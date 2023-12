Google mejora la aplicación de archivos con una potente herramienta de búsqueda inteligente.

La aplicación de administrador de archivos de Google para Android, llamada Files by Google, está obteniendo una potente herramienta de búsqueda. La función de búsqueda inteligente facilita la búsqueda de archivos incluso si no conoces el nombre del archivo. Te permite usar texto de una imagen o documento para buscar el archivo. También puedes encontrar archivos de audio y video utilizando el nombre del artista o del álbum.

Google agrega una herramienta de búsqueda inteligente a su aplicación Files

Files by Google recibió una actualización a la versión 1.1421.575590873.0 el martes. Las notas oficiales de la versión publicadas en la Play Store dicen que la actualización introduce capacidades avanzadas de búsqueda que facilitan la búsqueda de archivos. Apropiadamente llamada Búsqueda inteligente, la nueva herramienta escanea el contenido de un archivo para brindarte resultados relevantes para tu consulta de búsqueda. No necesitas ingresar el nombre del archivo.

Por ejemplo, si necesitas encontrar tu boleto de avión electrónico pero no recuerdas el nombre del archivo, puedes ingresar cualquier texto que se encuentre en él. Esto puede ser tu nombre, el nombre de la aerolínea, lugar de origen, lugar de destino o incluso la fecha de viaje. Files by Google hará su magia para mostrarte el archivo que contiene el texto proporcionado por ti. Funcionará para cualquier archivo cuyo título no se conozca. Todo lo que necesitas es un texto presente en el archivo.

Google no limita la herramienta a los documentos. También puede encontrar texto en imágenes. Mejor aún, la Búsqueda inteligente puede encontrar la imagen si proporcionas su información de ubicación o nombras un objeto presente en ella. Encontrar todas las imágenes de gatos en Files by Google nunca ha sido tan fácil. En los teléfonos compatibles, puedes ver imágenes en Ultra HDR. Los amantes de la música pueden encontrar archivos de audio y video utilizando el nombre del artista, álbum o título.

La última actualización de Files by Google aún no está ampliamente disponible. La gente en Android Central recibió la actualización en uno de sus teléfonos y pudo usar la Búsqueda inteligente. La búsqueda del texto “you” devolvió una serie de capturas de pantalla con nombres de archivo numéricos. Todas esas capturas de pantalla contenían la palabra “you” en algún lugar. De manera similar, la búsqueda de “teléfono” mostró fotos que contenían un teléfono como objeto.

Google todavía está trabajando en la herramienta

Google dice que actualmente está probando la función de Búsqueda inteligente para Files. Puede que no siempre funcione perfectamente. Por ejemplo, la herramienta no pudo encontrar la ubicación en las imágenes para algunos usuarios. Además, la aplicación parece no ejecutar este escaneo en el dispositivo de forma proactiva todo el tiempo. Por lo tanto, es posible que los archivos recién agregados no aparezcan en los resultados de búsqueda. Puede que tarde unos días hasta que la herramienta esté completamente funcional después de activarla.

Parece que la Búsqueda inteligente está habilitada de forma predeterminada una vez que instalas la última actualización de Files by Google. Puedes verificarlo desde la configuración de Files en el menú lateral. “Si descargaste la última versión de Files by Google y esperaste unos días, pero aún no puedes encontrar archivos basados en su contenido, la Búsqueda inteligente aún no está disponible para tu dispositivo”, explica Google. Puedes hacer clic aquí para descargar la última versión de Files by Google.