Explosiones sacuden Skadovsk, funcionario ucraniano confirma ataque a base rusa.

Explosiones fueron reportadas en la ciudad de Skadovsk en la región de Kherson en Ucrania el 9 de noviembre, con Petro Andriushchenko, asesor del alcalde de Mariupol, confirmando que había habido un “ataque” a una base militar rusa.

El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 9:20 a.m. hora local en la base rusa Lotos, dijo Andriushchenko en una publicación en su canal en la aplicación de mensajería Telegram.

Más temprano el 1 de noviembre, informes en línea insinuaron posibles ataques a bases rusas ubicadas en el Área de Arabat en la región de Kherson. En ese momento, las fuerzas de invasión rusas afirmaron haber interceptado con éxito misiles entrantes.

Las autoridades rusas suelen afirmar haber interceptado todos los drones y misiles entrantes, pero hay pruebas abundantes de que muchos de hecho alcanzan sus objetivos previstos.

Las explosiones en Skadovsk son lo último en una serie de incidentes, con explosiones reportadas previamente en la ciudad costera del Mar Negro el 17 de octubre. Este incidente anterior fue descrito como un “ataque en la ubicación del cuerpo de oficiales de los ocupantes en el sector privado”.

Skadovsk ha estado bajo ocupación rusa desde el 24 de febrero de 2022.

