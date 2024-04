Google está probando cambios en el diseño de la aplicación de teléfono.

Google parece estar trabajando en un nuevo diseño para la aplicación de teléfono de Google (conocida como la aplicación Phone by Google) que se utiliza para hacer llamadas telefónicas y más. Esto la convierte probablemente en una de las aplicaciones más utilizadas pero menos aclamadas en Android. La nueva interfaz de usuario eliminará la barra inferior en el marcador que actualmente ofrece opciones como Favoritos, Recientes, Contactos y Correo de voz. En su lugar, el marcador contará con un icono de menú hamburguesa de tres líneas. Al hacer clic en el icono, se mostrará un panel lateral con solo dos opciones, Contactos y Correo de voz.

La página se ve extraña ya que está vacía excepto por esas dos opciones. Google podría estar considerando formas de completar el panel lateral o este diseño podría ser simplemente una prueba de Google que no planea lanzar después de la última prueba beta de la aplicación Phone by Google. Mientras que las opciones de Contactos y Correo de voz en la barra inferior serían reemplazadas por las mismas opciones que aparecen en el icono del menú hamburguesa, las opciones de Favoritos y Recientes en la barra inferior no aparecen en ningún lugar en el nuevo diseño. Quizás se unirán a Contactos y Correo de voz en el panel lateral cuando se haga clic en el icono del menú hamburguesa. Eso haría que el panel se vea un poco más completo.

Nuevo diseño para la aplicación Phone by Google que incluye el icono del menú hamburguesa de tres líneas (L) y un nuevo panel lateral

El nuevo diseño fue descubierto por AssembleDebug junto con PiunikaWeb en la versión beta pública 128.0.625763929. El nuevo diseño aún no ha llegado a mi Pixel 6 Pro que ejecuta Android 15 beta 1. Mi teléfono tiene la versión beta pública de Phone by Google 127.0.620688474. Supongo que la próxima actualización beta de la aplicación Phone by Google me dará el nuevo diseño.

AssembleDebug también descubrió un fragmento de código que otorga permiso a los usuarios para utilizar la función conocida como Emergency SOS que permitirá a los usuarios de Android conectarse a los servicios de emergencia a través de satélite si no hay conectividad celular disponible. Se espera que esta función llegue en Android 15, cuya versión final se lanzará en septiembre u octubre. Para aquellos que no les importa arriesgarse con una actualización beta inestable, Android 15 beta 1 está disponible actualmente para los teléfonos Pixel compatibles. El peligro es que como la beta no se puede desinstalar sin borrar el teléfono, es posible que tengas que vivir con aplicaciones que utilizas a diario que no funcionan, una duración de la batería reducida y errores que hacen imposible usar el teléfono como quisieras hasta que se lance la versión final de la aplicación en septiembre u octubre. Aún así, si deseas ser el primero en tu cuadra en ejecutar Android 15, ve a google.com/android/beta o haz clic en este enlace. Presiona en el cuadro que dice “Ver tus dispositivos elegibles” y se te enviará a una página que muestra una foto de tu Pixel. Debajo de la imagen, haz clic en “Optar”. Unos minutos después, ve a Configuración> Sistema> Actualización del sistema y tu actualización a la última versión beta de Android 15 estará lista.