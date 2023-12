Guardias ucranianos derriban misil ruso con disparos de ametralladora “Guardias ucranianos derriban misil ruso con disparos de ametralladora”

La unidad de defensa aérea móvil de la 27ª Brigada Pechersk derribó un misil de crucero en la región de Kyiv con nada más que ametralladoras durante el masivo ataque ruso a Ucrania el 29 de diciembre, informó la Guardia Nacional en Facebook el 30 de diciembre.

La unidad detectó el objetivo moviéndose hacia Kyiv y abrió fuego. Lograron impactar el misil, dañando el tanque de combustible del misil, que explotó. La cabeza de guerra del misil no detonó una vez que se estrelló, concluyó la Guardia Nacional después de examinar los restos del misil.

Las unidades móviles de fuego de la Guardia Nacional están diseñadas específicamente para contrarrestar los ataques aéreos y pueden derribar misiles y drones kamikaze. Esto, combinado con el trabajo efectivo de las unidades de defensa aérea, permite aumentar el número de blancos aéreos interceptados, explicó la Guardia Nacional.

Rusia lanzó un masivo ataque de misiles y drones contra Ucrania durante la noche del 29 de diciembre. Se escucharon explosiones en muchas ciudades grandes, como Kyiv y Dnipro, y en ciudades más pequeñas, como Konotop.

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, dijo que las fuerzas de defensa aérea derribaron 87 misiles de crucero y 27 drones Shahed.

Treinta y nueve personas murieron y otras 159 resultaron heridas en el masivo ataque ruso de drones y misiles a Ucrania el 29 de diciembre, escribió el presidente Volodymyr Zelenskyy en Telegram el 30 de diciembre.

El 30 de diciembre fue declarado día de luto en las regiones de Odesa y Zaporizhzhya y la ciudad de Dnipro.

Kyiv también declaró un día de luto el 1 de enero, con 16 personas reportadas como fallecidas mientras los escombros de un almacén en el distrito Shevchenkivskyi de la capital siguen siendo despejados.

