Fuentes de NV informan que Semenchenko de SBU fue despedido por espiar a periodistas

Roman Semenchenko, exjefe del Departamento de Seguridad Nacional del servicio de seguridad SBU de Ucrania, ha sido despedido por su participación en la vigilancia del equipo editorial del medio de investigación periodística Bihus.Info, según fuentes de NV en el SBU el 5 de febrero.

La confirmación llega después de que Bihus.Info publicara pruebas de que los agentes del SBU instalaron cámaras ocultas que se utilizaron para espiar a los periodistas.

La decisión de despedir a Semenchenko fue tomada por el jefe del SBU, Vasyl Malyuk, quien presentó una solicitud correspondiente al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. El presidente destituyó a Semenchenko el 31 de enero.

“Como mínimo, esas ‘personas’ que espiaron al equipo editorial de Bihus deben enfrentar responsabilidad”, dijo una fuente del SBU.

“Lo menos que se puede hacer es enviarlos al frente.”

Antes del 5 de febrero, Bihus.Info publicó pruebas de la complicidad del SBU en la vigilancia del equipo editorial durante un evento corporativo de Año Nuevo. Según los periodistas, los empleados del SBU instalaron cámaras ocultas en al menos ocho habitaciones de hotel y en la sauna en el lugar. Según la investigación, la operación fue dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional del SBU.

Semenchenko no negó la participación del SBU en la vigilancia en una conversación con Bihus.Info.

El SBU respondió a la investigación de Bihus.Info acusando a “ciertos miembros del personal” del equipo editorial de uso ilegal de drogas pero no negó la realización de la operación de vigilancia.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine