Este ETF de Vanguard acaba de alcanzar un máximo histórico mientras sigue superando al S&P 500 y al Nasdaq Composite en los últimos 5 años.

Los inversores a menudo asumen el desafío de elegir acciones individuales para superar el mercado o simplemente invertir de una manera que se ajuste a su tolerancia al riesgo y ayude a alcanzar sus metas financieras. Pero encontrar un fondo cotizado en bolsa (ETF) de calidad y bajo costo que logre la diversificación y pueda superar al mercado es un sueño hecho realidad para los inversores pasivos.

Si hubieras invertido en el S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) hace cinco años, habrías duplicado tu dinero. El Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) obtuvo un rendimiento aún mejor. Pero el Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT: MGK) se lleva la palma con un rendimiento total del 138% en los últimos cinco años.

Aquí está por qué este ETF tiene lo necesario para seguir superando a los principales índices.

Un fondo repleto de acciones líderes de crecimiento

Si estás familiarizado con los ETFs, probablemente hayas oído hablar del Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), que refleja el rendimiento del S&P 500. También está el Vanguard Mega Cap ETF (NYSEMKT: MGC), que tiene alrededor de 300 posiciones menos que el Vanguard S&P 500 ETF y se concentra en las empresas más grandes de EE. UU. por capitalización de mercado.

Luego está el Vanguard Mega Cap Growth ETF, que solo tiene 79 posiciones y se enfoca en las empresas más grandes y de mayor crecimiento. Esta estrategia hace que el fondo sea extremadamente desequilibrado. Del total del fondo, el 81% está asignado en los sectores de tecnología, comunicaciones y discrecionalidad del consumidor, una concentración incluso mayor que la del Nasdaq Composite.

Sector

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Nasdaq Composite

Vanguard S&P 500 ETF

Tecnología y Comunicaciones

59.4%

41.2%

63.2%

38.3%

Discrecionalidad del Consumidor

21.6%

14.1%

14.1%

10.3%

Industriales

7%

10%

4.3%

8.8%

Salud

6.9%

12.2%

6.9%

12.3%

Finanzas

1.7%

10.1%

4%

13.1%

Materiales Básicos

1.5%

1.2%

1.1%

2.4%

Inmobiliario

1%

1%

0.9%

2.2%

Energía

0.60%

3.9%

0.7%

4.1%

Artículos de Consumo

0.30%

4.8%

4%

6.2%

Utilidades

0%

1.5%

0.9%

2.3%

Fuentes de información: Vanguard, Fidelity.

Debido a su estructura, este fondo básicamente ganará o perderá basado en unos pocos sectores y empresas.

Dominación mega

Para que el Vanguard Mega Cap Growth ETF siga superando al S&P 500 y al Nasdaq Composite, las grandes tecnológicas tienen que seguir superando al mercado. Y para que esto ocurra, las grandes tecnológicas deben hacer crecer sus ganancias a un ritmo más rápido que el mercado y disfrutar de una valuación premium en comparación con el mercado. Se necesitan tanto fundamentos sólidos como optimismo del inversor para ser un sector que supere al mercado.

La Vanguard Mega Cap Growth ETF va un paso más allá al apostar por las grandes tecnológicas, no solo la tecnología, para producir ganancias excepcionales. En los últimos años, especialmente en los últimos 18 meses aproximadamente, las empresas más grandes han crecido a niveles que antes se consideraban imposibles.

Apple está a punto de alcanzar una capitalización de mercado de 3 billones de dólares para unirse a Microsoft en ese exclusivo club. Nvidia y Alphabet valen ambos más de 2 billones de dólares, con Amazon cerca de 1.9 billones. La capitalización de mercado combinada de las “Siete Magníficas” es de 14.2 billones de dólares. Para ponerlo en contexto, la capitalización de mercado de todo el S&P 500 hace solo 11 años era de 14 billones de dólares.

Dado el ritmo de creación de valor por parte de las grandes tecnológicas, puede parecer que en algún momento inevitablemente habrá una desaceleración. Pero las grandes tecnológicas ya han sufrido desaceleraciones, varias de hecho durante su ascenso vertiginoso. El Vanguard Mega Cap Growth ETF cayó más de un 22% entre el 1 de octubre de 2018 y Nochebuena de 2018, principalmente por tensiones en la guerra comercial entre EE. UU. y China. Más recientemente, perdió más de un tercio de su valor en 2022.

Es probable que el crecimiento de megacap siga siendo volátil en los años y décadas venideros porque las valuaciones de estas empresas se basan en gran medida en el crecimiento de las ganancias futuras en lugar de en las ganancias pasadas.

El potencial de crecimiento de este ETF

La pregunta más importante que los inversores de crecimiento deben hacerse es si las grandes tecnológicas podrán monetizar la inteligencia artificial (IA) o si la IA será un disruptor neto de las grandes tecnológicas y llevará a que empresas más pequeñas desplacen a las empresas más grandes actuales con el tiempo.

La historia del sector tecnológico está plagada de empresas innovadoras más pequeñas que ganan cuota de mercado e incluso llevan a la bancarrota a empresas incumbentes. ¿Por qué la IA, la próxima evolución de la tecnología, debería ser diferente? Pero en general, creo que las tecnológicas de gran capitalización están muy bien posicionadas para monetizar la IA, probablemente mejor que las empresas más pequeñas. Usaremos a Microsoft como ejemplo, ya que actualmente es la empresa más valiosa del mundo.

Microsoft ha hecho un excelente trabajo utilizando la IA como una actualización para soluciones heredadas. El asistente de IA generativa de Microsoft, llamado Copilot, está disponible para la suite tradicional de aplicaciones de Windows, así como para otros productos. Microsoft también ha integrado la IA para mejorar su negocio de infraestructura en la nube a través de Azure OpenAI. GitHub AI es otro ejemplo de tomar una plataforma existente y utilizar la IA para acelerar el crecimiento.

Añade a esto los márgenes altos de Microsoft, la generación masiva de flujo de efectivo libre, la posición de efectivo existente y el balance general sólido, y la empresa tiene aún más ventajas para realizar adquisiciones estratégicas o resistir una desaceleración. El modelo de negocio diversificado de Microsoft abarca tantos puntos de contacto orientados al consumidor como empresariales que es difícil imaginar que no se beneficiará netamente de la IA.

El efecto bola de nieve

Por solo una tarifa anual del 0.07% — o 70 centavos por cada $1,000 invertidos — el Vanguard Mega Cap Growth ETF es una de las formas más simples y menos costosas de invertir en las empresas de mayor crecimiento. En esencia, es una apuesta a que las grandes empresas se harán aún más grandes gracias a sus ventajas.

El tamaño juega un papel más importante en el crecimiento de megacap que en otros sectores. En otros sectores, como el de productos de consumo, por ejemplo, una empresa como Coca-Cola puede comprar otra marca de bebidas, pero eso simplemente añade otra fuente de ingresos. En el caso de Microsoft, hay un efecto bola de nieve con inversiones de capital que pueden beneficiar múltiples aspectos del negocio.

Los inversores que creen que las tecnológicas de gran capitalización están bien posicionadas para monetizar la IA deberían considerar este fondo de Vanguard como una inversión fundamental que vale la pena comprar y agregar con el tiempo.

