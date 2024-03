Fecha límite de $464 millones de Donald Trump y audiencia de Stormy Daniels – actualizaciones en vivo

Ahora que hemos cubierto de qué se trata la fecha límite de la multa de $464 millones, cambiemos a los detalles del caso de dinero secreto.

La audiencia está programada para comenzar a las 9:30 ET (13:30 GMT). Por lo que sabemos, Donald Trump estará en la corte (y puedes ver la transmisión en vivo haciendo clic en el botón de reproducción en la parte superior de esta página para ver su llegada).

El ex presidente de los Estados Unidos ha sido acusado de fraude comercial por pagos de dinero secreto a la ex actriz porno Stormy Daniels. Daniels afirma que ella y Trump tuvieron relaciones sexuales, y que aceptó $130,000 (£103,500) de su ex abogado antes de las elecciones de 2016 a cambio de su silencio sobre el encuentro.

Los fiscales alegan que Trump instruyó a su abogado personal, Michael Cohen, para hacer los pagos, y luego registró fraudulentamente la transacción en los libros de su empresa como gastos legales cuando en realidad estaba reembolsando a Cohen por los pagos de dinero secreto.

Desde que las acusaciones salieron a la luz en 2018, el ex presidente ha negado cualquier implicación sexual con Daniels.

Hoy tendremos una audiencia, que podría indicarnos cuándo comenzará oficialmente el juicio.