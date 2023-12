Episodio 5 de Legacy of Monsters: resumen, referencias y especulaciones.

Monarch: Legacy of Monsters episodio cinco se centra en la historia de fondo de Cate Randa, desde cuando sobrevivió a la batalla entre Godzilla y dos kaijus que destruyeron gran parte de San Francisco. ¡Además, una traición! Sigue leyendo para obtener spoilers sobre el último episodio, además de algunas especulaciones sobre el futuro del programa.

Recapitulación del episodio 5 de Monarch: Legacy of Monsters y cosas que podrías haber pasado por alto

Monarch es la nueva serie de Apple TV+ ambientada en el MonsterVerse que contiene a Godzilla y otros kaijus clásicos. Se estrenó a mediados de noviembre y analicé los primeros dos episodios, seguidos del episodio tres y luego el episodio cuatro. Todos están disponibles para ver. Les seguirá un nuevo episodio cada viernes hasta el 12 de enero.

La organización Monarch se volvió malvada

No entenderás este programa en absoluto si piensas que los kaijus son los villanos. No lo son: la verdadera adversaria es la organización Monarch. No hay otra explicación para cómo comenzó este episodio. Al final del episodio cuatro, Cate Randa (interpretada por Anna Sawai), su medio hermano Kentaro Randa (Ren Watabe), May Olowe-Hewitt (Kiersey Clemons) y el Coronel Lee Shaw (Kurt Russell) fueron capturados por Monarch. Continuamos desde allí, con cada miembro del grupo en un aislamiento tan largo que las condiciones raya en la tortura. Mientras tanto, Natalia Verdugo (Mirelly Taylor), subdirectora de Monarch, los observa en silencio, esperando verlos colapsar. Esas son verdaderas maldades de supervillano.

Los Randas y May están siendo presionados para ver si revelarán algún secreto que hayan aprendido de los documentos de Monarch que encontraron en el episodio dos. Verdugo no puede acceder a los archivos reales porque el grupo los arrojó al Pacífico en el episodio tres para evitar que Monarch los recuperara. Dicho esto, la organización secreta no es totalmente malvada. May recibe tratamiento médico después de casi morir de exposición en el episodio anterior huyendo por la tundra de Alaska del Titán Frost Vark. Y también tiene una conversación interesante con la agente de Monarch, Duvall (Elisa Lasowski), quien sugiere que May podría considerar cambiar de bando. Cate, Kentaro y May (pero no Shaw) son liberados y se les dan boletos de avión de vuelta a Japón. Pero no se dejan disuadir por las amenazas de Monarch y se dirigen a San Francisco para continuar la búsqueda de Hiroshi Randa (Takehiro Hira), el padre desaparecido de Cate y Kentaro y el MacGuffin de la serie de Apple TV+.

Dejé mis enormes montones de escombros en San Francisco

Gran parte de la emoción en el episodio cinco proviene de moverse furtivamente por la ruina de San Francisco y esquivar al Ejército.

Monarch: Legacy of Monsters, episodio cinco, es esencialmente la historia de fondo de Cate Randa. Finalmente, obtenemos más información sobre lo que le sucedió en el Día G, el día en que Godzilla niveló San Francisco mientras luchaba contra otros dos kaijus. En las películas de Godzilla, sabemos lo que siempre viene después de la enorme batalla en la que una ciudad es aniquilada: los créditos finales. En Monarch, vemos el verdadero impacto: una ciudad devastada y cientos de miles, si no millones, de personas desplazadas. Y Cate estaba en medio de todo cuando sucedió lo peor.

Cate, Kentaro y May se dirigen al corazón de la ciudad para llegar a la antigua oficina de Hiroshi Randa con la esperanza de encontrar una pista que los lleve a su ubicación actual. Para llegar allí, tienen que atravesar edificios destrozados y tropas del ejército patrullando para evitar el saqueo. También muchos gatos. Muchos gatos. Esto hace entrar en pánico a Cate, y una serie de flashbacks.

Cate Randa nos lleva en una montaña rusa emocional

¿No son adorables Cate y Dani?

En el episodio uno, vimos que Cate fue la única sobreviviente de un autobús escolar lleno de niños que cayó desde el Puente Golden Gate durante el Día G. En un flashback durante el episodio cinco, confirmamos lo que sospechábamos antes: ella es maestra, y esos eran sus estudiantes a los que vio morir impotente ante sus ojos. Eso traumatizaría a cualquiera. Pero resulta que Kate ya tenía problemas. Cerca del comienzo del episodio cinco, conocemos a su novia Dani (Courtney Dietz) y las dos hacen una pareja adorable. Estaban a punto de mudarse juntas. Aww, muy dulce. Luego vemos a Kate sabotear deliberadamente su relación sin razón discernible. Así que en realidad es su ex novia destrozada la que muere en el Día G. Duele. No creo que los escritores estén convirtiendo a Cate en una persona horrible. No soy psicólogo, pero las personas emocionalmente saludables no tienen tanto miedo de acercarse a nadie como para ir a dormir con un extraño solo para arruinar sus relaciones. Como dice su ex poco antes de morir: “Fuimos buenos. Simplemente no quieres algo bueno”. Kaiju: MIA

Si ves Monarch principalmente para ver kaijus, este no será tu episodio favorito. Aparte de un destello rápido o dos de Godzilla en flashbacks, no hay nada. Pero el episodio pasado tuvo varias escenas con el Titán Frost Vark, y esas no son baratas de producir. Tal vez hay prácticamente ninguna en este para ayudar a Apple TV+ a equilibrar el presupuesto del programa. Lee Saw vs. Monarch

La subdirectora de Monarch, Verdugo, presiona al Coronel Lee Shaw.

El Coronel Shaw no fue liberado cuando lo fueron Cate, Kentaro y May. Todavía está preso en la base de Monarch en Alaska y siendo interrogado por Verdugo, quien aprendemos en este episodio es la subdirectora de la organización Monarch. También aprendemos la actitud de Shaw hacia los kaijus. En algún momento, se unió al grupo de “simplemente mátalos a todos”. Tal vez no debería sorprendernos. Es un coronel del ejército de los Estados Unidos, después de todo. Pero eso no parecía ser su actitud en la década de 1950 cuando ayudó a fundar Monarch. Por supuesto, no tenemos toda la historia de la fundación. La primera temporada de Monarch: Legacy of Monsters dejó de seguir esos eventos de la década de 1950 después del episodio tres. Tal vez los retome más adelante en la temporada, o tal vez incluso en la temporada dos. La serie de Apple TV+ sigue divirtiéndose con el hecho de que Kurt Russell no es lo suficientemente mayor para interpretar a un personaje que estuvo en el ejército en la década de 1940 y 1950. Quizás obtengamos una explicación algún día.

De camino a África

¡Hemos localizado el Arca de la Alianza! Espera, película equivocada.

Cerca del final del episodio cinco, Cate y otras dos personas llegan a la oficina de Hiroshi Randa en San Francisco. Revuelven en sus archivos y, después de una escena que recuerda a la serie de películas de La Búsqueda, encuentran una pista que los lleva a África. Es importante recordar que Monarch: Legacy of Monsters tiene lugar en 2015, poco después de los eventos de la película Godzilla de 2014. Para ellos, todo lo que sucedió en Godzilla: Rey de los Monstruos de 2019 es futuro. Nosotros, los espectadores, ya sabemos de esa película que hay al menos dos kaijus en África. Baphomet está en Marruecos y Sekhmet está en Egipto. Cuál de ellos encontrarán nuestro grupo de jóvenes aventureros tendrá que esperar hasta el episodio seis. La traición

Pero el episodio cinco no ha terminado: aún queda tiempo para una rápida puñalada por la espalda. ¿Recuerdas la conversación que May tuvo con Duval al principio del episodio en la que la agente de Monarch dijo: “No es una locura pensar que podríamos ayudarnos mutuamente. Siempre es bueno tener un respaldo”? Al final de Monarch: Legacy of Monsters episodio cinco, May acepta la oferta. Ha decidido traicionar a sus amigos. Por lo que vale, esto deja claro que May no siempre ha sido una espía de Monarch, como algunos habían teorizado. Acaba de cambiar de bando ahora. Pero quizás no esté fuera de su carácter. May siempre ha sido una figura de misterio a lo largo de los episodios. Realmente no sabemos dónde están sus lealtades, pero un hacker de computadoras promedio no tiene una bolsa de escape llena de efectivo y pasaportes a nombre de varios países y orígenes.

Especulación sobre episodios futuros de Monarch: Legacy of Monsters

¿Dónde está la Dra. Keiko Miura?

Ya mencioné mi predicción para el episodio seis: Cate, Kentaro y May se dirigen a África, donde encontrarán a Baphomet o Sekhmet. O tal vez a otro kaiju. No encontrarán allí a Hiroshi Randa porque todavía es demasiado pronto en la temporada para resolver el misterio central que impulsa la trama. Quizás este episodio sea la historia de fondo de May. Y Duval también necesita una. Hasta ahora, el rostro de la organización Monarch es la subdirectora Verdugo. No sabemos quién..