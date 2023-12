Giuliani ordenado a pagar $148 millones a trabajadores electorales en juicio por difamación.

Un jurado ordenó el viernes que Rudolph W. Giuliani pague $148 millones a dos ex trabajadores electorales de Georgia que dijeron que él destruyó sus reputaciones con mentiras de que intentaron robar las elecciones de 2020 a Donald J. Trump.

La jueza Beryl A. Howell del Tribunal de Distrito Federal de Washington ya había determinado que el Sr. Giuliani había difamado a las dos trabajadoras, Ruby Freeman y Shaye Moss. El jurado solo tenía que decidir el monto de los daños.

El jurado otorgó a la Sra. Freeman y la Sra. Moss la suma de $75 millones en daños punitivos. También ordenó al Sr. Giuliani que pague daños compensatorios de $16.2 millones a la Sra. Freeman y $16.9 millones a la Sra. Moss, así como $20 millones a cada una de ellas por su sufrimiento emocional.

“Hoy es un buen día”, dijo la Sra. Freeman a los reporteros después de la determinación del jurado. Pero agregó que ninguna cantidad de dinero les devolvería a ella y a su hija lo que perdieron por el abuso que sufrieron después de que el Sr. Giuliani las acusara falsamente de manipular el recuento de votos.

El Sr. Giuliani, quien ayudó a liderar el esfuerzo del Sr. Trump por permanecer en el cargo después de su derrota en las elecciones de 2020 pero ha sufrido una serie de contratiempos legales y financieros desde entonces, se mostró desafiante después de la audiencia.

“No me arrepiento de nada”, dijo fuera del juzgado, sugiriendo que apelaría y que mantenía sus afirmaciones sobre las dos mujeres.

Dijo que el torrente de ataques y amenazas que las mujeres recibieron de los partidarios de Trump era “abominable” y “deplorable”, pero que él no era responsable de ellos.

Su abogado, Joseph Sibley IV, también argumentó que el Sr. Giuliani, ex alcalde de Nueva York y fiscal federal, no debería ser responsable del abuso dirigido a la Sra. Freeman y la Sra. Moss por otros.

El Sr. Sibley advirtió que un premio del tamaño que buscaban las mujeres equivaldría a la pena de muerte civil para su cliente. Fuera del juzgado el viernes, el Sr. Giuliani calificó la cantidad de “absurda”.

El valor neto del Sr. Giuliani es desconocido porque se negó a cumplir con el requisito del tribunal de proporcionar esa información. Un abogado familiarizado con su situación legal dijo después del veredicto que el Sr. Giuliani probablemente presentaría una solicitud de protección por bancarrota. Pero porque los daños que debe a la Sra. Freeman y la Sra. Moss se consideran “agravio intencional”, la bancarrota no borraría su responsabilidad, dijeron los abogados.

El caso presentado contra el Sr. Giuliani fue uno de una serie de demandas en las que los demandantes han buscado utilizar demandas por difamación para responsabilizar a las personas por mentir sobre las elecciones de 2020.

Dominion Voting Systems obtuvo un acuerdo de $787.5 millones de Fox News a principios de este año después de demandar al gigante de los medios por promover mentiras de que sus máquinas de votación se usaron en una conspiración para cambiar votos lejos del Sr. Trump a Joseph R. Biden Jr.

En octubre, un juez en Atlanta dictaminó que se permitía a un hombre de Georgia continuar con sus demandas por difamación contra el autor y cineasta de derecha Dinesh D’Souza por acusaciones de que había sido falsamente acusado de fraude electoral en el libro y la película de Mr. D’Souza, “2000 Mules”.

Durante horas de testimonio emocional durante el juicio civil en Washington, la Sra. Freeman y la Sra. Moss describieron cómo sus vidas habían sido completamente trastornadas después del 3 de diciembre de 2020, cuando el Sr. Giuliani sugirió por primera vez que habían participado en un fraude electoral para inclinar el resultado contra el Sr. Trump en Georgia, un estado clave de oscilación.

Las mujeres, que son negras y son madre e hija, pronto se vieron inundadas de llamadas y mensajes llenos de expletivos, amenazas y ataques racistas, testificaron. La gente decía que deberían ser ahorcadas por traición o linchadas; otros les dijeron que fantaseaban con escuchar el sonido de sus cuellos rompiéndose.

Aparecieron en la casa de la Sra. Freeman. Intentaron hacer un arresto ciudadano de la Sra. Moss en la casa de su abuela. Llamaron al teléfono celular del hijo de 14 años de la Sra. Moss tantas veces que interfirió con sus clases virtuales, y terminó su primer año de secundaria con calificaciones reprobadas.

“Todo esto comenzó con un tweet”, dijo la Sra. Freeman al jurado, refiriéndose a una publicación en las redes sociales del Sr. Giuliani que decía: “MIRA: Imágenes de video de Georgia muestran maletas llenas de boletas sacadas de debajo de una mesa DESPUÉS de que los supervisores les dijeran a los trabajadores electorales que abandonaran la sala y 4 personas se quedaran para seguir contando los votos”.

El Sr. Giuliani no testificó en el juicio. Dijo después que fue porque “si cometí un error o hice algo mal”, pensó que la jueza lo consideraría en desacato o lo enviaría a la cárcel. “Y pensé, honestamente, que no me serviría de nada”.

El Sr. Giuliani está bajo acusación en Georgia, donde un fiscal local ha presentado cargos de asociación ilícita contra él, el Sr. Trump y otros en relación con sus esfuerzos por revocar la derrota electoral del ex presidente allí.

Los abogados de la Sra. Freeman y la Sra. Moss pidieron al jurado que enviara un mensaje al decidir cuánto debería pagar el Sr. Giuliani.

“Envíenlo al Sr. Giuliani”, dijo uno de los abogados, Michael J. Gottlieb, en su argumento de cierre el jueves. “Envíenlo a cualquier otra figura poderosa con una plataforma y una audiencia que esté considerando si tomarán la oportunidad de buscar beneficios y fama al asesinar el carácter moral de personas comunes”.

La Sra. Moss dijo que ella y su madre continuarían luchando por la justicia.

“Nuestro mayor deseo es que ningún trabajador electoral, votante, miembro de la junta escolar o cualquier otra persona vuelva a pasar por lo que pasamos nosotras”, dijo.

Alan Feuer contribuyó a esta reportaje.