Ese Apple Watch de microLED que todos queríamos definitivamente no va a suceder, por lo que parece.

Cuando debutó el Apple Watch Ultra 2 el año pasado, no causó mucha emoción. Casi nada había cambiado en la última versión del mejor Apple Watch. ¡Pero a nosotros no nos importó! Había rumores sobre un Apple Watch Ultra de 3ra generación, que sugiere que el reloj inteligente vendrá con una pantalla MicroLED. Eso sería una gran mejora, así que no nos importaba esperar. Sin embargo, más recientemente, parece que el Apple Watch MicroLED ha sido cancelado.

El analista de pantallas Ross Young fue el primero en insinuar esto. Informó que uno de los principales proveedores de pantallas de Apple canceló un misterioso “Proyecto W” de uno de sus “clientes estratégicos”. Aunque no confirmado, este “Proyecto W” se cree que es el nombre en clave para el Apple Watch Ultra con MicroLED. Y ahora parece que tenemos la confirmación de que este reloj no llegará, gracias a un nuevo informe de Mark Gurman.

Según el informe de Gurman, personas informadas han “aliviado un esfuerzo interno para crear pantallas con tecnología MicroLED” para relojes inteligentes. Continuó, “Por ahora, Apple cree que OLED es la mejor solución actual para su reloj inteligente. Pero aún está considerando el microLED para otros proyectos a futuro.”

NUEVO: Apple ha cancelado su plan de pantallas internas para el Apple Watch, pero aún está interesado en el microLED para otros productos futuros. Sin embargo, está eliminando varios puestos de trabajo en su organización de pantallas. https://t.co/jhKGQXoDe322 de marzo de 2024

Esto es una mala noticia para aquellos que esperaban el nuevo Apple Watch con MicroLED. ¿Por qué nos importa? Estas pantallas prometen un menor consumo de energía, una reproducción de color más precisa y la posibilidad de hacer más delgados nuestros dispositivos. Hubieran sido una gran mejora para el reloj inteligente de Apple. Pero parece que la complejidad y el costo han demostrado ser demasiado altos, incluso para Apple.

Despídete del Apple Watch MicroLED

Con dos proveedores importantes fuera de escena y la producción interna de Apple en pausa, realmente es el fin del camino para el Apple Watch MicroLED. Por ahora, parece que las pantallas OLED están aquí para quedarse, manteniendo su reinado como la tecnología de visualización preferida para los esfuerzos de reloj inteligente de Apple.

¡Pero no dejes que esto disminuya tus esperanzas! Como dijo Gurman, Apple todavía está considerando el microLED para proyectos futuros. Eso significa que podríamos ver esta tecnología de visualización llegar al iPhone o MacBook, una vez que Apple resuelva la producción. Y quién sabe, tal vez Apple revise el Apple Watch MicroLED más adelante.

