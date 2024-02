Fallece a los 40 años Lee Hoyang, prolífico productor y compositor de K-Pop

Lee Hoyang, un prolífico productor y compositor de música pop surcoreana que era conocido profesionalmente como Shinsadong Tiger y que ayudó a crear algunos de los mayores éxitos del K-pop de la década de 2010, falleció en Seúl el viernes. Tenía 40 años.

Su agencia de representación confirmó su fallecimiento en un comunicado. No mencionó la causa de la muerte, pero dijo que se estaba celebrando un funeral privado en Seúl. La agencia, TR Entertainment, no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico. Un detective de la policía en Seúl también confirmó la muerte del Sr. Lee, pero no reveló más detalles.

El Sr. Lee fue a menudo acreditado por dar forma al estilo musical que definía al K-pop a principios de la década de 2010: pegajoso, alegre y repetitivo con un gancho fuerte. Produjo muchas canciones comercialmente exitosas a lo largo de la década, principalmente para artistas jóvenes femeninas. Entre los éxitos se encuentran “Roly-Poly” y “Bo Peep Bo Peep”, ambos de T-ara; “NoNoNo” de Apink; y “Bubble Pop!” de HyunA.

“Creó un estilo de K-pop emocionante, funky y basado en el ritmo que continúa siendo repetido una y otra vez”, dijo Do Heon Kim, crítico de música pop en Corea del Sur. “No hay lugar donde su influencia no se haya sentido.”

El Sr. Lee nació el 3 de junio de 1983 en Pohang, una ciudad en la costa sureste de Corea del Sur. Sin educación musical formal, se sumergió en la música desde la escuela secundaria, cuando tocaba en una banda y remezclaba canciones con sus amigos, dijo en una entrevista en 2011.

Debutó como compositor en 2004, cuando produjo una canción llamada “Man and Woman” para la banda de pop surcoreana the Jadu, dijo. La canción, que tenía un pulso de bossa nova brasileña, se lanzó en 2005.

La carrera del Sr. Lee tuvo un declive a finales de la década de 2010 a medida que su música empezó a ser cada vez más considerada como repetitiva y se enfrentó a acusaciones de plagio, que él negó, dijo el Sr. Kim. El compositor centró más energía en la producción y ayudó a formar los grupos de chicas EXID, que debutó en 2012, y Tri.be, que debutó en 2021.

Jin Yu Young contribuyó con el reportaje.