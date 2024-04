Familias de las víctimas instarán a Estados Unidos a procesar a Boeing por los accidentes mortales.

Por Mike Spector y David Shepardson

NUEVA YORK/WASHINGTON (Reuters) – Familiares de las víctimas de dos fatales accidentes de los aviones Boeing (NYSE:) 737 MAX en 2018 y 2019 presionarán a los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos el miércoles para procesar penalmente al fabricante de aviones después de que una explosión a bordo en enero expuso problemas continuos de seguridad y calidad.

Se espera que los familiares y sus abogados argumenten que Boeing violó un acuerdo de 2021 con los fiscales para reformar su programa de cumplimiento tras los accidentes, que causaron la muerte de 346 personas. Los fiscales federales acordaron pedir a un juez que retire un cargo penal contra Boeing siempre y cuando cumpliera con los términos del acuerdo durante un período de tres años.

Pero un panel se desprendió de un nuevo avión Boeing 737 MAX 9 durante un vuelo de Alaska Airlines el 5 de enero, justo dos días antes de que expirara el acuerdo de 2021. Funcionarios del Departamento de Justicia están considerando ese incidente como parte de una investigación más amplia para determinar si Boeing violó el acuerdo, conocido como acuerdo de procesamiento diferido, o DPA, según dos personas familiarizadas con el asunto informaron a Reuters.

“Lo que estamos diciendo al DOJ es que desechen el DPA”, dijo Nadia Milleron, cuya hija, Samya Stumo, falleció mientras viajaba a bordo del avión Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines que se estrelló en marzo de 2019. “Queremos que piensen: Esto es demasiado. Tiene que haber responsabilidad.”

Los miembros de la familia argumentan que se necesita un monitor independiente para garantizar el cumplimiento de Boeing con el acuerdo. El acuerdo de Boeing no tenía ese requisito, a diferencia de algunos acuerdos anteriores con otras compañías.

“Si hubiera un monitor externo, la situación de Alaska no habría ocurrido”, dijo Milleron.

Boeing y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios.

En enero de 2021, Boeing acordó pagar 2.500 millones de dólares para resolver una investigación penal sobre la conducta de la empresa en torno a los accidentes. El fabricante estadounidense acordó compensar a los familiares de las víctimas y reformar sus prácticas de cumplimiento como parte del acuerdo con los fiscales.

En una reunión anterior en abril con los abogados de los familiares, funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que estaban examinando circunstancias descritas en el acuerdo de 2021 que podrían poner a Boeing en incumplimiento del acuerdo, como la compañía cometiendo un delito grave o engañando a funcionarios estadounidenses, según una de las personas familiarizadas con el asunto.

El acuerdo da a los funcionarios de EE. UU. seis meses desde la expiración del acuerdo el 7 de enero para decidir si procesar a Boeing por un cargo de que la compañía conspiró para defraudar a la Administración Federal de Aviación o buscar otras alternativas para desestimar el caso.

Los funcionarios planean hacerlo dentro de ese marco de tiempo mientras continúan las investigaciones sobre la explosión en vuelo del 5 de enero, lo que podría guiar su decisión, según una de las personas. Las personas hablaron bajo condición de anonimato.

Se espera que los fiscales se basen en gran medida en los hallazgos de las investigaciones de la FAA, según una de las personas que informaron previamente a Reuters.

Por ejemplo, la FAA está investigando las afirmaciones de un ingeniero de Boeing de que la compañía desestimó preocupaciones de seguridad y calidad en la producción de los aviones 787 y 777 del fabricante de aviones. En una audiencia del Congreso de la semana pasada, el ingeniero testificó que Boeing lo dejó de lado cuando planteó preocupaciones. Reuters no ha verificado de forma independiente sus afirmaciones, las cuales Boeing ha disputado.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads.