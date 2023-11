Charles T. Munger, Mucho más que el No. 2 de Warren Buffett, fallece a los 99 años.

Texto original

Charles T. Munger, who quit a well-established law career to be Warren E. Buffett’s partner and maxim-spouting alter-ego as they transformed a foundering New England textile company into the spectacularly successful investment firm Berkshire Hathaway, died on Tuesday in Santa Barbara, Calif. He was 99. His death, at a hospital, was announced by Berkshire Hathaway. He had a home in Los Angeles.

Although overshadowed by Mr. Buffett, who relished the spotlight, Mr. Munger, a billionaire in his own right — Forbes listed his fortune as $2.6 billion this year — had far more influence at Berkshire than his title of vice chairman suggested. Mr. Buffett has described him as the originator of Berkshire Hathaway’s investing approach. “The blueprint he gave me was simple: Forget what you know about buying fair businesses at wonderful prices; instead, buy wonderful businesses at fair prices,” Mr. Buffett once wrote in an annual report. That investing strategy was a revelation for Mr. Buffett, who had made his name in the 1950s buying troubled companies at deep discounts. (He called them “cigar butts,” because investing in them, he said, was like “picking up a discarded cigar butt that had one puff remaining in it.”) Mr. Munger counseled Mr. Buffett that if he wanted to build a large, sustainable company that would outperform other investors, he should buy solid brand-name companies. “He was the architect and I was the general contractor,” Mr. Buffett said of their relationship.

The partnership, spanning more than 50 years, produced one of the most successful and largest conglomerates in history. Among other properties, Berkshire, which is based in Omaha, owns the insurance giant Geico and the Burlington Northern Santa Fe railroad company and holds stakes in Coca-Cola, American Express, IBM, Wells Fargo and other corporate heavyweights. By 2022 it had about 372,000 employees.

Mr. Munger, an erudite man who sprinkled his conversations with references to Cicero, Albert Einstein, Mark Twain and Confucius, was widely known for his witty common-sense maxims, so much so that they were called Mungerisms and collected in books, including “Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger” (2005). “Envy is a really stupid sin,” goes one, “because it’s the only one you could never possibly have any fun at.” Another: “The ethos of not fooling yourself is one of the best you could possibly have. It’s powerful because it’s so rare.”

In Spanish:

Texto traducido

Charles T. Munger, quien abandonó una exitosa carrera en leyes para ser socio de Warren E. Buffett y alter ego en la transformación de una empresa textil en Nueva Inglaterra de fracaso a la exitosa firma de inversiones Berkshire Hathaway, falleció el martes en Santa Bárbara, California. Tenía 99 años. Su muerte, en un hospital, fue anunciada por Berkshire Hathaway. Tenía una casa en Los Ángeles.

Aunque oscurecido por el Sr. Buffett, quien disfrutaba de los reflectores, el Sr. Munger, un multimillonario por derecho propio, Forbes listó su fortuna este año en $2.6 mil millones, tuvo mucho más influencia en Berkshire de lo que su título de vicepresidente sugería. El Sr. Buffett lo ha descrito como el originador del enfoque de inversión de Berkshire Hathaway. “El plan que me dio era simple: Olvídate de lo que sabes sobre comprar negocios justos a precios maravillosos; en su lugar, compra negocios maravillosos a precios justos”, escribió el Sr. Buffett una vez en un informe anual. Esa estrategia de inversión fue una revelación para el Sr. Buffett, quien se había hecho un nombre en la década de 1950 comprando empresas en problemas con grandes descuentos. (Les llamó “colillas de cigarro”, porque invertir en ellas, dijo, era como “recoger una colilla de cigarro desechada que tenía una bocanada restante en ella”.) El Sr. Munger aconsejó al Sr. Buffett que si quería construir una empresa grande y sostenible que superara a otros inversionistas, debía comprar sólidas empresas de marca. “Él era el arquitecto y yo era el contratista general”, dijo el Sr. Buffett sobre su relación.

La asociación, que se extendió por más de 50 años, produjo uno de los conglomerados más exitosos y grandes de la historia. Entre otras propiedades, Berkshire, con sede en Omaha, es propietaria de la compañía de seguros Geico y de la compañía ferroviaria Burlington Northern Santa Fe y posee participaciones en Coca-Cola, American Express, IBM, Wells Fargo y otros pesos pesados corporativos. Para 2022 tenía alrededor de 372,000 empleados.

El Sr. Munger, un erudito que salpicó sus conversaciones con referencias a Cicerón, Albert Einstein, Mark Twain y Confucio, fue ampliamente conocido por sus ingeniosos máximas de sentido común, tanto es así que se denominaron Mungerismos y se recopilaron en libros, incluido “Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger” (2005). “La envidia es un pecado realmente estúpido”, dice una, “porque es el único en el que nunca podrías divertirte”. Otro: “El ethos de no engañarte a ti mismo es uno de los mejores que podrías tener. Es poderoso porque es tan raro.”

Mr. Buffett y el Sr. Munger hablaban por teléfono prácticamente todos los días, Mr. Buffett desde su oficina en Omaha (su ciudad natal mutua) y Mr. Munger desde Los Ángeles. “Nunca hemos tenido una discusión”, dijo el Sr. Buffett. Repitiendo una de las líneas favoritas del Sr. Munger, el Sr. Buffett dijo que cuando diferían, el Sr. Munger decía: “Warren, piénsalo y estarás de acuerdo conmigo porque eres inteligente y tengo razón”. El Sr. Buffett y el Sr. Munger fueron rostros de la reunión anual de Berkshire en Omaha, lo que se conoció como el Woodstock del capitalismo. Hablaban delante de decenas de miles de atentos accionistas de Berkshire, respondiendo preguntas durante hasta seis horas y dispensando su sabiduría de inversión.

“El problema de hacer todos estos pronunciamientos es que gradualmente la gente comienza a pensar que sabe algo”, dijo el Sr. Munger a la audiencia en 2015. “Es mucho mejor pensar que eres ignorante”. Agregó, “Si la gente no se equivocara tan a menudo, no seríamos tan ricos”. Muchos de esos oyentes se habían vuelto muy ricos invirtiendo con el Sr. Buffett y el Sr. Munger. Una inversión de $ 1,000 en Berkshire hecha en 1964 vale hoy más de $ 10 millones.

El Sr. Munger fue a menudo visto como el árbitro moral de Berkshire Hathaway, asesorando al Sr. Buffett en cuestiones de personal además de las inversiones. Su política de contratación: “Confianza primero, capacidad segundo”.

El hijo de un abogado

Charles Thomas Munger nació en Omaha el 1 de enero de 1924, hijo de Alfred Case Munger, un abogado, y Florence (Russell) Munger. De niño trabajó los sábados en una tienda de comestibles que entonces era propiedad del abuelo del Sr. Buffett. (El Sr. Buffett trabajó allí por un tiempo, pero los dos no se conocieron hasta mucho después). A los 17 años, Charles fue a la Universidad de Míchigan para especializarse en matemáticas, pero en su segundo año, después del ataque a Pearl Harbor, se alistó en el Cuerpo Aéreo del Ejército.

Ascendido a segundo teniente, fue enviado al Instituto de Tecnología de California en Pasadena para entrenarse como meteorólogo. En Pasadena conoció a Nancy Huggins, hija de un propietario local de una tienda de zapatos, y ambos se casaron, él a los 21 años y ella a los 19. Luego tendrían tres hijos. Pronto fue asignado a Nome, Alaska, donde desarrolló un talento que le serviría bien.

“Jugar al póker en el ejército y como joven abogado perfeccionó mis habilidades empresariales”, le dijo el Sr. Munger a Janet Lowe en su libro de 2000 “¡Maldición! Tras bastidores con el multimillonario Charlie Munger de Berkshire Hathaway”.

“Lo que tienes que aprender es retirarte temprano cuando las probabilidades están en tu contra”, dijo. “O si tienes una gran ventaja, apóyalo mucho, porque no tienes una gran ventaja a menudo, así que apodérala cuando lo haga”. Incluso antes de ser dado de baja del ejército en 1946, el Sr. Munger, quien una vez dijo que tenía un cinturón negro en chutzpah, se postuló para la Facultad de Derecho de Harvard, de la cual su padre se había graduado, a pesar de tener hábitos de trabajo desultorios y sin un título de pregrado. Fue aceptado solo después de la intervención de un compañero nebraska, Roscoe Pound, un decano jubilado de la escuela y un amigo de la familia.

Graduado con honores, el Sr. Munger regresó a California y comenzó a ejercer la abogacía. Eventualmente se independizó fundando el bufete de abogados Munger, Tolles y Olson. Pero su vida había comenzado a desmoronarse: él y su esposa se divorciaron; su único hijo, Teddy, murió de leucemia a los 9 años; y sufrió reveses financieros.

Con el Sr. Munger prácticamente quebrado, su hija Molly se quejó con él sobre su desvencijado Pontiac amarillo. “Papá, este coche es simplemente horrendo, es un desastre”, dijo. “¿Por qué lo conduces?” Según lo relató la biografía de la Sra. Lowe, él respondió: “Para desanimar a los cazafortunas”.

Buscando reconstruirse y aprovechando sus habilidades matemáticas ( “Siempre tomé cursos de matemáticas porque podía obtener una ‘A’ sin hacer ningún trabajo”, dijo), comenzó a invertir por su cuenta, en acciones, empresas y bienes raíces. “Pronto se me ocurrió que preferiría ser uno de los clientes ricos e interesantes en lugar de ser su abogado”, dijo.

Sus inversiones generaron su primer millón de dólares. El Sr. Munger se casó con Nancy Barry Borthwick en 1956 y conoció al Sr. Buffett por casualidad tres años después. El Sr. Munger había volado de regreso a Omaha para organizar los asuntos de su padre recién fallecido cuando fue invitado a almorzar en el Omaha Club local. Allí fue presentado al Sr. Buffett por un amigo mutuo.

Más tarde esa semana, el Sr. Munger asistió a una cena a la que también había sido invitado el Sr. Buffett. Se llevaron bien y pasaron la noche hablando. El Sr. Buffett recordó después: “Se desternillaba en el suelo riéndose de sus propias bromas, y pensé, ‘Ese es mi tipo de persona’. Yo hago lo mismo”.

Días después, ellos y sus esposas fueron a almorzar en el Johnny’s Cafe. Citada en “La bola de nieve”, biografía de 2008 de Alice Schroeder de Mr. Buffett, Nancy Munger le preguntó en un momento: “¿Por qué le prestas tanta atención?”. El Sr. Munger respondió: “No lo entiendes. Esa no es una persona común”.

Un apasionado de enriquecerse’

Pronto se encontraron al teléfono casi todos los días hablar sobre estrategias de inversión. “Obviamente Warren tenía un mejor modelo de negocio que yo”, dijo el Sr. Munger, refiriéndose a su facturación por hora por sus servicios legales. “Seguía señalándome que tenía una forma insensata de ganarse la vida, y que la suya era mejor y que yo debería hacer lo que él estaba haciendo”.

El Sr. Munger quedó convencido. “Al igual que Warren, tenía una considerable pasión por enriquecerme”, fue citado el Sr. Munger en el libro de Roger Lowenstein “Buffett: The Making of an American Capitalist? (1995). “No porque quisiera Ferraris, quería la independencia. Desesperadamente lo quería. Creía que era indigno tener que enviar facturas a otras personas”.

El Sr. Munger comenzó a invertir junto con el Sr. Buffett, en empresas como Westco Financial y See’s Candies, antes de unirse oficialmente a él como vicepresidente. Durante el primer año, dijo, “mantuve un dedito en el … “