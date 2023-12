‘Esto es lo que realmente está sucediendo en esa famosa foto del espejo del iPhone con ‘falla en la matrix’ viral’

Si has pasado algún tiempo en las redes sociales en los últimos días, probablemente has visto esta imagen viral. Fue publicada por primera vez en Instagram por la comediante Tessa Coates, quien se encuentra en una tienda de novias frente a dos espejos. En la imagen, Coates aparentemente está sosteniendo tres poses diferentes al mismo tiempo.

Aunque Coates sugirió que esto es un “fallo en la matriz”, la situación real no es tan emocionante.

En la imagen, puedes ver que las manos de Coates están a los lados en un espejo y cruzadas sobre su estómago en otro. En primer plano, una mano está cruzada y la otra está a los costados.

Ha habido mucha especulación sobre cómo sucedió esto. Algunas personas afirman que es una particularidad de la fotografía computacional, mientras que otros dicen que es un fallo de las Live Photos. Otros dicen que no es más que un intento velado (ja) de volverse viral y la imagen es falsa. Bueno, ahora tenemos una respuesta a esta saga. Con suerte.

Faruk del excelente canal de YouTube iPhonedo publicó una explicación en Threads el viernes por la noche. Faruk examinó los metadatos de la imagen y descubrió que fue tomada, probablemente por error, con la función panorámica del iPhone 12 de Coates.

En su publicación original de Instagram, Coates dice que esta es una “foto real, no photoshopeada, no una panorámica, no una Live Photo”. Coates tiene razón en que técnicamente no es una imagen panorámica, pero aún así fue tomada con la configuración del modo panorámico en su iPhone 12.

Esta es la explicación de Faruk:

Para un ojo normal, esto puede parecer bastante normal, pero para mí esta resolución no está bien porque no es la resolución en la que el iPhone 12 toma una foto. La cámara principal del iPhone 12 toma una foto con 4516 por 3874, pero su foto es 3028 por 3948. Lo cual no es posible a menos que estés tomando una foto en el modo panorámico.

Lo que sucedió es que sus brazos estaban a los costados y ella estaba moviendo un brazo. Tal vez levantó el brazo derecho primero y luego el izquierdo más tarde. Mientras tanto, la cámara estaba en modo panorámico y los unió todos juntos.

La clave aquí es que la imagen no salió lo suficientemente ancha como para ser designada como una panorámica por iOS. Es por eso que no hay un ícono en la imagen para indicar que es una panorámica. Básicamente, fue una panorámica fallida por quien tomó la foto para Coates.

Echa un vistazo al video completo de Faruk en Threads.

Sigue a Chance: Threads, Twitter, Instagram y Mastodon.

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.