Fotografía de Catalina, Príncipe de Gales, Manipulada, Según Agencias de Noticias

Una fotografía de Catalina, Princesa de Gales, con sus tres hijos, publicada por el Palacio de Kensington y destinada a mostrar su recuperación de una cirugía, ha generado controversia después de que agencias de noticias aconsejaron a las organizaciones de noticias el domingo por la noche que la retiraran, diciendo que la imagen había sido manipulada por el palacio.

La Associated Press y Reuters emitieron advertencias sobre la foto, que circuló ampliamente en sitios de noticias, incluido The New York Times, y en redes sociales después de ser distribuida por el palacio el domingo por la mañana. Desde entonces, The Times ha eliminado la foto de un artículo al respecto.

En una notificación de eliminación emitida el domingo por la noche, la A.P. dijo: “Tras una inspección más detenida, parece que la fuente ha manipulado la imagen. No se enviará ninguna imagen de reemplazo”. Agregó: “Por favor, elimínela de todas las plataformas, incluidas las redes sociales, donde aún pueda estar visible”.

El Palacio de Kensington, donde Catalina y su esposo, el Príncipe Guillermo, tienen sus oficinas, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Anteriormente, un funcionario del palacio dijo que la foto había sido tomada por Guillermo la semana pasada en Windsor, donde la pareja vive en la Casa Adelaide en los terrenos del Castillo de Windsor.

La acusación de que la fotografía había sido alterada probablemente profundizará el misterio en torno a Catalina, de 42 años, que no ha aparecido en público desde que fue sometida a una cirugía abdominal hace casi dos meses. Aunque una foto paparazzi de Catalina circuló la semana pasada en el sitio de chismes de celebridades TMZ, esta fue la primera fotografía oficial de la princesa desde su hospitalización en enero.

La A.P. informó que la foto “muestra una inconsistencia en la alineación de la mano izquierda de la Princesa Charlotte”. La foto mostraba a Catalina flanqueada por Charlotte, su hija, y su hijo menor, Louis. George, su hijo mayor, está de pie detrás de ella.

La prolongada ausencia de Catalina de la vida pública, y la falta de información sobre su estado de salud o recuperación, ha desatado una tormenta de rumores y teorías de conspiración en las redes sociales. La fotografía, programada para el Día de la Madre en Gran Bretaña, pretendía frenar un poco esa especulación.