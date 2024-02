Ex diputado Pashynskyi acusado de venta ilegal de propiedad estatal

El ex diputado ucraniano Serhiy Pashynskyi, junto con su socio comercial y otros cuatro sospechosos, han sido acusados de malversación y venta de 97,000 toneladas de productos petrolíferos confiscados por Ucrania y destinados a necesidades militares, anunciaron las autoridades ucranianas el 12 de febrero.

Esto resultó en pérdidas para el presupuesto estatal de casi UAH 1 mil millones ($26 millones). Los cinco sospechosos ahora enfrentan hasta 12 años de prisión.

Los cargos fueron anunciados por el servicio de seguridad SBU de Ucrania, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).

Fuentes de NV confirmaron que recientemente se registró la vivienda de Pashynskyi por parte de oficiales del SBU y NABU.

En 2014, los tribunales confiscaron 100,000 toneladas de combustible de empresas cercanas al oligarca ucraniano Serhiy Kurchenko. Se sospechaba que él había robado gasolina de la empresa estatal de petróleo y gas Naftogaz.

En 2015, con la ayuda del lobby político de Pashynskyi, estos productos petrolíferos se transfirieron para la venta a una empresa estatal especializada para llenar el presupuesto estatal, según el SBU. En ese momento, la empresa estaba dirigida por funcionarios controlados por el socio comercial de Pashynskyi. Los funcionarios de la empresa facilitaron la venta de los productos petrolíferos a precios significativamente reducidos a un grupo de empresas propiedad del socio comercial de Pashynskyi.

“Estos productos petrolíferos fueron luego vendidos en las estaciones de servicio de este grupo de empresas y otras estaciones de servicio de la red, y los ingresos se concentraron entre los beneficiarios del esquema”, dijo el SBU.

Para que pareciera que los productos petrolíferos confiscados se transfirieron a las necesidades del Ministerio de Defensa, la empresa estatal realizó las entregas relevantes en base comercial, por las cuales el ministerio pagó en su totalidad.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa solo recibió el 1.6% de estos productos petrolíferos.

“Al mismo tiempo, los acusados vendieron la misma gama de productos a su grupo de empresas a mitad de precio que a las Fuerzas Armadas”, agrega el mensaje.

“Según la investigación, el ex diputado proporcionó cobertura política para estas transacciones utilizando su influencia en empresas estatales, agencias judiciales y de aplicación de la ley involucradas en la confiscación de estos productos petrolíferos.”

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine