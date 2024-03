Gafas falsas para el eclipse se están vendiendo en línea. Cómo detectarlas – Nacional

Conforme la emoción aumenta por el próximo eclipse solar total, también están surgiendo advertencias sobre gafas de eclipse falsas y de imitación.

Mirar directamente al sol sin la protección adecuada puede causar problemas graves, como la pérdida parcial o completa de la vista, advierte la Agencia Espacial Canadiense.

Es por eso que es importante obtener gafas con certificación internacional que pueden evitar cualquier daño a los ojos cuando miras hacia arriba, dicen los expertos.

Un eclipse solar total ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra, alineándose perfectamente y bloqueando completamente la luz del sol. Pero cualquier eclipse comenzará y terminará como un eclipse parcial cuando el sol no esté oculto en su totalidad.

“El problema con el eclipse es que debido a esa obstrucción parcial de los rayos UV, podemos realmente mirar al sol pensando que está bien porque no estamos recibiendo el mismo resplandor, incomodidad que generalmente obtenemos del sol, y es entonces cuando ocurre el daño”, dijo Samir Jabbour, oftalmólogo y especialista en córnea en Montreal.

“El daño puede ocurrir bastante rápido simplemente mirando al sol por unos segundos y los síntomas pueden comenzar a ocurrir dentro de un par de semanas después de que ocurrió el daño”, dijo en una entrevista con Global News.

En Kingston, que se está preparando para un eclipse solar total el 8 de abril, la Universidad Queen’s alertó a los residentes sobre las gafas de eclipse falsas.

“Hemos descubierto que se están vendiendo gafas de eclipse FALSAS en línea a personas en Kingston, falsificadas para parecerse a las gafas vendidas por Solar Eclipse International, Canadá (SEIC)”, dijo la universidad en una publicación el martes en X.

“Estas gafas NO detienen suficiente luz solar para ser seguras. Puedes decirlo mirando las luces del hogar; si puedes ver las luces fácilmente, DEBEN SER DESCARTADAS”.

Hemos descubierto que se están vendiendo gafas de eclipse FALSAS en línea a personas en Kingston, falsificadas para parecerse a las gafas vendidas por Solar Eclipse International, Canadá (SEIC). Para más detalles, visita esta página: https://t.co/bZok8hZEqz

La Sociedad Astronómica Estadounidense también emitió una advertencia la semana pasada sobre las gafas de eclipse falsas y de imitación que están “contaminando el mercado”.

Celestial Optical, una empresa con sede en EE. UU., dice que se han vendido miles de versiones falsificadas de sus gafas de eclipse en Amazon.ca.

“Hacia mediados de febrero, notamos que el mercado estaba siendo invadido por falsificaciones de nuestras auténticas gafas EclipseGuard”, dijo Adam Levy, presidente de Celestial Optical, en un comunicado a Global News.

“Afortunadamente, los problemas en Amazon.ca se han solucionado, pero durante un período de tres semanas, cuentas de vendedores inescrupulosos en el extranjero habían secuestrado nuestras propias listas de productos con un precio de súper descuento, apartando nuestros propios productos auténticos y seguros”.

La compañía estima que se vendieron en línea al menos 10,000 paquetes, o aproximadamente 100,000 versiones falsificadas de sus gafas de eclipse, antes de que Amazon.ca retirara esas listas de productos.

“Lamentablemente, también hemos visto falsificaciones de productos de otros fabricantes reputados y parece que todas las falsificaciones carecen de la capa metálica en el lado que da al sol”, dijo Levy.

Un portavoz de Amazon le dijo a Global News que la empresa monitorea continuamente su tienda y toma medidas para mantener una selección segura para los clientes, incluida la eliminación de productos no conformes.

Mientras tanto, Health Canada le dijo a Global News que no ha recibido informes de gafas de eclipse solares falsas o falsificadas que se vendan en el país.

¿Qué gafas de eclipse son seguras?

Muchos canadienses tendrán la oportunidad de presenciar el eclipse solar total, el primero que cruza el país desde 1979.

El 8 de abril, la ruta de totalidad del eclipse solar pasará por partes de Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y Terranova y Labrador. Las ciudades y pueblos fuera de la ruta de totalidad verán un eclipse solar parcial.

Las personas que observen un eclipse deben usar gafas especiales que cumplan con los requisitos de seguridad de la norma internacional ISO 12312-2.

Tener el estándar ISO significa que esas gafas se inspeccionan para garantizar la seguridad y los rayos dañinos no pasarán a través de ellas, dijo Mark Eltis, un optometrista con sede en Toronto, en una entrevista previa con Global News.

Un vendedor ambulante vende gafas de sol certificadas para ver el eclipse solar total en Pucón, Chile, el 12 de diciembre de 2020.

Foto de MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

Según la AAS, este estándar se establece en base a varias propiedades como la transmitancia, uniformidad de la transmitancia, calidad del material y de la superficie, montaje y etiquetado.

However, even counterfeit or fake eclipse glasses and other solar viewers can be labeled as ISO-compliant without being properly tested for safety, experts say.

“You’re going to find a lot of merchants that might be selling these online, and they might claim that they have this protection, but we’re not really sure if they’re actually well protected,” Jabbour said.

He said the best way find reliable merchants for safe eclipse sunglasses are by checking the list of suppliers vetted by the American Astronomical Society. It includes several authorized dealers in Canada.

Jabbour said you should also make sure that the glasses you get are not scratched because that can allow the ultraviolet (UV) light to enter your retina and cause damage.

¿Cómo ver el eclipse de forma segura?

Los lentes de sol regulares no deben usarse al mirar el eclipse, dicen los expertos.

Eltis sugiere que cuando te pones tus gafas de eclipse especiales, debes mirar hacia abajo al suelo antes de mirar hacia arriba al sol, y luego mirar hacia abajo nuevamente después de ver el eclipse.

Aunque pueda ser tentador quitarse las gafas de eclipse en el momento de la totalidad -que durará entre uno y cuatro minutos-, Eltis advirtió que podría ser peligroso si no estás seguro de cuándo exactamente está ocurriendo el eclipse solar total. Incluso un pequeño rayo de luz solar puede dañar los ojos.

Si estás preocupado por mirar directamente el eclipse, también puedes verlo indirectamente a través de un proyector de agujero pequeño.

Los niños deben ser supervisados totalmente durante el eclipse, enfatizaron tanto Eltis como Jabbour.

— Con información de Katherine Ward y Eric Stober de Global News