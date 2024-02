Gruber: Apple fue “efectivamente obligada” por China a llevar el RCS al iPhone.

En noviembre, Apple nos sorprendió a todos cuando anunció que el soporte para RCS llegaría al iPhone en algún momento de este año. Si eres como yo, probablemente has pasado demasiado tiempo desde entonces pensando en por qué Apple cambió de rumbo.

Escribiendo en Daring Fireball, John Gruber tiene una explicación: China.

“Lamentablemente, no puedo decirlo con certeza, pero después de pasar los últimos meses indagando periódicamente en los árboles habitados por pajaritos, tengo buenas noticias para los fanáticos de la regulación gubernamental coercitiva”, dice Gruber. “La mano de Apple fue efectivamente forzada. Pero por China, no por la UE.”

Gruber señala una nueva ley en proceso en China que requerirá que los dispositivos 5G admitan RCS para recibir certificación en el país.

Las compañías chinas han sido partidarias de RCS durante años, y el año pasado, el gobierno chino comenzó el proceso de codificación en la ley de que para obtener la certificación, los nuevos dispositivos 5G deberán admitir RCS. (Aquí hay una buena traducción al inglés en Reddit de las partes relevantes para Apple). Sorprendentemente, el gobierno chino aparentemente no está preocupado de que el estándar RCS no tenga disposiciones para el cifrado. Todos los pajaritos con los que he hablado dijeron lo mismo: el soporte de iOS para RCS se trata completamente de China.

Apple preferiría simplemente seguir ignorando RCS, argumentando que no quieren admitir nuevos protocolos no E2EE, ni ningún nuevo protocolo controlado por las compañías (ya sea cifrado o no). Pero cuando el CCP dice que los fabricantes de dispositivos deben saltar para vender sus productos en China, Apple pregunta, “¿Hasta qué altura?”

Una narrativa en los meses desde el anuncio de RCS de Apple en noviembre ha sido que el movimiento fue impulsado por el Acta de Mercados Digitales en la Unión Europea. Sin embargo, el DMA no menciona específicamente a RCS, y ahora tenemos una confirmación oficial de que iMessage no es lo suficientemente grande en la UE como para caer bajo la jurisdicción del DMA.

Te remito a Daring Fireball para leer el artículo completo de Gruber sobre Apple, RCS, China y la Unión Europea. Me dicen que no hay mejor manera de pasar una noche de viernes. Nuestros amigos de 9to5Google también tienen su opinión sobre la noticia.

