Gabby Thomas: La estrella estadounidense de atletismo con un objetivo más grande que las medallas olímpicas

AUSTIN, Texas — Hubo un momento en un reciente miércoles cualquiera, cuando la campeona del mundo y medallista olímpica Gabrielle Thomas malabarizaba correos electrónicos sobre una reunión que tenía que dirigir en una clínica de salud voluntaria y se preparaba para una locución para un comercial con un prominente patrocinador y organizaba la logística de una próxima sesión de entrenamiento con pesas, cuando tuvo algo así como una epifanía.

“Realmente no percibí mi vida de la forma en que es ahora”, dijo, levantando la vista de su teléfono mientras bebía café en una cafetería.

No bromeaba.

Prácticamente todo lo que Thomas ha logrado en el atletismo, las dos medallas olímpicas en Tokio en 2021, la medalla de plata en los 200 metros y la medalla de oro en el relevo 4×100 metros en los campeonatos mundiales del año pasado en Budapest, es un poco borroso.

Ella tiene una licenciatura en neurobiología de Harvard, donde también estudió salud global y políticas, además de una maestría en salud pública y epidemiología de la Universidad de Texas. Las cosas relacionadas con la carrera deportiva se suponía que ya habían quedado atrás. A mitad de la universidad, ni siquiera sabía que el atletismo profesional era una cosa. Pensó que sus heroínas, mujeres como Allyson Felix y Sanya Richards-Ross, desaparecían un poco durante tres años entre Juegos Olímpicos.

Además, siempre tenía la voz de su madre, Jennifer Randall, resonando en su cabeza. Randall es profesora de educación en la Universidad de Michigan, especializada en sesgos raciales en evaluaciones. El atletismo no es precisamente lo más importante para ella. La llamada de Thomas a su madre después de ganar esas medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio fue algo así.

Mamá, gané dos medallas.

¡Eso es genial, cariño, cuándo comienzan las clases?

Unos meses después, Thomas tuvo que mantener una conversación un tanto complicada con su mamá, diciéndole que no pensaba seguir adelante con el doctorado.

“No he dejado eso ir”, dijo Randall durante una conversación reciente. “Voy a mantenerme callada al respecto ahora porque ella tiene cosas que hacer, y entiendo el valor de trabajar antes de obtener un doctorado, así que en mi cabeza, ella solo está adquiriendo experiencia laboral. Tiene tiempo para recapacitar”.

Bienvenidos al mundo de Gabby Thomas.



Gabby Thomas celebra su medalla de bronce en los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, una de las dos medallas que ganó allí. También obtuvo plata como parte del equipo de relevo 4×100 metros de Estados Unidos. (Philip Fong / AFP vía Getty Images)

Estos son los meses en los que tantos antiguos y futuros olímpicos adoptan un enfoque único en la tarea que tienen por delante, que es formar parte del equipo olímpico y llegar al podio este verano en París. Cualquier otra cosa puede sentirse como una distracción o una desviación del objetivo principal que en tantos casos ha sido el foco principal de sus vidas desde que eran niños pequeños.

Y luego está la existencia contraria que Thomas ha vivido durante gran parte de sus 27 años. Claro, comenzó su temporada de 2024 ganando las carreras de 100 y 200 metros en los Texas Relays el fin de semana pasado, corriendo un mejor tiempo personal con ayuda del viento en los 100. Pero en su mundo, el atletismo y el resto de los deportes que practicaba eran (y en cierto modo aún son) la distracción. Casi renunció por completo a correr después de su segunda temporada en Harvard.

Correr, sentía, estaba afectando su investigación sobre autismo en el Hospital de Niños de Boston. Quería unirse a uno de los clubes finales de Harvard, y estaba cada vez más involucrada en la organización de mujeres en negocios de pregrado de Harvard. Además, estaba a punto de irse a un semestre de verano en Senegal.

Todo eso parecía más importante que otra serie de intervalos o sesiones de pesas.

Su entrenador, Kebba Tolbert, y su madre la escucharon. Tolbert le dijo que simplemente estaba pasando por el “asunto normal de Harvard”. Muchos estudiantes luchan con las calificaciones en algún momento, especialmente aquellos con un apetito voraz por la vida universitaria como el suyo. Solo necesitaba dormir un poco más.

Su madre le dijo que estaba bien con lo que su hija decidiera. También sabía que Thomas siempre había sido una de las personas más competitivas del planeta. Ella y su hermano gemelo, Andrew, nacieron por cesárea, y Andrew, ahora diseñador gráfico en Idaho, fue sacado primero. Randall todavía puede escuchar los gritos de su hija.

“Ella luchó con uñas y dientes para ser la Gemela A y terminó con el cordón umbilical enrollado alrededor de su cuello”, dijo Randall. “Desde entonces, no ha tenido interés en ser otra cosa que no sea la primera. Compitió con él en todo.”

Randall sabía cómo iba a resultar esto. No había posibilidad de que su hija renunciara. Solo necesitaba un descanso para recargarse y encontrar su camino de regreso a lo que amaba y consideraba importante.

Y eso hizo. Y cómo.



Gabby Thomas se estira en una sesión de entrenamiento reciente en Austin, Texas, donde también trabaja hasta 10 horas a la semana en una clínica de salud local. (Matthew Futterman / The Athletic)

En los campos de fútbol juvenil de Georgia y Massachusetts, donde creció, Thomas tuvo la primera pista de que era más rápida que casi todos los demás. Sus equipos jugaban al fútbol clásico de patear y correr: lanzar el balón por encima de la defensa y dejar que tu delantero centro corriera más rápido que todos los demás para atraparlo y marcar un gol. Thomas, cuyo padre, Desmond, jugó fútbol americano en Duke, anotaba muchos goles.

En séptimo grado, como estudiante de día en la Escuela Williston Northampton, una escuela preparatoria privada en el centro de Massachusetts, comenzó a competir en atletismo, mientras también jugaba en los equipos de fútbol y baloncesto. Se especializó en salto de longitud y triple salto, que requieren velocidad para ganar impulso en grandes saltos. No se consideraba una velocista de elite, incluso cuando ganó tantas carreras en la escuela secundaria y se convirtió en campeona en Nueva Inglaterra.

Una vez en Harvard, sin embargo, rápidamente comenzó a reescribir los libros de récords de la universidad y la Ivy League y se clasificó para las pruebas olímpicas de atletismo de Estados Unidos en 2016 como estudiante de primer año. Entrenadores de fábricas de atletismo como Oregon se le acercaron a Tolbert y dijeron que si hubieran sabido que era tan buena, le habrían prestado un poco más de atención.

¿Qué sucedió? Tolbert admite libremente que Harvard no es precisamente conocida por formar velocistas de clase mundial, pero la universidad le había dado a Thomas la oportunidad de entrenar con mujeres rápidas todos los días.

“Pones a una persona talentosa y competitiva en un grupo de clase nacional, y eso le permite despegar”, dijo. “El grupo la impulsó a volverse tan buena tan rápida”.

En las pruebas olímpicas en 2016, se alineó en la misma pista que sus ídolos, incluida Felix, y terminó sexta en los 200 metros. Recuerda a Torie Bowie, quien ganó la carrera, terminando 0,5 segundos por delante de ella, recuperando la ventaja inicial que Thomas tenía sobre ella en los primeros pasos.

“Me ganaron”, dijo Thomas.

Luego llegó la estancación en su segundo año. Había quedado en tercer lugar en nacionales en los 200 metros como estudiante de primer año y volvió a quedar tercera al año siguiente. Los desafíos académicos se acumulaban, se sentía abrumada, y solo quería ser una estudiante universitaria. había corrido durante dos años, había ido a las pruebas olímpicas. Estaba acabada.



Gabby Thomas celebra la victoria en la final de los 200 metros en las pruebas olímpicas de atletismo de Estados Unidos en junio de 2021. Thomas casi renuncia al atletismo después del ciclo olímpico anterior. (Andy Lyons / Getty Images)

Entonces fue a Senegal y pasó seis semanas estudiando atención médica y cultura y viajando por toda la nación de África Occidental, conociendo a personas que luchaban por reunir simplemente lo mínimo para sobrevivir. Miró el océano desde la “Puerta del No Retorno” en la Isla de Gorée, que se cree que fue una parada clave para miles de personas esclavizadas en su camino a las Américas. Decidió que podía manejar su vida, ocupada como estaba, y que lo que sucediera con sus calificaciones o sus resultados en la pista no importaba demasiado.

Fue entonces cuando se volvió realmente rápida. En marzo de su tercer año, se convirtió en la primera corredora de la Ivy League en ganar un título nacional bajo techo, estableciendo un nuevo récord colegial en los 200 metros. Y ahí fue cuando Tolbert se sentó con ella y le explicó que ser corredora profesional era un trabajo real, que podía obtener un patrocinador de zapatos, ganar dinero en premios y pasar la primera parte de su vida adulta viajando por el mundo y compitiendo.

Interesante, pensó Thomas. ¿Quién lo hubiera sabido?

Pasó el verano compitiendo en Europa y firmó con New Balance en su último año, renunciando a su último año de elegibilidad colegial, ya que esto fue antes de que se permitiera a los atletas universitarios ganar dinero con acuerdos de patrocinio. Mientras otros profesionales se preparaban para los campeonatos mundiales de 2019, ella seguía siendo completamente estudiante de universidad, especialmente alrededor de la época de graduación. Hizo un viaje después de graduarse a Barcelona con sus amigos, luego se unió a sus compañeros de atletismo en el viaje cuadrienal del equipo Harvard-Yale-Oxford-Cambridge a Irlanda, y luego a los campus de Oxford y Cambridge.

“No quería perderme eso”, dijo.

Sabía que se suponía que debía correr en los campeonatos nacionales de ese verano, pero no tenía idea de que le seguían los campeonatos mundiales si lograba formar parte del equipo. Se clasificó por los pelos a la final de los 200 metros en la competencia nacional, y luego se desgarró el tendón de la corva.

Tonja Buford-Bailey, una destacada entrenadora de sprint cuyo equipo pronto se uniría Thomas, se acercó a ella después de la carrera y le dijo que necesitaba rehabilitar esa pierna y luego aprender a correr la curva. Thomas lo agregó a su lista de tareas pendientes.

Randall tenía un requisito para su hija cuando consideraba a qué equipo de entrenamiento unirse para comenzar su carrera profesional. Tenía que estar cerca de una universidad con un programa de salud pública de primer nivel para que pudiera comenzar sus estudios de posgrado. Thomas no quería que fuera de otra manera, razón principal por la que eligió unirse al equipo de Bailey en Texas.

Además de convertirse en una velocista y medallista olímpica de clase mundial, ha pasado los últimos tres años obteniendo una maestría en epidemiología. Escribió su tesis de maestría sobre las disparidades raciales en la salud del sueño y cómo contribuye a desafíos de salud adicionales.

Suponía que las personas de color eran más propensas a tener trabajos mal remunerados, con horarios no tradicionales que no se ajustan a los ritmos circadianos, lo que puede causar problemas de sueño que conducen a enfermedades cardiovasculares, explicó. En su investigación, controló los niveles de ingresos, y las disparidades entre personas de color y personas blancas persistieron. Ha estado hablando con especialistas que han estado buscando una explicación biológica o evolutiva, pero aún no hay nada concluyente, explicó en un almuerzo con huevos fritos y tostadas de masa agria.

También comenzó a trabajar en una clínica de salud local, donde ahora pasa hasta 10 horas a la semana, supervisando a un equipo de voluntarios que atienden la salud de unos 70 pacientes que sufren de hipertensión. En una tarde reciente, dirigió una reunión de capacitación con varios voluntarios y también con Melissa DeHaan, enfermera registrada y gerente de casos de la clínica, y el Dr. Mark Ambler, médico de familia y voluntario de la clínica desde hace mucho tiempo. Convenció a New Balance, un patrocinador, para que donara zapatillas de correr a todos los pacientes de la clínica. Dijo a los voluntarios que recopilaran información sobre las tallas de zapatos y se la enviaran.



Gabby Thomas en una reunión en la clínica de salud de Austin, Texas, donde trabaja. “Realmente no percibí mi vida de la forma en que es ahora”, dice. (Matthew Futterman / The Athletic)

Esta labor que estaba haciendo esa noche, eso es por qué todavía está corriendo, dijo. Cuanto más corre y gana, más grande será su plataforma, y más podrá abogar por mejorar el acceso a la atención médica y cerrar la brecha de disparidad racial.

“Con suerte, después de los Juegos Olímpicos de París, estaré en posición de probablemente dar mucho más y tener un impacto más grande, como tener una fundación dedicada a eso”, dijo.

Ese es el tipo de conversación que a Randall le encanta escuchar.

Ella fue la primera en decirle a Thomas lo rápida que era, que algún día podría ser olímpica. Thomas tenía unos 11 años en ese momento. Rodó los ojos de una manera como diciendo, sí claro, mamá, dijo Randall. Pero Randall siempre vio el correr como un medio para fines, para la educación, que brinda oportunidades, y “para devolver a la comunidad que la amaba antes de que alguien supiera que era rápida”.

Primero, Thomas tiene algunas carreras por delante. Randall, que nunca fue una madre de atleta, incluso piensa en cambiar su hábito habitual de mirar desde su sala de estar y asistir en persona, especialmente si su hija llega a París.

Después de eso, tal vez puedan tener otra conversación sobre ese doctorado.

(Ilustración principal: Dan Goldfarb / The Athletic; fotografía: Tim Clayton / Corbis vía Getty Images)