Gisele Bündchen, de 43 años, logra la postura del Paloma en nuevas fotos detrás de escena de su viaje a Brasil.

Gisele Bündchen compartió una nueva publicación en Instagram de ella misma haciendo yoga.

Las formas favoritas de la supermodelo de mantenerse activa aparte del yoga son practicar jiu-jitsu brasileño y salir a correr.

Gisele jura por una dieta de aproximadamente el 20 por ciento de proteína animal y el 80 por ciento de verduras para el almuerzo y la cena.

Reina del yoga, Gisele Bündchen publicó una dulce nueva foto en Instagram de ella haciendo la postura de la paloma junto a dos niños.

La supermodelo de 43 años está viajando en Brasil y compartió una serie de fotos de momentos detrás de escena con sus seguidores. La primera foto es de Gisele saltando en la playa con un traje de baño estampado de leopardo.

En otra imagen, está practicando yoga con dos niños. Los tres hacen la postura de la paloma, que ayuda a estirar los flexores de cadera y glúteos. “Momentos especiales❤️ Pequenos momentos especiales”, comentó Gisele junto a las fotos.

A los seguidores les encantaron estas fotos, y se aseguraron de hacérselo saber a Gisele. “¡Qué hermosa familia!”, comentó un seguidor, mientras que otros simplemente optaron por el emoji de corazón.

Si te preguntas cómo se ha mantenido tan fuerte y tonificada a lo largo de los años, estás de suerte. La estrella ha compartido muchas de sus prácticas de bienestar y salud.

Giselle le dijo a WH que el movimiento es parte de su día a día. Se despierta a las 5 de la mañana y medita antes de salir a hacer una carrera ligera con su perro, que suele ser de unas tres millas.

Luego, vuelve a casa y practica yoga, compartió. (De hecho, Gisele ha estado haciendo yoga desde principios de sus veinte años.)

Frecuentemente comparte fotos de su práctica de yoga en las redes sociales. Aquí, Gisele hace la postura del guerrero inverso:

Gisele termina su día paseando con su cachorro, ya que eso les ayuda a ambos a dormir. “Subestimamos mucho el caminar”, le dice a WH. “Eso es genial para mí y para él.”

La ex estrella de El Diablo Viste a la Moda también le gusta practicar jiu-jitsu brasileño. Publicó un video en Instagram en 2022 donde muestra sus habilidades:

“Creo que cuantas más herramientas tengamos en nuestro repertorio, mejor”, escribió Gisele en la leyenda. “Me siento más fuerte, segura y empoderada desde que comencé a practicar la autodefensa. Siento que es una habilidad importante para todos, pero especialmente para nosotras, las mujeres.”

En cuanto a la alimentación, Gisele come muchas verduras de hojas verdes y vegetales asados, le dijo a WH. (¡Su favorita es la batata!) Pero también agrega pequeñas cantidades de proteína animal. De hecho, sus almuerzos y cenas son aproximadamente un 80 por ciento de verduras y un 20 por ciento de proteína animal.

