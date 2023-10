Fallece Wanda Poltawska, de 101 años, quien forjó una amistad con un futuro Papa

Wanda Poltawska, una psiquiatra y autora polaca que después de la Segunda Guerra Mundial buscó ayuda espiritual para enfrentar los horrores que había experimentado en un campo de concentración nazi y se convirtió en amiga de por vida de su consejero, un sacerdote que un día sería el Papa Juan Pablo II, falleció el 24 de octubre en su hogar en Cracovia. Tenía 101 años.

La noticia de su muerte fue confirmada por su nieto, Chris Dadak.

La amistad del papa con la Dra. Poltawska (pronunciado pole-DUS-ka), una católica romana casada con cuatro hijas adultas, era en su mayoría desconocida hasta 2009, cuatro años después de la muerte de Juan Pablo, cuando ella reveló detalles en sus memorias.

Según escribió, intercambiaron cartas y visitas durante casi medio siglo, empezando en 1956 en Cracovia, Polonia, donde ella comenzó su práctica psiquiátrica y donde el futuro pontífice era un joven párroco dinámico llamado el padre Karol Wojtyla.

Fue en el confesionario donde se conocieron por primera vez. Allí, la Dra. Poltawska le contó al padre Wojtyla las cargas que había llevado durante años como víctima de experimentos médicos atroces realizados en ella y en otras mujeres en el campo de concentración de Ravensbrück, Alemania. Este intercambio llevó a más consultas y, con el tiempo, a un vínculo que se extendió desde Polonia hasta el Vaticano.

Su libro “Recuerdos de las Colinas Beskidy” incluía imágenes de su familia en excursiones de senderismo, esquí y campamentos con el padre Wojtyla en las montañas del sureste de Polonia, mucho antes de que comenzara su papado en 1978. Otras fotos mostraban a la familia con el papa en el Vaticano y en Castel Gandolfo, su retiro cerca de Roma.

Escrito en polaco en 570 páginas, el libro ofrecía reminiscencias sobre los viejos tiempos juntos: oraciones y discusiones religiosas alrededor de la fogata, villancicos cantados en Navidad, celebraciones de la Primera Comunión para las niñas y visitas regulares a la casa de los Poltawska en Cracovia, donde los niños lo llamaban “Tío Karol”.

Las memorias incluían fragmentos de las cartas que él dirigía a “Querida Dusia” y firmaba como “Br”, que significa “Hermano”. En una de ellas, fechada el 20 de octubre de 1978, unos días después de su elección como papa, expresó su alegría de que ella y su familia fueran a Roma para una visita privada con él.

Esa carta revelaba confidencias personales entrañables. Refiriéndose a su elección en un cónclave de cardenales, escribió: “Agradezco a Dios que me haya dado tanta calma”.

“En todo esto, pienso en ti”, escribió el papa, cuya madre, padre y hermano habían fallecido, dejándolo sin una familia cercana. “Siempre he creído que tú, en el campo de concentración, sufriste en parte por mí. Es sobre la base de esta creencia que he llegado a la idea de que tú podrías ser mi familia y tú una hermana para mí”.

La Dra. Poltawska se encontró con el papa en el Vaticano poco después, junto con su esposo, Andrzej Poltawska, un profesor de filosofía, y sus hijas. Aparentemente, la familia lo veía a menudo durante su papado de 26 años. Ella lo visitó en un hospital en Roma después de que fuera tiroteado por un aspirante a asesino en 1981, y fue uno de un grupo de personas que tuvieron permiso para visitar su lecho en las horas previas a su muerte en 2005.

Aunque nada en su libro sugería una cercanía más allá de una relación de hermano y hermana, algunos miembros de la iglesia reaccionaron con hostilidad ante su publicación. El cardenal José Saraiva Martins, prefecto emérito de la Congregación para las Causas de los Santos, que estaba considerando la canonización de Juan Pablo II, acusó a la Dra. Poltawska de retener correspondencia que podría retrasar la beatificación.

El cardenal Stanislaw Dziwisz de Cracovia, antiguo secretario privado de Juan Pablo II, acusó a la Dra. Poltawska de exagerar su relación con el papa. En una entrevista al periódico italiano La Stampa, afirmó que Juan Pablo tenía muchos viejos amigos de Polonia. “Ese era su secreto: hacer que todos los que le eran queridos sintieran que tenían una relación especial con él”, fue citado diciendo el cardenal.

La Dra. Poltawska era autora de libros que defendían los valores tradicionales de la familia y la doctrina católica que se oponía a la anticoncepción, el aborto y el sexo prematrimonial, y reiteró su apoyo a estas ideas en una entrevista con The National Catholic Register en su 100º cumpleaños en Cracovia.

Durante años, ella desestimó los esfuerzos por minimizar su amistad con el papa, así como las especulaciones sobre una relación romántica entre ellos. “¿Qué hay de malo en la amistad entre un sacerdote y una mujer?”, dijo una vez a The Associated Press. “¿Acaso un sacerdote no es un ser humano?”

El vínculo de Juan Pablo con la Dra. Poltawska se fortaleció en 1962, cuando, como obispo en Roma para el Segundo Concilio Vaticano, recibió una nota de su esposo diciendo que ella había descubierto que tenía cáncer intestinal y le habían dado 18 meses de vida. Él le pidió a un fraile estigmático, Padre Pío da Pietrelcina, que buscara intervención divina. Días después, sus médicos descubrieron que el tumor había desaparecido inexplicablemente, según informó el Vaticano.

En 2002, Juan Pablo canonizó a Padre Pío, citando la recuperación abrupta de la Dra. Poltawska como uno de los dos milagros necesarios para la santidad.

Wanda Wiktoria Wojtasik nació el 2 de noviembre de 1921 en Lublin, Polonia, hija de Adam y Anna (Chaber) Wojtasik. Su padre era un empleado de correos y su madre era ama de casa. Asistió a la Escuela de las Hermanas Ursulinas en Lublin y se convirtió en una Guía de Niñas, aprendiendo habilidades scout al aire libre como acampar y deberes ciudadanos hacia Dios, el país y la familia.

Tenía casi 18 años cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y comenzó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las escuelas cerraron y las organizaciones juveniles regimentadas, incluyendo Boy Scouts y Guías de Niñas, fueron prohibidas por los ocupantes nazis. Muchos jóvenes mayores fueron ejecutados como posibles líderes de resistencia.

Wanda se unió a la resistencia clandestina, transportando suministros médicos y mensajes. Capturada por la Gestapo en febrero de 1941, fue golpeada, torturada y encarcelada durante meses en el Castillo de Lublin, luego fue transportada en tren al campo de concentración de Ravensbrück, en el norte de Alemania.

Era un campo para mujeres y niños que trabajaban como esclavos en la producción de guerra para el fabricante alemán Siemens. De los 132.000 prisioneros de toda Europa que ingresaron a Ravensbrück durante la guerra, solo se encontraron con vida a 15.000 cuando el campamento fue liberado por los rusos en 1945. Hasta 92.000 murieron por enfermedad, hambre, agotamiento y ejecuciones sumarias, muchas en fusilamientos masivos. Otros fueron enviados a Auschwitz.

Algunas de las prisioneras fueron asesinadas en atroces experimentos pseudomédicos por médicos nazis. La Sra. Wojtasik fue sometida a estos experimentos en un estado de estupor por la morfina, supuestamente para probar los efectos de los medicamentos sulfamídicos. Mientras estaba inmovilizada en una mesa, le cortaron las piernas inferiores y las infectaron con bacterias virulentas. “Nuestras piernas se inflamaron, escarlata y enojadas; la mía estaba tan hinchada que el yeso se me clavaba en la carne”, recordó en sus memorias. “Cada vez que intentábamos mover nuestras piernas mutiladas, un fluido marrón amarillento y maloliente se filtraba debajo del yeso. Ya no tenían que agacharse para oler nuestras piernas”.

A medida que avanzaba la guerra y aumentaban los asesinatos en el campo, la Sra. Wojtasik se convirtió