Estados Unidos se mantiene firme en su posición sobre Israel a medida que se intensifica la crisis en Gaza.

La administración de Biden no mostró signos el viernes de estar preparada para adoptar una postura más firme con respecto a la operación militar de Israel contra Hamas, a pesar de que las condiciones desesperadas en Gaza empeoran, con el aumento de muertes civiles y advertencias de escasez de agua, alimentos y medicinas por parte de grupos de ayuda.

Los funcionarios de Biden dicen que Israel debe hacer más para limitar las bajas civiles y permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Pero eso deja a la posición de Estados Unidos lejos de la de muchos países árabes, que exigen un alto el fuego inmediato y culpan a Israel por lo que llaman una respuesta profundamente desproporcionada a los ataques de Hamas del 7 de octubre.

Durante una visita a Washington el viernes, ministros de Arabia Saudita y otros países árabes dijeron en una conferencia de prensa que la ofensiva israelí debe detenerse, con el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, acusando a Israel de cometer una “masacre”.

En Nueva York el viernes, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad redactada por los Emiratos Árabes Unidos que pedía un alto el fuego humanitario, una posición solitaria en contra de 13 votos a favor.

Baixo presión crecente tanto en casa como en el extranjero, la administración de Biden ha estado tratando de persuadir a Israel a hacer más para proteger a los civiles palestinos. Pero no ha amenazado públicamente a Israel con consecuencias específicas si no lo hace. Los funcionarios de la Casa Blanca rechazan hablar de recortar o condicionar la ayuda militar a Israel y dicen que no han dado a Israel una fecha límite para finalizar su ofensiva en Gaza.

El jueves, el secretario de Estado Antony J. Blinken indicó que Estados Unidos seguía insatisfecho con las muertes de civiles y las condiciones humanitarias en Gaza alrededor de una semana después de que nuevos enfrentamientos rompieran una pausa para permitir la liberación de rehenes de Hamas y prisioneros de Israel.

Durante una conferencia de prensa en Washington, el Sr. Blinken dijo que “sigue habiendo una brecha” entre la “intención declarada de proteger a los civiles” de Israel y “los resultados reales que estamos viendo en el terreno”.

Durante una visita a Tel Aviv la semana pasada, el Sr. Blinken dijo que le dijo al primer ministro Benjamin Netanyahu y otros líderes israelíes que debían designar áreas seguras para civiles, evitar el desplazamiento adicional de los gazatíes y evitar daños a la infraestructura crítica como las centrales eléctricas. El secretario de Defensa Lloyd J. Austin III y la vicepresidenta Kamala Harris también han instado a Israel a conducir sus operaciones con más cuidado.