Fortune Recomienda las Mejores Tarjetas de Crédito del 2024

No hay una sola mejor tarjeta de crédito para todos. Pero ya sea que busque reembolsos en efectivo o recompensas de viaje, una promoción introductoria del 0% APR, beneficios de aerolíneas o hoteles, o una tarjeta para ayudarle a construir su historial crediticio, algunas tarjetas son mejores que otras.

Aunque es importante que considere su puntaje crediticio, sus hábitos de gasto y preferencias de características, el equipo de Fortune Recommends™ evaluó docenas de tipos diferentes de tarjetas de crédito para darle una idea de cómo lucen las recompensas y beneficios de tarjetas de crédito de primera clase. Siga leyendo para ver nuestras mejores opciones.

Mejores tarjetas de crédito de abril de 2024

Mejor tarjeta de devolución de efectivo a tasa plana: Tarjeta Wells Fargo Active Cash®

La tarjeta Wells Fargo Active Cash® es la personificación de configurarla y olvidarse. Si no quieres preocuparte por categorías o límites de gasto, la Active Cash es para ti.

Wells Fargo Active Cash® Card

Intro Bonus

Gana un bono de recompensas en efectivo de $200 después de gastar $500 en compras en los primeros tres meses

Término de transferencia de saldo al 0%

15 meses

Tarifa de transferencia de saldo

3% o $5 primeros 120 días, luego 5%

Cuota anual

$0

APR regular

20.24%, 25.24%, o 29.99% APR variable

Por qué nos gusta esta tarjeta: La tarjeta Wells Fargo Active Cash® ofrece un 2% de devolución en todas las compras, lo que facilita predecir cuánto ganarás según tus hábitos de gasto diario. Además, no tiene cuota anual, por lo que no tienes que preocuparte si puedes obtener suficiente valor para compensar el costo anual.

La tarjeta también ofrece incentivos sólidos para nuevos titulares de tarjetas, incluyendo un bono de bienvenida fácil de ganar y una sólida tasa introductoria del 0% APR tanto en compras como en transferencias de saldo.

Mejor tarjeta de devolución de efectivo del 5%: Chase Freedom Flex℠

Si quieres exprimir hasta el último centavo de tus recompensas y estás dispuesto a hacer un esfuerzo, la Chase Freedom Flex℠ podría ser para ti.

Chase Freedom Flex℠

Bono de introducción

$200 de bonificación en efectivo después de gastar $500 en compras dentro de tus primeros tres meses

Término de transferencia de saldo al 0%

15 meses

Tarifa de transferencia de saldo

3%

Cuota anual

$0

APR regular

20.49%-29.24% variable

Por qué nos gusta esta tarjeta: La Chase Freedom Flex® es una excelente opción si deseas maximizar tus recompensas en una variedad de categorías de gastos que cambian a lo largo del año. Puede ser particularmente beneficioso si lo combinas con otra tarjeta de crédito de devolución de efectivo con una alta tasa base de recompensas, de lo contrario, espera ganar un mísero 1% en la mayoría de tus compras.

La tarjeta también ofrece un impresionante bono de bienvenida y una promoción introductoria del 0% APR en compras y transferencias de saldo.

Mejor tarjeta de viaje premium: Capital One Venture X Rewards Credit Card

La Capital One Venture X Rewards Credit Card ofrece beneficios premium, y aunque cobra una alta cuota anual, esta es cientos de dólares menos que las tarjetas competidoras con beneficios similares.

Capital One Venture X Rewards Credit Card

Bono de introducción

Gana 75,000 millas de bono después de gastar $4,000 en compras en los primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta

Cuota anual

$395

APR de compra

19.99%-29.99% variable

Tarifa por transacciones en el extranjero

Ninguna

Por qué nos gusta esta tarjeta: La Capital One Venture X Rewards Credit Card puede cobrar una cuota anual elevada al igual que otras tarjetas de viaje premium, pero no hace que sea demasiado difícil recuperar ese valor en forma de beneficios. Además del crédito anual de viaje de la tarjeta y el bono de millas, también tendrás acceso a más de 1,300 salas vip en las redes Priority Pass, Capital One Lounge y Plaza Premium.

Cuando se trata de canjear tus recompensas, Capital One ofrece más flexibilidad que otros emisores de tarjetas de crédito. Puedes usar las millas para reservar viajes a través del portal de viajes del emisor o reservar por tu cuenta y solicitar un crédito en el estado de cuenta. También puedes transferir tus millas a programas selectos de recompensas de aerolíneas y hoteles, aunque puede requerir cierto esfuerzo y atención a los detalles para maximizar el valor de tus recompensas de esa manera.

Mejor tarjeta de viaje de nivel medio: Chase Sapphire Preferred® Card

Con un generoso bono de bienvenida y recompensas elevadas en viajes y restaurantes, la Chase Sapphire Preferred® Card ofrece una sólida propuesta de valor.

Chase Sapphire Preferred® Card

Bono de introducción

60,000 puntos de bonificación después de gastar $4,000 en compras en los primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta

Cuota anual

$95

APR regular

21.49%-28.49% variable

Por qué nos gusta esta tarjeta: A pesar de su modesta cuota anual, la Chase Sapphire Preferred® Card tiene un gran impacto. El bono de bienvenida de la tarjeta es considerable por sí solo, pero es aún más valioso con un aumento del 25% en las redenciones de viajes a través de Chase. También obtendrás un bono anual del 10% de tus compras cada año, por ejemplo, si gastas $30,000, obtendrás 3,000 puntos de bonificación. Incluso viene con un seguro de alquiler de autos principal.

La tarjeta ofrece recompensas de bonificación en varias categorías de gastos diferentes, además de hasta $50 en estancias en hoteles si reservas a través de Chase. También puedes disfrutar de beneficios especiales con socios selectos, incluidos Lyft, DoorDash, Instacart y Peloton.

Mientras que las redenciones de viajes a través del portal de Chase te dan un 25% más de valor, también puedes usar tus puntos para obtener efectivo, comprar tarjetas de regalo y más. Incluso puedes transferir tus recompensas a una variedad de programas de recompensas de aerolíneas y hoteles.

Mejor tarjeta sin cuota anual: Bilt Mastercard®

El beneficio principal de la Bilt Mastercard® es la capacidad de ganar puntos en el alquiler, hasta 100,000 puntos en un año calendario, siempre que uses la tarjeta cinco veces cada período de facturación, y evitando la cuota de conveniencia que los propietarios generalmente cobran por pagar con tarjeta de crédito. Pero incluso sin ese beneficio, la tarjeta ofrece un conjunto atractivo de beneficios, todo sin cuota anual.

Por qué nos gusta esta tarjeta: Puede ser difícil ganar recompensas con tarjetas de crédito en pagos de alquiler porque la mayoría de los propietarios no permiten pagos con tarjeta de crédito o cobran una alta cuota de conveniencia. Con la Bilt Mastercard®, puedes hacer tus pagos de alquiler a través de Bilt sin la tarifa de transacción y ganar recompensas en la factura mensual. Solo asegúrate de usar la tarjeta al menos cinco veces al mes para ganar recompensas.

Los titulares de tarjetas Bilt ganan 3X en restaurantes, 2X en viajes elegibles, 1X en alquiler hasta 100,000 puntos por año, y 1X en otros gastos. También puede ganar el doble de recompensas el primero de cada mes (hasta 10,000 puntos, excluyendo el alquiler).

La tarjeta también ofrece algunos beneficios sólidos de seguros, incluida protección para teléfonos celulares, protección contra retrasos en viajes, cancelación e interrupción de viajes, y exención de colisión por daños en alquiler de automóviles. Dicho esto, no hay incentivos para nuevos titulares de tarjetas.

Mejor tarjeta de transferencia de saldo: U.S. Bank Visa® Platinum Card

Si estás tratando de consolidar tu deuda, la U.S. Bank Visa® Platinum Card te brinda más de un año y medio para pagar el saldo sin intereses, además de la tarifa de transferencia de saldo.

U.S. Bank Visa® Platinum Card

Bono de introducción

Período prolongado de APR introductorio del 0% para compras y transferencias de saldo.

Término de transferencia de saldo al 0%

21 meses

Tarifa de transferencia de saldo

3%

Cuota anual

$0

APR regular

18.74%-29.74%

Por qué nos gusta esta tarjeta: La U.S. Bank Visa® Platinum Card ofrece la promoción introductoria de 0% APR más larga actualmente disponible para transferencias de saldo. Si necesitas saldar deudas con intereses altos de otra tarjeta, esta tarjeta debería estar entre las primeras opciones en tu lista de alternativas. La tarjeta también ofrece protección de teléfono celular.

Dicho esto, no tiene un programa de recompensas y tampoco un bono de bienvenida, limitando el valor de la tarjeta después de que expire el período promocional del 0% APR.

Mejor tarjeta 0% APR: Tarjeta Wells Fargo Reflect®

Una compra grande puede golpear tu billetera, pero ahorrar en intereses ayuda a mitigar el golpe. La tarjeta Wells Fargo Reflect® te da un largo plazo para pagar tu factura sin preocuparte por los intereses.

Wells Fargo Reflect® Card

APR introductorio

Mejor tasa introductoria del 0% APR en transferencias de saldo y compras

Término de transferencia de saldo al 0%

21 meses

Tarifa de transferencia de saldo

5%

Cuota anual

$0

APR regular

18.24%, 24.74% o 29.99%

Por qué nos gusta esta tarjeta: Si deseas maximizar tus ahorros de intereses mientras pagas una gran compra o algunos gastos de emergencia, la tarjeta Wells Fargo Reflect® debería estar en tu radar. La tarjeta ofrece la promoción de 0% APR más larga actualmente disponible para compras.

Aunque no ofrece un programa de recompensas tradicionales, puedes ganar créditos en el estado de cuenta cuando uses la tarjeta con comerciantes seleccionados a través del programa My Wells Fargo Deals. La tarjeta también ofrece protección para teléfonos celulares.

Mejor tarjeta de crédito para crédito justo: Citi Double Cash® Card

La tarjeta Citi® Double Cash Card ha sido durante mucho tiempo un contendiente en la categoría de tarjetas de devolución de efectivo. Otras tarjetas la han eclipsado últimamente, pero la Double Cash no requiere un crédito impecable para calificar.

Citi Double Cash Credit Card

Bono de introducción

Gana $200 en efectivo después de gastar $1,500 en compras en los primeros 6 meses y obtén un APR introductorio del 0% por 18 meses en transferencias de saldo

Término de transferencia de saldo al 0%

18 meses

Tarifa de transferencia de saldo

3%

Cuota anual

$0

APR regular

19.24%-29.24%

Por qué nos gusta esta tarjeta: La mayoría de las mejores tarjetas de crédito de recompensas requieren un buen o excelente crédito, pero si tu puntaje de crédito está en el rango justo, aún puedes tener la oportunidad de ganar una excelente tasa de recompensas en todas tus compras con la Citi Double Cash® Card. La tarjeta también ofrece un sólido bono de bienvenida y una promoción introductoria del 0% APR en transferencias de saldo.

Mejor tarjeta de crédito para mal crédito: Chime Credit Builder Secured Visa® Credit Card

Ya sea que estés comenzando o necesites ponerte en camino nuevamente, la Chime Credit Builder Secured Visa® Credit Card podría ser una herramienta efectiva para ayudarte a construir crédito.

Chime Credit Builder Secured Visa® Credit Card

¿Para quién es buena esta tarjeta?

La tarjeta Visa Chime Credit Builder es buena para aquellos que no desean estar atados por depósitos mínimos.

Cuota anual

Ninguna

APR

Ninguna

Depósito de seguridad

$0

Por qué nos gusta esta tarjeta: Si buscas construir tu historial crediticio, las tarjetas de crédito garantizadas tradicionales retienen tu depósito durante varios meses o hasta que cierres tu cuenta. Con la Chime Credit Builder Secured Visa® Credit Card, no hay un depósito de seguridad mínimo, y puedes acceder a tu cuenta de depósito en cualquier momento que desees. Utilizarás esa cuenta para pagar tu factura, aunque tendrás que agregar más para tener poder de gasto con la tarjeta.

La tarjeta también es ideal para personas preocupadas por el mal crédito o que no desean lidiar con los peligros de la deuda de tarjetas de crédito con altos intereses. Pero aunque no hay una verificación de crédito al solicitarla, necesitarás una cuenta de cheques de Chime con depósitos directos mensuales de al menos $200 para calificar.

Mejor tarjeta de aerolínea: Delta SkyMiles® Reserve American Express Card

La Delta SkyMiles® Reserve American Express Card ofrece más que suficientes beneficios en Delta para compensar la alta cuota anual.

Delta SkyMiles® Reserve American Express Card

Ver tasas y tarifas

Bono de introducción

Gana 60,000 millas de bonificación después de gastar $5,000 en compras en tu nueva tarjeta en tus primeros 6 meses de membresía

Cuota anual

$650

APR regular

20.99%-29.99% variable

Por qué nos gusta esta tarjeta: La Delta SkyMiles® Reserve American Express Card no es barata, pero para los viajeros frecuentes de Delta, ofrece un valor extremo. Además de un sólido bono de bienvenida, también obtendrás acceso a salones de aeropuertos al volar con Delta, un certificado de acompañante anual, créditos anuales en compras de estancias en Delta Stays, viajes compartidos y compras con Resy, un crédito por tarifa de solicitud hacia Global Entry o TSA PreCheck, y mucho más.

Al volar con Delta, también obtendrás beneficios adicionales, como un 15% de descuento en vuelos premiados, equipaje registrado gratuito, abordaje prioritario y descuentos inflight.

Mejor tarjeta de hotel: Tarjeta Premier de Crédito IHG One Rewards

La Tarjeta Premier de Crédito IHG One Rewards se destaca con beneficios como un certificado de noche gratis anual y la cuarta noche gratis en reservas de premios.

IHG One Rewards Premier Credit Card

Bono de introducción

Gana 140,000 puntos de bonificación después de gastar $3,000 en compr