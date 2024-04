Estados Unidos investigando unidad militar israelí por posibles violaciones a los derechos humanos

Estados Unidos investiga unidad militar israelí por posibles violaciones de derechos humanos – CBS News

El gobierno de Estados Unidos está investigando al Batallón Netsvah Yehuda de Israel, compuesto por soldados ultraortodoxos, por acusaciones de violaciones de derechos humanos en Cisjordania, territorio ocupado por Israel. Debora Patta tiene los detalles.

