es algo que puede suceder”, dijo el Sr. Blinken. “Pero cuando se trata del estado permanente de Gaza en el futuro, hemos sido claros, seguimos claros en no invadir su territorio”.

Para los palestinos, la práctica es cruel y mantendría a los gazatíes en un enclave ya abarrotado sin poder regresar a sus hogares. Los críticos de la política israelí dicen que la práctica es parte de un amplio desprecio por la vivienda y la propiedad civiles. Según las estimaciones de las Naciones Unidas, la mayoría de los edificios de Gaza han sido dañados durante la guerra y más de 25,000 gazatíes han muerto, según funcionarios gazatíes.

Balakrishnan Rajagopal, el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, dijo que la demolición sistemática de hogares palestinos en la frontera podría constituir un crimen de guerra porque no representan una amenaza inmediata para Israel.

“Simplemente no hay disposición en los Convenios de Ginebra para lo que Israel está haciendo a lo largo de la frontera, que es una especie de despeje preventivo de la propiedad”, dijo el Sr. Rajagopal en una entrevista telefónica.

“En una base de propiedad por propiedad, Israel puede tomar medidas, pero no en una base generalizada en toda la frontera”, dijo el Sr. Rajagopal. “Israel, como poder ocupante, tiene la obligación de no participar en lo que se llama destrucción arbitraria de propiedad”. El ejército no respondió a una solicitud de comentarios sobre las afirmaciones.

Aunque Israel nunca ha anunciado formalmente la demolición de hogares palestinos en la frontera, el concepto de una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera de Gaza ha sido ampliamente debatido por los medios de comunicación israelíes desde principios de diciembre, cuando la idea fue reportada por Reuters.

Los ministros israelíes también han insinuado planes para crear una zona de amortiguamiento desde las primeras semanas de la guerra. Eli Cohen, el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, dijo que después de la guerra, “el territorio de Gaza también disminuirá”.

Días después, Avi Dichter, el ministro de Agricultura, habló de crear “un margen” a lo largo de la frontera de Gaza. “No importa quién seas, nunca podrás acercarte a la frontera israelí”, dijo el Sr. Dichter.

Gabby Sobelman, Rawan Sheikh Ahmad, Erica L. Green y Michael Crowley contribuyeron a este informe.