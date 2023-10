Estos 7 escalofriantes juegos de Apple Arcade ofrecen sorpresas de Halloween

Halloween está casi aquí, lo que hace que este fin de semana sea perfecto para jugar algunos juegos espeluznantes. Apple Arcade tiene una buena selección de ellos para ayudarte a disfrutar de la temporada aterradora.

Aquí están las mejores opciones en el servicio de juegos de Apple para encontrar fantasmas, duendes y goblins.

Juegos de Apple Arcade para Halloween

Encontrarás muchos juegos con casas embrujadas, vampiros chupasangre y zombies deambulantes en Apple Arcade. Estos pueden ser muy divertidos sin importar tu edad, especialmente en Halloween. Pero abordemos al elefante vampiro en la habitación: el servicio de juegos de Apple no alberga nada que un adulto consideraría un verdadero título de terror.

No busques algo como Resident Evil. Apple Arcade es demasiado familiar para ese tipo de juegos.

Los usuarios de Mac, iPad o iPhone que busquen juegos de terror reales deberían considerar alguno de los servicios de juegos en la nube. La versión de Xbox tiene The Evil Within y 7 Days to Die, por ejemplo.

Dicho esto, aquí tienes algunas sugerencias de Halloween para juegos de Apple Arcade con temas espeluznantes que no están tan empapados de sangre.

Stela es hermosamente oscuro

Stela es ideal para Halloween. Es un plataformas cinematográfico sobre una joven que presencia los últimos días de un misterioso mundo antiguo. El juego es deliberadamente oscuro y espeluznante, con música y visuales inquietantes.

Recuerda a Inside. La similitud resultó en algunas críticas negativas, pero es una ventaja para los suscriptores de Apple Arcade que son fanáticos de ese juego igualmente oscuro.

Stela está disponible en la sección de Apple Arcade de la App Store.

Lucha contra zombies en Survival Z

¿Qué sería de Halloween sin zombies? Survival Z te desafía a acabar con oleadas de muertos vivientes que deambulan. Depende de ti destruir los zombies con una variedad de armas y trampas.

Realmente disfruté jugando a esto. Es una mezcla de acción y estrategia, pero se enfoca más en la acción. No es un RPG tradicional, pero puedes mejorar tu personaje con nuevas habilidades, armas y armaduras, y debes enfrentarte a una amplia variedad de tipos de zombies con habilidades propias.

Survival Z está disponible para los suscriptores de Apple Arcade en la App Store.

Creaks ofrece un mundo espeluznante lleno de acertijos

Creaks comienza con ruidos extraños detrás de las paredes. Pronto, te enfrentas a personas avícolas y monstruosos muebles letales. El juego es una aventura de rompecabezas con visuales pintados a mano y música original inquietante.

Obtuvo 4.7 de 5 estrellas. Un crítico dijo: “Los acertijos son fabulosos. Son increíblemente ingeniosos, no sé cómo la gente se le ocurre esta cosas”.

Descarga Creaks de Amanita Design ahora desde la sección de Apple Arcade en la App Store.

Castlevania: Grimoire of Souls para una diversión de caza de monstruos

Los vampiros son otro clásico de Halloween, y el último de una larga línea de juegos de caza de vampiros/monstruos es Castlevania: Grimoire of Souls. Es un juego de acción de desplazamiento lateral que conserva el aspecto clásico de las versiones anteriores.

No es el lugar para una revisión completa, pero sus raíces como juego de pago son claras, para bien o para mal. Lo disfruté, pero los jugadores deben estar dispuestos a dedicar tiempo para ganar los diferentes tipos de tokens necesarios para obtener el equipamiento para combatir a los monstruos más difíciles. Para algunos, eso se sentirá como una tarea repetitiva. Para otros, es divertido.

Los suscriptores de Apple Arcade pueden encontrar Castlevania: Grimoire of Souls en la App Store.

Inmost es genuinamente aterrador

Tal vez no lo esperarías de un juego con el aspecto pixelado de Inmost, pero podría ser el título más espeluznante de esta lista. Es difícil de describir, así que dejaré que el desarrollador diga que es “un rompecabezas de plataformas atmosférico y basado en la historia, que sigue a tres personajes jugables dentro de una oscura e interconectada historia”.

Halloween se ha centrado tanto en los dulces y los disfraces sexys de enfermera que en su mayoría hemos olvidado que originalmente se trataba de la muerte. Inmost también trata sobre la muerte. Muerte traumática. Eso lo convierte posiblemente en la aplicación más aterradora de Apple Arcade.

Si lo que estás buscando en esta temporada es asustarte, prueba Inmost ahora.

Conoce a los muchos fantasmas de Cozy Grove

Si te encuentras con un fantasma en Halloween, no tienes que huir. En Cozy Grove de Apple Arcade, el objetivo es ayudar a los espíritus que encuentres.

Tiene paisajes dibujados a mano y personajes adorables, y a muchos jugadores les resulta relajante.

Tú también puedes convertirte en un Scout de espíritus en Cozy Grove en la App Store.

Sneaky Sasquatch es un regalo de Halloween

Sneaky Sasquatch es el Ted Lasso de Apple Arcade. Es un juego alegre que se mantiene en lo más alto de las listas porque a mucha gente le gusta, tiene una calificación de 4.9 de 5 por parte de los jugadores.

Bigfoot es un criptido y un clásico disfraz de Halloween, y disfrazarse con un disfraz digital es una forma divertida de celebrar las vacaciones. Este juego no es para nada espeluznante, lo cual es genial si eso no es lo tuyo.

Si esto suena divertido, descarga Sneaky Sasquatch hoy mismo.

Todo parte de Apple Arcade

Apple Arcade cuesta $6.99 al mes, y no tiene tarifas ocultas porque el servicio prohíbe las compras dentro de la aplicación, las cajas de botín y los anuncios.

Viene con más de 200 juegos en una amplia variedad de géneros, desde juegos casuales simples hasta RPGs profundos. Todos estos están disponibles en iPhone y iPad, y la mayoría también se pueden jugar en Mac y Apple TV.