General sudanés se pasea victorioso tras ganar batallas con armas de la U.A.E.

Lt. Gen. Mohamed Hamdan, el líder de una fuerza paramilitar de Sudán que lucha por la supremacía en la guerra civil, no es el presidente de su país. Aún así, en una reciente gira vertiginosa por seis naciones africanas, fue tratado como tal.

Algunos de los líderes más poderosos del continente desplegaron la alfombra roja para el General Hamdan después de que llegara en un jet de lujo para reunirse a fines de diciembre y principios de enero, habiendo cambiado sus uniformes militares por trajes de negocios. En Kenia, bailarines tradicionales esperaban en los escalones del avión. En Sudáfrica, se hundió en un sillón al lado de un sonriente presidente Cyril Ramaphosa. Y en Ruanda, el General Hamdan posó solemnemente en un memorial para las víctimas del genocidio de 1994, a pesar de que sus propias tropas enfrentaron acusaciones de genocidio en la región de Darfur en Sudán.

El asombroso recorrido fue un notable regreso para un comandante a menudo rumorado muerto o herido desde que Sudán se hundió en la guerra en abril. Las Fuerzas de Apoyo Rápido del General Hamdan están avanzando a través de Sudán, derrotando a las fuerzas regulares del país en retirada, en gran parte gracias al respaldo militar de los Emiratos Árabes Unidos, un estado petrolero del Golfo Pérsico que está emergiendo como un hacedor de reyes en la región del Cuerno de África, según un nuevo informe de los investigadores de las Naciones Unidas.

El informe, aún no publicado y obtenido por The New York Times, ofrece nuevos detalles sobre cómo los Emiratos han estado contrabandeando poderosas armas a las fuerzas del General Hamdan, conocidas como la R.S.F., a través de Chad desde el verano pasado: drones armados, obuses y misiles antiaéreos, enviados a través de vuelos de carga secretos y rutas de contrabando en el desierto. Los suministros han impulsado sus fuerzas a una sucesión de victorias que en los últimos meses han alterado el curso de la guerra.

“Esa nueva potencia de fuego de la R.S.F. tuvo un impacto masivo en el equilibrio de fuerzas, tanto en Darfur como en otras regiones de Sudán”, dice el informe.

La guerra ha traído una catástrofe absoluta a Sudán, matando al menos a 12.000 personas desde abril y desplazando a otros 7,4 millones de sus hogares, estima la ONU. La lucha ha destruido grandes partes de la capital, Jartum, y 25 millones de los 45 millones de personas de Sudán necesitan ayuda para sobrevivir.

Los expertos dicen que los Emiratos están usando su vasta riqueza y armas sofisticadas para dirigir el rumbo de una región turbulenta de África, plagada por conflictos, pero dotada de vastas riquezas naturales y una larga costa del Mar Rojo.

Sus motivaciones son ambiguas; los expertos apuntan al deseo de los Emiratos de cerrar tratos portuarios y tierras agrícolas en una parte de África que cada vez más ven como su patio trasero estratégico, y su enemistad de larga data con las fuerzas islamistas.

Sin embargo, el último informe de la ONU, compilado por expertos que monitorean el embargo de armas de 2005 en Darfur, destaca el costo de esas ambiciones. Documenta la violencia generalizada contra civiles que ha acompañado el avance de las fuerzas del General Hamdan – masacres, bombardeos e informes de cientos de violaciones que hacen eco del genocidio en Darfur de hace dos décadas.

Ese patrón de atrocidades llevó al secretario de estado de EE. UU., Antony J. Blinken, a acusar formalmente a la R.S.F. el 6 de diciembre de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica. (Blinken dijo que el otro bando en la guerra, el ejército sudanés, también había cometido crímenes de guerra a través de bombardeos indiscriminados.)

Semanas después, el General Hamdan, también conocido como Hemeti, abordó un avión Boeing proporcionado por Royal Jet, una compañía dirigida por un asesor del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

En un comunicado, los Emiratos dijeron que “no suministraban armas y municiones a ninguna de las partes combatientes” y negaron haber violado el embargo de armas. Dijeron que su prioridad era proteger a los civiles y, a través de la diplomacia con sus socios estadounidenses, árabes y africanos, buscar una solución pacífica al conflicto.

Estas negaciones están encontrando cada vez más escepticismo por parte de los funcionarios estadounidenses, sin embargo, que temen que Sudán esté deslizándose hacia la hambruna, el genocidio o una nueva ronda de gobernanza brutal y autocrática si las Fuerzas de Apoyo Rápido ganan la guerra.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido no respondieron a las preguntas de este artículo.

A principios de diciembre, la administración Biden hizo saber que la vicepresidenta Kamala Harris había planteado la guerra en Sudán directamente con el jeque Mohamed en los márgenes de una cumbre climática de la ONU. Durante la Navidad, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, lo planteó con mayor fuerza durante una llamada a su homólogo emiratí, el jeque Tahnoon bin Zayed, según un alto funcionario estadounidense con conocimiento de la conversación que habló anónimamente para discutir conversaciones privadas.

Sin embargo, muchos legisladores estadounidenses – y en privado, incluso algunos funcionarios de alto rango de la administración Biden – dicen que el esfuerzo sigue siendo demasiado tímido, culpando al Departamento de Estado por no elaborar un plan para poner fin a la guerra a pesar de meses de esfuerzo diplomático, junto con Arabia Saudita.

La CIA recientemente circuló al presidente Biden y a otros altos funcionarios su evaluación de una victoria total de la R.S.F. en Sudán, argumentando que difundiría abusos y obstaculizaría la expansión de la democracia en la región, informaron funcionarios estadounidenses. A EE. UU. también le preocupa los lazos del General Hamdan con los mercenarios de Wagner de Rusia, que le suministraron misiles antiaéreos en los primeros meses de la guerra.

Esas preocupaciones se suman a los crecientes llamados externos para una intervención estadounidense más urgente en Sudán, incluida una postura más firme hacia la intromisión emiratí, que los críticos califican de desastrosa.

“En la búsqueda de influencia y seguridad, los Emiratos Árabes Unidos pueden terminar inclinando toda la región hacia el caos”, escribió recientemente Michelle Gavin, una académica del Consejo de Relaciones Exteriores.

El General Hamdan, un antiguo comerciante de camellos, cobró prominencia a finales de la década de 2000 como comandante de la brutal milicia conocida como los janjaweed en Darfur. Acumuló un capital de guerra construyendo un imperio empresarial, primero controlando minas de oro, luego como aliado de los Emiratos.

Desde aproximadamente 2016, el General Hamdan envió luchadores a Yemen, con el pago de los Emiratos, e invirtió después los beneficios en una red de unas 50 empresas, con sede en Dubái, en los Emiratos, que todavía financian su maquinaria de guerra, encontraron los investigadores de la ONU.

En julio pasado, los Emiratos respaldaron aún más al General Hamdan. Apareció un nuevo hospital, construido por los emiratíes, en Amdjarass, una ciudad remota en el este de Chad, ofreciendo tratamiento médico a refugiados sudaneses. Pero los servicios de inteligencia occidentales se dieron cuenta pronto de que los aviones de carga que aterrizaban en una pista cercana llevaban en realidad armas destinadas a la R.S.F.

En su comunicado, los Emiratos llamaron a la instalación del hospital de campo “una línea vital crítica para los civiles que necesitan atención médica” y dijeron que habían invitado a inspectores de la ONU a visitarla.

En cuestión de semanas, los soldados del General Hamdan comenzaron a asediar Darfur, tomando finalmente cuatro de las cinco capitales regionales. Pero fue la captura de Wad Madani, una ciudad en el granero del Sudán central, el 15 de diciembre, la que causó el mayor revés de la guerra.

La repentina persecución infligió un golpe humillante al ejército sudanés en su centro político, lo que llevó a llamados para que su líder, el General Abdel Fattah al-Burhan, renunciara. También avivó el temor de que el General Hamdan pudiera capturar todo el país.

En las últimas semanas, milicias étnicas se han formado en el este de Sudán, para frenar posibles avances de la R.S.F., informaron los medios sudaneses. Además, los islamistas fundamentalistas, en gran parte ausentes de la vista pública en los últimos años, han vuelto a surgir como una voz predominante en la política sudanesa.

La operación emiratí para apoyar al General Hamdan ha sido motivo de alarma en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una red global que se enorgullece de su neutralidad. Los funcionarios de la Cruz Roja están preocupados por los comunicados de prensa emiratíes que muestran el logotipo de la Media Luna Roja en operaciones de ayuda en Amdjarass que, según se dice, son dirigidas por la Media Luna Roja de los Emiratos.

En respuesta a preguntas, la Federación Internacional, que supervisa 191 sociedades nacionales, dijo que había enviado una “misión de búsqueda de hechos” a Chad en octubre, y enviará otra el próximo mes. “Si alguna acusación se substantiva, la I.F.R.C. lanzaría una investigación”, dijo un portavoz, Tommaso Della Longa, en un correo electrónico.

Varios funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, dijeron que la administración Biden había designado a Tom Perriello, un exdiplomático y congresista del Partido Demócrata, como enviado especial para Sudán. Pero el nombramiento se ha retrasado debido a una disputa sobre a quién reportaría Perriello y cuánta autoridad ejercería, especialmente cuando se trata de los Emiratos, dijo uno de los funcionarios.

El General Hamdan continuó su ofensiva diplomática el jueves, reuniéndose en Uganda con Ramtane Lamamra, el nuevo enviado de la ONU a Sudán. Para los críticos sudaneses, los trajes elegantes y las palabras suaves…